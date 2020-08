به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، کریگ مازین، تهیه کننده مینی سریال بسیار موفق Chernobyl، در یک مصاحبه‌ بیان کرد که سریال جدید اقتباسی از بازی محبوب The Last of Us باعث بهبود و تقویت داستان نسخه‌ی اصلی خواهد شد.

کریگ مازین گفت:" طرفداران هر محتوای دیجییتال یا غیر دیجیتال، پس از تصمیم برای نمایش آن محتوا به شکل و شمایلی دیگر مانند سریال نگران می‌شوند، نگران این موضوع که افرادی که پروژه‌ی جدید به آن‌ها سپرده شده امکان دارد به درستی آن را درک ‌نکرده یا قرار است به سبک خود آن را تغییر دهند." وی ادامه داد: " به همین دلیل، ما این پروژه را با شخصی که بازی را توسعه داده است و آن را می‌شناسد انجام می دهیم، بنابراین تغییراتی که ما ایجاد می کنیم برای پر کردن خلاهای داستانی موجود و گسترش آن است، نه برای خنثی‌سازی داستان بلکه برای بهبود آن."

مازین تأکید می‌کند که با نیل دراکمن کارگردان خلاق استودیوی ناتی‌داگ در این نمایش همکاری می کند. علاوه بر این، مراحل مختلف ساخت سریال برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شده و آن‌ها در حال تکمیل بخش‌های پایانی فیلمنامه اولیه هستند. او همچنین اشاره می‌کند که او و دراکمن بر روی ایجاد ایده‌های داستانی جدید در کنار استفاده از قسمت‌های داستانی مهم نسخه‌ی اول کار می‌کنند.

مازین ادامه داد: "ما در حال ایجاد یک روایت جدید هستیم و همچنین در حال تصور مجدد آنچه در حال حاضر برای ارائه در قالبی متفاوت وجود دارد. این یک رویا برای من است. من کمی ترسیده‌ ‌ام زیرا احساسات زیادی که به این بازی مرتبط هستند بسیار شدید هستند. فکر می کنم احتمالاً می‌خواهم مدتی در یک پناهگاه مخفی شوم زیرا نمی توانید همه را خوشحال کنید. "

در ماه مارس، HBO ساخت سریالی را با اقتباس از بازی Last of Us و با حضور کریگ مازین به عنوان مجری و تهیه کننده اجرایی و همچنین با حضور دراکمن در سمت نویسنده‌ی سریال اعلام کرد . یوهان رنک، کارگردان چرنوبیل نیز گفته است که او حداقل یک قسمت از این سریال را کارگردانی خواهد کرد. علاوه بر این، آهنگساز سر‌ی بازی The Last of Us، گوستاوو سانتاوللا، وظیفه‌ی ساخت موسیقی این سریال را نیز بر عهده دارد. در حال حاضر، هیچ تاریخی برای عرضه‌ی این سریال و هیچ جزییاتی از بازیگران آن مشخص نشده است.

در حالی که ما منتظر جدیدترین اقتباس شبکه‌ی HBO هستیم، عنوان محبوب و موفق The Last of Us Part II در حال حاضر و به طور انحصاری برای PS4 در دسترس علاقمندان به سبک بقا است.

منبع متن: pardisgame