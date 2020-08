بتل رویال جدید یوبی‌سافت که دو سه هفته‌ی پیش در قالب نسخه‌ای آزمایشی راه اندازی شد، قرار است تا یک هفته‌ی دیگر رسما عرضه شود. یوبی‌سافت خبر داده است که بازی Hyper Scape در روز ۱۱ آگوست (۲۱ مرداد) روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر به صورت رایگان عرضه خواهد شد.

عرضه‌ی Hyper Scape شروع فصل اول این بازی را هم رقم خواهد زد؛ فصل نخست بازی قرار است شامل مجموعه‌ای از محتوای تازه در مقایسه با نسخه‌ی آزمایشی باشد و قابلیت‌هایی جدید را هم به افزونه‌ی توییچ آن بیاورد.

یکی از مشخصه‌های جدید و متفاوت Hyper Scape نه در خود بازی و بلکه برای بینندگان آن طراحی شده است. بینندگان استریم‌های Hyper Scape می‌توانند همانطور که مشغول تماشای بازی هستند، روی دنیای آن تاثیر بگذارند. در عین حال، بینندگان هم‌چنین با دیدن استریم‌ها، آیتم‌هایی برای بازی خود دریافت می‌کنند. حتی همین حالا هم بازی عرضه نشده است، تا پایان امشب فرصت دارید تا یک ساعت استریم بازی را در توییچ تماشا و تعدادی آیتم برای اکانت خود دریافت کنید.

فرقی هم نمی‌کند روی کنسول بازی کنید یا کامپیوتر، اکانت Hyper Scape شما روی تمام پلتفرم‌ها یکسان است و به تمام آیتم‌هایی که دریافت کرده باشید، روی هر پلتفرمی دسترسی خواهید داشت.

واحد پولی «بیت» توییچ هم با شروع فصل اول Hyper Scape به ابزاری برای پشتیبانی از استریمرها تبدیل خواهد شد. با پرداخت مقداری بیت در توییچ، می‌توانید کاری کنید تا افکت‌های بصری زیبایی در داخل بازی و برای تشویق استریمر خاص شما شکل بگیرند.

افزونه‌ی توییچ بازی در حال حاضر ۹ قابلیت مختلف دارد که بیننده‌ها می‌توانند آن‌ها را میان بازی فعال کنند. برای مثال قابلیت جدیدی که در فصل او اضافه می‌شود، حالت «مبارزه‌ی تن به تن مرگبار» است که با فعال شدن، سلاح سرد تمام بازی‌کننده‌ها می‌تواند برای مدتی کوتاه با یک ضربه هر کسی را از پای در بیاورد.

به طور کلی، آن‌قدر که یوبی‌سافت از قابلیت‌های مختلف Hyper Scape در توییچ صحبت کرده، حرفی از خود بازی نزده است و این موضوع مشخصا نگران کننده است؛ اساسا بینندگان توییچ به دنبال تماشای یک بازی خوب و هیجان‌انگیز هستند. در حال حاضر Hyper Scape از نظر گیم‌پلی هیچ برتری نسبت به وارزون یا فورت‌نایت یا ایپکس لجندز ندارد و یا حتی نزدیک به آن‌ها هم نیست.

تمرکز بازی روی بینندگان توییچ آن‌قدر زیاد است که می‌توان بتل پس (Battle Pass) بازی را خریداری کرد و برای پیشرفت بتل پس، به جای بازی کردن در توییچ به تماشای استریم‌ها مشغول شد؛ آن هم با در نظر گرفتن این موضوع که بازی اساسا در توییچ بیننده‌ای ندارد.

فصل اول Hyper Scape قرار است کمی هم قصه تعریف کند. تعریف قصه‌های بازی کم و بیش مثل ایپکس لجندز صورت می‌گیرد. هر هفته، یک آیتم در نقشه‌ی بازی قرار داده می‌شود که بازی‌کننده‌ها با پیدا کردن آن، یک کمیک کوتاه شامل قصه‌ی شخصیت‌ها می‌بینند.

قرار است حدود یک هفته‌ی آینده شاهد عرضه‌ی Hyper Scape روی تمام پلتفرم‌ها باشیم و به سادگی می‌توانیم بگوییم که این موضوع، برای بیشتر افراد اهمیتی ندارد؛ طوری که یوبی‌سافت اگر می‌خواهد با این بازی در رقابت بین بتل رویال‌ها به جایی برسد، باید از همین حالا به فکر اعمال تغییراتی اساسی در آن باشد.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای معرفی فصل اول Hyper Scape منتشر شده است را ببینید.

