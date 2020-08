جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های «گیلتی گیر» برای عرضه در سال آینده‌ی میلادی در نظر گرفته شده بود. سازندگان این بازی در قالب خبری جدید، محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی Guilty Gear: Strive را مشخص کرده و هم‌چنین گفته‌اند که می‌توانیم انتظار عرضه‌ی بازی روی پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر را هم داشته باشیم.

بازی Guilty Gear: Strive در ابتدا فقط برای کنسول پلی‌استیشن ۴ و دستگاه‌های آرکید رونمایی شده بود. این شماره‌ی جدید مجموعه بازی‌های گیلتی گیر، روی موتور پایه‌ی جدیدی ساخته می‌شود و از نظر گرافیکی، جهشی بزرگ برای این مجموعه بازی‌ها را نشان می‌دهد؛ جهشی که از نظر فنی و چه از نظر هنری سطح بازی را بسیار بالاتر برده است.

می‌توانیم انتظار عرضه‌ی بازی روی پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر را هم داشته باشیم.

در خبری تازه، استودیوی بازی‌سازی «آرک سیستم ورکس» اعلام کرده است که همزمان با نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ قرار است بازی Guilty Gear: Strive روی پلی‌استیشن ۵ و هم چنین کامپیوتر (در فروشگاه استیم) عرضه شود.

تریلری جدید برای اعلام این خبر منتشر شده که معرفی دو شخصیت جدید را هم در خود جای داده است. این دو شخصیت جدید Leo Whitefang، از شخصیت‌های همیشگی مجموعه و Nagoriyuki هستند. شخصیت Nagoriyuki برای اولین بار به مجموعه اضافه می‌شود و یک خون‌آشام با سبک و سیاق سامورایی است. مثل همیشه با طراحی شگفت‌انگیزی برای این دو شخصیت طرف هستیم.

شرکت سازنده‌ی بازی گفته که مهر ماه می‌توانیم منتظر معرفی شخصیت کاملا جدیدی برای این بازی باشیم.

بازی Guilty Gear: Strive قرار است بازنگری تازه‌ای به این مجموعه بازی‌های مبارزه‌ای باشد؛ طوری که سیستم مبارزه‌ای جدید را در خود جای داده و بسیاری از مکانیک‌های همیشگی گیلتی گیر در آن کاملا از نو تعریف شده‌اند.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید Guilty Gear: Strive را که به معرفی این دو شخصیت جدید می‌پردازد، تماشا کنید. تعدادی تصویر هم از این دو شخصیت در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post عرضه‌ی Guilty Gear: Strive برای بهار در نظر گرفته شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala