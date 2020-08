توسعه‌دهندگان بازی سکیرو (Sekiro: Shadows Die Twice) اعلام کردند برنامه دارند در تاریخ ۲۹ اکتبر (۸ آبان) یک آپدیت رایگان همراه با یک نسخه‌ی دیسکی جدید شامل این آپدیت را از بازی عرضه کنند. متاسفانه آپدیت جدید سکیرو قرار نیست محتوای چشم‌گیری به ما ارایه دهد و صرفا چند ویژگی جدید به بازی اضافه می‌کند. نسخه‌ی سال بازی هم مانند این آپدیت محتویات آنچنانی ندارد.

سکیرو جدیدترین ساخته‌ی استودیوی فرام‌سافت‌ور است که حدود یک سال پیش عرضه شد. مانند بقیه‌ی بازی‌های فرام‌سافت‌ور، سکیرو حسابی چالش‌برانگیز است. فرام‌سافت‌ور در سکیرو تقریبا هرچیزی که به آن‌ها در بازی‌های قبلی‌اش عادت کرده بودیم را دور انداخت و سکیرو را با مکانیک‌های بسیار متفاوتی طراحی کرد. با وجود سختی بالا، سکیرو چه از نظر منتقدان و چه از نظر بازی‌کننده‌ها بازخوردهای بسیار مثبتی دریافت کرد.

تهیه‌کننده‌ی بازی یعنی اکتیویژن اعلام کرده فروش بازی توانسته مرز ۵ میلیون نسخه را رد کند. بدون شک این میزان فروش برای بازی‌ای در این سبک بسیار خوش‌حال کننده است.

بعد از یک سال صبر به امید عرضه‌ی محتوای جدید برای سکیرو، جزییات آپدیتی جدید برای بازی اعلام شده. این آپدیت قرار است سه قابلیت جدید به بازی اضافه کند.

اولین ویژگی جدید بازی قابلیت‌های «بازتاب قدرت»‌ (Reflection of Strength) و «مبارزات قدرت» (Gauntlet of Strength) هستند. می‌توانید با مراجعه به بت‌های درون بازی، وارد این چالش‌ها شوید.

نوع اول این چالش‌ها «بازتاب قدرت» هستند که با آن می‌توانید با غول‌آخر‌هایی که قبل‌تر شکست داده‌اید دوباره مبارزه کنید. اگر خیال می‌کنید حسابی در بازی حرفه‌ای شده‌اید باید سراغ مبارزات قدرت بروید. در این چالش‌ها، بازی به طور متوالی شما را در مقابل تمام غول‌آخرهای خود قرار می‌دهد و باید یکی پس‌ از دیگری آن‌ها را از میان بردارید. مبارزات قدرت به خودی خود سختی بالایی دارند اما به شما تنها یک فرصت می‌دهد و اگر هر جایی شکست بخورید باید از مبارزه‌ی اول شروع کنید.

از مشکل‌های سکیرو در مقایسه با بازی‌های دیگر فرام‌سافت‌ور عدم امکان تغییر ظاهر شخصیت اصلی بازی بود. در آپدیت جدید می‌توانید ظاهر او را تغییر دهید. سه لباس جدید برای شخصیت اصلی بازی طراحی شده که یکی از آن‌ها را با تمام کردن بازی به دست می‌آید و دپ تای دیگر را می‌توانید در مبارزات قدرت آزاد کنید.

یکی دیگر از تفاوت‌های سکیرو با دیگر بازی‌های فرام‌سافت‌ور عدم وجود هر گونه بخش آنلاین بود. بعد از این آپدیت، بازی‌کننده‌ها قادر خواهند بود تا حداکثر ۳۰ ثانیه از بازی‌کردن خود را همراه با یک پیام در اختیار دیگران قرار دهند و آن‌ها را راهنمایی کنند.

این سیستم شبیه به قابلیت پیغام گذاشتن در دیگر بازی‌های فرام سافت‌ور است. اگر پیامی مورد پسند مشاهده کننده‌اش باشد و به آن رای دهد، خط سلامتی سازنده‌ی پیام پر می‌شود. قابلیت‌های آنلاین سکیرو صرفا به همین سیستم پیام‌دهی محدود می‌شود و قرار نیست شاهد بخش‌های همکاری یا رقابتی مانند چیزی که در دیگر بازی‌های فرام‌سافت‌ور دیده‌ایم باشیم. البته چند وقت پیش کاربرها خودشان دست به کار شدند و برای نسخه‌ی کامپیوتری بازی «دستکاری» (Mod) آنلاین ساختند. این دستکاری قابلیت‌های آنلاین را به طور کامل به بازی اضافه می‌کند.

سازنده‌های بازی اعلام کردند نسخه‌ی سال سکیرو برای پلی‌استیشن ۴در راه است. این نسخه حاوی آپدیت جدید بازی است و فقط در ژاپن عرضه می‌شود. نسخه‌ی سال بازی بسته‌بندی خاص خودش را دارد و به جز کتابچه‌ی راهنمای سکیرو هیچ آیتمی در کنار دیسک بازی ندارد.

از طرفی می‌توانیم امیدوار باشیم که فرام‌سافت‌ور با این آپدیت و نسخه‌ی سال بازی قصد دارد نگاه‌ها را دوباره به سکیرو برگرداند و به زودی دی‌ال‌سی جدیدی برای بازی عرضه کند. از طرف دیگر فرام‌سافت‌ور حسابی مشغول ساخت «الدن رینگ» (Elden Ring) است و ممکن است عرضه‌ی نسخه‌ی سال بازی به این معنا باشد که قرار نیست محتوای جدیدی برای سکیرو دریافت کنیم و پشتیبانی از بازی به پایان رسیده.

استودیوی فرام‌سافت‌ور توانست با سکیرو ستایش‌های زیادی دریافت کند و نشان داد قرار است همچنان به ساخت بازی‌های با کیفیت ادامه دهد. پروژه‌ی بعدی فرام‌سافت‌ور بازی الدن رینگ است. اطلاعاتی که از الدن رینگ داریم خیلی کم هستند و تنها چیزی که از آن مطمئن هستیم همکاری جرج آر.آر. مارتین در ساخت داستان دنیای بازی است. با توجه به سابقه‌ی درخشان فرام‌سافت‌ور احتمال می‌دهیم الدن رینگ هم کیفیت بسیار بالایی داشته باشد. تاریخ عرضه‌ی الدن رینگ و پلتفرم‌های مقصد آن فعلا نامشخص هستند.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر قابل تهیه است.

The post آپدیت جدید Sekiro چه قابلیت‌هایی به بازی اضافه می‌کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala