Call of Duty: Warzone باعث شده Activision در نحوه بازاریابی خود تجدید نظر کند

موفقیت بزرگ Warzone بر کسی پنهان نیست. این بازی توانسته در کمتر از یک سال بیش از 75 میلیون بازیکن را جذب خود کند و تاثیرات مثبتی در فروش بازی Modern Warfare هم گذاشته است.

با موفقیت بزرگ این بازی و ظهور Call of Duty: Mobile، شرکت Activision حالا می‌خواهد در نحوه بازاریابی خود تجدید نظر کند و علت اینکه تا به الان از Call of Duty 2020 رونمایی نشده هم همین است. Warzone به یک سکوی بزرگ تبدیل شده و نه تنها قرار است به بازی‌های آینده Call of Duty هم متصل شود، بلکه آن‌ها می‌خواهند از این بازی مثل Fortnite با برگزاری Eventها برای بازاریابی محصولات خود استفاده کنند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، راب کاستیچ، رئیس Activision، گفت: "باید انتظار گره‌ای محکم بین Call of Duty 2020 و Warzone داشته باشید و یکپارچه خواهند بود. واضح است که Modern Warfare و Warzone به‌شدت به یکدیگر متصل هستند. شاید این واقعا برای بازیکنان مهم باشد. ما می‌خواهیم همین کار را با بازی‌های آینده خودمان هم انجام بدهیم تا مهم نباشد که بازیکنان Warzone را انتخاب می‌کنند یا بازی اصلی را؛ همیشه می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در هر دو حالت پاداش و تجربه جدیدی خواهند داشت. پس این اتصال را خواهیم دید."

طبق سنت همیشگی تا الان باید از بازی جدید Call of Duty به‌طور کامل رونمایی می‌شد، اما این Warzone است که باعث شده تا به الان برخلاف روال عادی چیز خاصی نبینیم. موفقیت Warzone باعث شده Activision در نحوه بازاریابی خود تجدید نظر کند و ظاهرا به این اشاره دارند که احتمالا از Call of Duty 2020 اولین بار در Warzone رونمایی می‌شود:

"این Warzone است که فکر می‌کنم باعث شده ما در چگونگی، زمان و مکان رونمایی از بازی‌های جدید خود تجدید نظر کنیم. نمی‌توانیم برای نشان دادن آن صبر کنیم و من معتقد هستم از هرآنچه که قبلا انجام داده‌ایم بسیار متفاوت‌تر و جذاب‌تر خواهد بود.

یک نکته دیگر که فکر می‌کنم برای ما هم واقعا مهم است چون به بازاریابی هم ربط دارد، داستان‌سرایی است. از طریق داستان‌سرایی می‌توانیم بیشتر از همیشه خلاق‌تر باشیم و ارتباط بهتری با طرفداران خود پیدا کنیم. بنابراین وقتی به Warzone نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نه تنها یک تجربه بازی عالی است، بلکه سکویی بسیار خوب برای ماست تا اخبار و اطلاعات بازی‌ها را مستقیما و متفاوت‌تر از همیشه با جامعه خودمان به اشتراک بگذاریم."

Call of Duty 2020 با همکاری دو استودیوی Treyarch و Raven Software در دست ساخت است و قبل از پایان سال میلادی جاری منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame