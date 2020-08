تعداد بازیکنان Call of Duty: Warzone به بیش از 75 میلیون نفر رسید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGAMING، شرکت Activision اعلام کرد بازی بتل رویال و رایگان Call of Duty: Warzone روی تمام پلتفرم‌ها جمعا بیش از 75 میلیون بازیکن را به خود جذب کرده است. آخرین بار در ماه مه 2020 بود که گزارشی از تعداد بازیکنان Warzone منتشر شد و حالا می‌دانیم که طی این 2-3 ماه اخیر 15 میلیون نفر Warzone را بازی کرده‌اند.

علاوه بر این، شرکت Activision اعلام کرد خرید‌های درون برنامه‌ای Modern Warfare در نیمه دوم سال 2020 بیشتر از هر نیمه مالی دیگری در تاریخ بازی‌های Call of Duty بوده است. بنابراین، Modern Warfare مثال دیگری است که نشان می‌دهد پرداخت‌های درون برنامه‌ای برای سازندگان و شرکت‌ها بسیار مفید و سودمند هستند و دلیلی برای حذف آن نمی‌بینند.

Activision همچنین دوباره تاکید کرد که بازی جدید Call of Duty امسال منتشر می‌شود. هنوز از این بازی جدید رونمایی نشده، اما آن‌ها گفتند به‌زودی آن را معرفی می‌کنند و دو استودیوی Raven Software و Treyarch با همکاری یکدیگر در ساخت آن نقش دارند. بعید نیست که این جمعه در قسمت جدید State of Play از این بازی جدید که احتمالا Call of Duty: Black Ops - Cold War نام دارد رونمایی شود.

Warzone هم قرار است به مرور زمان تکامل یابد و به بازی‌های آینده Call of Duty هم وصل شود.

