آماری جدید، از درآمد بالای فروش دیجیتال بازی‌ها از سوی شرکت‌های بزرگی مثل الکترونیک آرتز، تیک-تو و سونی خبر می‌دهد؛ طوری که میزان فروش دیجیتالی بازی‌ها در حال حاضر بیشتر از فروش نسخه‌های دیسکی شده است.

الکترونیک آرتز در جدیدترین آمار و ارقام خود، خبر داده است که ۵۲ درصد فروش بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در ۱۲ ماه گذشته دیجیتال بوده است. این رقم در ماه می از سوی الکترونیک آرتز ۴۹ درصد گزارش داده شده بود. از طرف دیگر، سونی خبر داده است که ۵۱ درصد فروش بازی‌های آن‌ها در ۱۲ ماه گذشته، البته با در نظر گرفتن بازه‌ی زمانی مارس ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به صورت دیجیتال انجام شده است.

آمارهای منتشر شده بیشتر به میزان فروش تا قبل از شروع قرنطینه‌ها اشاره دارند.

این رقم حتی برای تیک-تو که تعدادی از پرفروش‌ترین بازی‌های بازار مثل جی‌تی‌ای و ان‌بی‌ای را در اختیار دارد، بیشتر است. شرکت تیک-تو گزارش داده که در یک سال گذشته، ۵۵ درصد فروش بازی‌های آن‌ها به صورت دیجیتال بوده است.

دنیل احمد، تحلیل‌گر صنعت بازی، با اشاره به این ارقام نوشته است: «بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که وقتی وارد این نسل کنسولی شدیم (در سال ۲۰۱۳) فروش بازی‌های دیجیتال حدود ۵ تا ۱۰ درصد فروش کلی را در بر می‌گرفتند.»

وب‌سایت گیم‌اینداستری هم در ادامه‌ی بررسی این آمار، گفته است که در برخی از کشورهای اروپایی، فروش بازی‌ها کاملا دیجیتالی بوده است و فقط بخش کوچکی از فروش به نسخه‌ی دیسکی اختصاص دارد.

نباید هم تمام و کمال، افزایش فروش نسخه‌های دیجیتال را به بحران جهانی کووید ۱۹ ارتباط دهیم. آمارهای منتشر شده بیشتر به میزان فروش تا قبل از شروع قرنطینه‌ها اشاره دارند؛ طوری که اگر فروش دیجیتالی بازی‌ها در قرنطینه را محاسبه کنیم، احتمالا نسبت فروش دیجیتال حتی بالاتر می‌رود.

پرفروش‌ترین بازی‌های سال یعنی Animal Crossing: New Horizons و The Last of Us Part 2 عملکرد بسیار خوبی به خاطر فروش دیجیتال داشته‌اند. آمارها گفته‌اند که انیمال کراسینگ تنها در ماه مارس توانسته بود ۵ میلیون نسخه به صورت دیجیتال بفروشد که رکوردی برای فروش دیجیتال محسوب می‌شود. از طرف دیگر هم بازی لست آو آس ۲ طبق گفته‌ی سونی، رکوردی تازه در فروش دیجیتال بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ثبت کرده است.

بدون شک، این آمار فروش دیجیتال روی ساخت مدل‌هایی تمام دیجیتال از کنسول‌های نسل بعد بی‌تاثیر نبوده است. کنسول پلی‌استیشن ۵ قرار است در دو مدل معمولی و تمام دیجیتال وارد بازار شود. مایکروسافت هم طبق شایعات، یک مدل ارزان‌تر از ایکس‌باکس نسل بعد را در کنار سری ایکس عرضه خواهد کرد که توانایی اجرای بازی‌های دیسکی را ندارد.

با ادامه‌ی این جریان، به سادگی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در آینده، بازی‌ها هم مثل دیگر نرم‌افزارها به فروش کاملا دیجیتال روی بیاورند؛ یا اگر بخواهیم آینده‌ای دورتر را نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که احتمالا باید منتظر جهش کامل بازی‌ها به پلتفرم‌های ابری باشیم.

