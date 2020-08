چه از نمایش Halo Infinite در رویداد اخیر اکس باکس راضی بوده باشید و چه از منتقدان نحوه‌ی برگزاری آن باشید، بی حرف و حدیث می‌توان موسیقی متنِ بازی که پیش‌تر نیز یک ترَک از آن منتشر شد را ستایش کرد. به گزارش پردیس‌گیم حال نیز یک قطعه‌ی موسیقی دیگر از موسیقی متن بازی رسما از طرف 343 منتشر شد که باز هم نغمه‌ای زیبا و گوش نواز را به مخاطب ارائه می دهد.

نام این قطعه Reveirie می‌باشد و در تریلر اخیر Halo Infinite نیز استفاده شده بود. صفحه‌ی رسمی 343 در یوتوب این قطعه‌ی موسیقی را به اشتراک گذاشت و یادآور شد که این اثر، حاصل تلاش Curtis Schweitzer می‌باشد. باید متذکر شد که Gareth Coker، تنظیم کننده‌ی موسیقی متن Ori and the Will of the Wisps نیز در ساخت این قطعه‌ی موسیقی دست داشته است،

شما می‌توانید از طریق این لینک به موسیقی متن بازی دسترسی پیدا کنید.

منبع متن: pardisgame