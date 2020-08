فروش بازی Detroit: Become Human به بیش از 5 میلیون واحد رسید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTECH، استودیوی Quantic Dream در یک مصاحبه مطبوعاتی رسما اعلام کرد که بازی Detroit: Become Human به فروش بالای 5 میلیون واحد رسیده است. این بازی و همچنین سایر عناوین این استودیو یعنی Heavy Rain و Beyond: Two Souls مدتی است برای کامپیوتر از طریق استیم در دسترس قرار گرفته‌اند.

همچنین از محبوبیت بالای ویژگی Community Play Twitch هم صحبت شد و نزدیک به 500 استریمر از آن استفاده کرده‌اند. بیش از 1.5 میلیون رای توسط بینندگان در نظرسنجی‌های این ویژگی ثبت شده است.

دستیار مدیر عامل و مدیر انتشارات استودیوی Quantic Dream گفت:

"عرضه Detroit: Become Human در استیم تجربه درخشانی برای ما بوده است. بازخوردهایی که می‌بینیم فوق‌العاده مثبت هستند؛ مخصوصا در فروشگاه‌های آسیایی. همچنین از بازخوردهایی که Community Play از سوی استریمرها و بینندگان در توئیچ دریافت کرد هم بسیار هیجان‌زده شدیم. این قابلیت، یک بازی اساسا تک‌نفره را به تجربه‌ای اجتماعی تبدیل کرد."

کومیکومی، استریمر کره‌ای، درباره Community Play Twitch گفت:

"می‌توانستم خود را غرق استریم کردن بکنم و به لطف Community Play Twitch ارتباط بهتری با مخاطبان خود داشته باشم. وقتی مخاطبان من را به موقعیت‌ها و سناریوهای کاملا جدیدی که خودم به تنهایی نمی‌توانستم آن‌ها را کشف کنم هدایت می‌کردند بسیار جالب و لذت‌بخش بود. این نحوه برقراری ارتباط به حدی با شکل هنری Detroit سازگاری دارد که برخی از مخاطبان من فکر می‌کردند این ویژگی بخشی از خود بازی است. انقدر این بخش جالب بود که برای من 3 روز بیشتر از حد معمول طول کشید تا به پایان بازی برسم."

Quantic Dream حالا کاملا مستقل است و در آینده قصد دارند نشر بازی‌های‌شان بر عهده خودشان باشد و حتی ناشر بازی‌های استودیوهای دیگر هم بشوند.

