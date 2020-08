سونی رسما جزییات مربوط به لوازم جانبی پلی‌استیشن ۴ و پشتیبانی از آن‌ها روی کنسول نسل بعدی خود را مشخص کرده است. تمام لوازم جانبی پلی‌استیشن ۴ روی پلی‌استیشن ۵ هم کار می‌کنند، به غیر از یک مورد: از دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ فقط به هنگام اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ می‌توان استفاده کرد.

در ادامه می‌توانید جزییات کامل پشتیبانی از لوازم جانبی پلی‌استیشن ۴ روی پلی‌استیشن ۵ را بخوانید.

لوازم جانبی خاص، مثل فرمان بازی‌های مسابقه‌ای، جوی‌استیک‌های خلبانی، دسته‌های بازی‌های مبارزه‌ای و آرکید، همگی روی پلی‌استیشن ۵ کار می‌کنند؛ چه به هنگام اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و چه روی بازی‌های پلی‌استیشن ۵.

هدست پلاتینیوم و هدست گلد، و هم‌چنین تمام هدست‌هایی که با استفاده از یو‌اس‌بی یا جک ۳.۵ میلی‌متری صدا متصل می‌شوند، روی پلی‌استیشن ۵ کار خواهند کرد. البته نرم‌افزار مخصوص هدست گلد و هدست پلاتینیوم که برای تنظیم هدست‌ها استفاده می‌شود، روی پلی‌استیشن ۵ اجرا نخواهد شد.

دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ و دیگر دسته‌ها که با همکاری رسمی پلی‌استیشن تولید شده‌اند، روی تمام بازی‌های پلی‌استیشن ۴ کار خواهند کرد. ممکن است این دسته‌ها روی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ هم کار کنند، ولی به شرطی که پشتیبانی از آن‌ها توسط بازی‌ساز فراهم شده باشد.

دسته‌های پلی‌استیشن موو (PlayStation Move) و دسته‌ی نشانه‌گیری پلی‌استیشن وی‌آر، روی پلی‌استیشن ۵ کار خواهند کرد.

سونی اضافه کرده است که نمی‌توانند از کار کردن تمام دسته‌هایی که تولید خودشان نیست، اطمینان حاصل کنند. سونی خریداران دسته‌های غیر رسمی را به شرکت سازنده‌ی دسته ارجاع داده و گفته که بهتر است از شرکت سازنده وضعیت پشتیبانی آن روی پلی‌استیشن ۵ را جویا شوند.

چرا دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ روی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ کار نمی‌کند؟

سونی در این باره کمی توضیح داده است. طبق گفته‌ی سونی، دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ قابلیت‌ها و توانایی‌های جدید و متفاوتی دارد و آن‌ها معتقدند که بازی‌های پلی‌استیشن ۵ باید از این قابلیت‌‌ها استفاده کنند، در نتیجه بازی‌های پلی‌استیشن ۵ فقط با دسته‌ی دوال‌سنس اجرا می‌شوند.

آیا دوربین پلی‌استیشن، که برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شده بود، روی پلی‌استیشن ۵ کار می‌کند؟

دوربین پلی‌استیشن و هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر روی پلی‌استیشن ۵ کار خواهد کرد. با این حال، اتصال دوربین پلی‌استیشن به پلی‌استیشن ۵ نیازمند یک تبدیل است. این تبدیل به صورت کاملا رایگان به خریداران هدست پلی‌استیشن وی‌آر ارایه خواهد شد. سونی گفته که در آینده چگونگی دریافت رایگان این تبدیل را اعلام خواهد کرد.

نهایتا و در خلاصه، می‌توانیم ببینیم که تمام لوازم جانبی پلی‌استیشن ۴ روی پلی‌استیشن ۵ هم پشتیبانی می‌شود، منهای دسته که سونی اعتقادی به استفاده از آن در بازی‌های پلی‌استیشن ۵ ندارد. البته دسته‌های پلی‌استیشن ۴ قرار نیست بلااستفاده بمانند و به هنگام اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ روی پلی‌استیشن ۵، می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم.

اینکه تمام هدست‌ها، چه آن‌هایی که ساخته‌ی سونی هستند و چه محصولات غیر رسمی، روی پلی‌استیشن ۵ کار می‌کنند، خبر بسیار خوبی است. البته که به لطف میکروفون داخل دسته‌ی دوال‌سنس ممکن است حتی در آینده نیازی هم به میکروفون و هدست جداگانه نداشته باشیم.

هنوز هم اطلاعات دقیق عرضه و قیمت خود کنسول پلی‌استیشن ۵ رسما اعلام نشده است، چه برسد به وضعیت و قیمت لوازم جانبی و دسته‌ی آن. با این حال، سه ماه تا ورود کنسول‌های نسل بعد به بازار فاصله داریم و سونی و مایکروسافت باید در ماه جاری بالاخره وضعیت عرضه‌ی کنسول‌های خود را مشخص کنند. پیش‌فروش کنسول‌های جدید باید به زودی آغاز شوند و فروشگاه‌های مختلف دنیا هم باید ضمن دریافت برنامه‌های عرضه‌ی این کنسول‌ها، خود را برای فروش آن‌ها آماده کنند.

در آینده‌ی نزدیک باید منتظر شنیدن اخبار رسمی درباره‌ی قیمت و زمان عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد باشیم.

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

