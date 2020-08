آپدیت چند ساعت پیش فورتنایت، برای اولین بار ماشین‌‌ها را هم به این بازی اضافه کرد. می‌گوییم ماشین، چون وسایل نقلیه‌ی مختلفی تا به حال در فورتنایت وجود داشته‌اند، ولی خودروی معمول قابلیتی کاملا جدید برای این بازی محسوب می‌شود.

چهار خودرو به فورتنایت اضافه شده است: خودرویی اسپورت، یک سدان، یک وانت و نهایتا یک کامیون بزرگ. این خودروهای جدید فورتنایت، همانطور که انتظار داریم در نقشه پخش شده‌اند. با این حال، اولین نفری که خودرویی را در نقشه پیدا کند، می‌تواند سوار آن شود و مشخصا آن خودرو را متعلق به خود کند.

سازندگان بازی توضیح داده‌اند که سوییچ خودروها روی آن‌ها قرار گرفته، ولی اولین نفری که خودرو را پیدا می‌کند و از آن پیاده می‌شود، سوییچ را هم در جیبش می‌گذارد، در نتیجه اگر می‌بینید کسی در حال پیاده شدن از خودرویی است، باید قید آن ماشین را بزنید و دنبال ماشین دیگری برای خود بگردید.

ماشین‌های فورتنایت میزان محدودی سوخت دارند. می‌توانید برای سوخت‌گیری به پمپ بنزین‌های نقشه بروید، یا اینکه با خود سوخت به همراه داشته باشید و باک ماشین را پر کنید. در هر حال، نمی‌توان انتظار داشت تا خودرویی را در نقشه پیدا و تا ابد سوار در آن رانندگی کرد. سوخت‌گیری در پمپ‌های بنزین هم راحت نیست. باید ماشین را پارک کنید، خودتان پیاده شوید و شلنگ را از پمپ به ماشین ببرید. نکته‌ی جالب این است که می‌توانید با دوستان‌تان چهار شیلنگ را به ماشین ببرید و با سرعت بسیار بالاتر باک را پر کنید.

ماشین‌ها با خودشان قابلیت جدید دیگری را هم به بازی آورده‌اند. می‌توان در داخل ماشین رادیو هم گوش کرد. رادیوی ماشین‌ها هم ظاهرا قرار است به پلتفرم دیگری در فورتنایت تبدیل شود، چون برخی بازی‌کننده‌ها در توییتر ویدیوهایی از بازی منتشر کرده‌اند که در آن رادیوی ماشین «لیدی گاگا» و «آریانا گرانده» و «دریک» پخش می‌کند.

از دیدگاه گیم‌پلی، ماشین‌ها کاملا جریان تازه‌ای را به فورتنایت می‌آورند. می‌توان به لطف ماشین‌ها بسیار سریع از یک سمت نقشه به طرف دیگر آن رفت. ماشین‌ها در حال حاضر هم‌چنین بسیار کشنده هستند؛ طوری که انتظار داریم سازندگان بازی به‌زودی این موضوع را کمی متعادل کنند. فعلا می‌توان با یک ماشین در نقشه حرکت و هر بازی‌کننده‌ی پیاده‌ای را نابود کرد.

گزارش‌های غیررسمی که چند وقت پیش از حضور خودروها در فورتنایت خبر داده بودند، همچنین به بخش‌های جدیدی مثل یک حالت مسابقه‌ای و یک حالت شبیه به بازی قدیمی «تاکسی دیوانه» اشاره می‌کردند. ظاهرا فورتنایت به‌زودی یک حالت مسابقه‌ای شبیه به ماریو کارت خواهد داشت که به لطف اضافه شدن ماشین‌ها به این بازی محقق شده است.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای اضافه شدن ماشین‌ها به فورتنایت منتشر شده است را ببینید. آپدیت ماشین‌های فورتنایت چند ساعتی است که منتشر شده.

دانلود mp4

