طبق تریلر جدید بازی بتل‌تودز (Battletoads)، این بازی در روز ۲۰ آگوست (۳۰ مرداد) عرضه خواهد شد. بتل‌تودز جدیدترین ساخته‌ی استودیوی Dlala با نظارت سازندگان قدیمی این سری بازی‌ها یعنی استودیوی Rare است.

این بازی جدید، در واقع یک بازنگری (ریبوت) برای بازی کلاسیک بتل‌تودز است که سال ۱۹۹۱ برای کنسول‌های NES و سگا جنسیس عرضه شد. به جرات می‌توانیم بگوییم بتل‌تودز اصلی در لیست سخت‌ترین بازی‌های کل تاریخ قرار دارد. منظورمان از سخت، واقعا سخت است؛ آثاری قدیمی مانند Ghosts ‘n Goblins و Silver Surfer که به شکل دیوانه‌واری دشوار بودند. به راحتی می‌توان گفت بازی‌هایی مانند دارک سولز که در دهه‌ی اخیر مسبب شکسته شدن هزاران دسته‌ی بی‌نوا بوده‌اند، در مقابل بازی‌های این لیست چندان سخت محسوب نمی‌شود.

در دهه‌ی ۹۰ میلادی دشواری بازی‌ها افسار گسیخته بود. بتل‌تودز از بارزترین مثال‌های بازی‌های دشوار در آن دوره‌ی زمانی است. اگر از گیمرهای نسل NES و سگا جنسیس هستید می‌دانید که بتل‌تودز برای ما کلا در سه مرحله خلاصه می‌شد و کسی نمی‌توانست به مرحله‌ی بعد از آن‌ها برسد. افسانه‌ها می‌گویند بازی دوازده مرحله دارد و مراحل بعدی، حتی سخت‌تر هم از آن‌هایی هستند که ما نتوانسته‌ایم از پس‌شان بر بیاییم. کابوس‌های موتورهای سومین مرحله‌ی بتل‌تودز هنوز هم ما را همراهی می‌کنند.

در تریلر نسخه‌ی جدید بتل‌تودز اطلاعاتی تازه از گیم‌پلی بازی دریافت می‌کنیم. این بتل‌تودز جدید همانند بازی اصلی علاوه بر مراحل «بزن بزن» (Beat ’em up) که مانند شورش در شهر بودند، مراحلی در سبک‌های متفاوت دیگری هم دارد. از بین این سبک‌ها می‌توان به Bullet Hell (تیراندازی‌های شلوغی که در آن‌ها از هر طرف روی سرتان گلوله می‌بارد)، سکوبازی و موتورسواری اشاره کرد. حدس می‌زنیم این نسخه‌ی جدید مانند بازی اصلی حسابی چالش برانگیز باشد و اعصاب‌مان را به روش‌های مختلف خرد کند.

نسخه‌ی جدید بتل‌تودز قابلیت بازی به صورت چند نفره دارد و می‌توان آن را دو یا سه نفری بازی کرد.

بتل‌تودز روز ۲۰ آگوست (۳۰ مرداد)‌ روی ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی عرضه خواهد شد. اگر فکر می‌کنید در بازی‌های ویدیویی سرسخت هستید پیشنهاد می‌کنیم همین حالا چند دقیقه وقت بگذارید و بازی اصلی را همراه با یک شبیه ساز دانلود کنید که به قصد سنجش مهارت، اعصاب‌تان را نابود کنید.

می‌توانید در ادامه تریلر بازی را تماشا کنید.

