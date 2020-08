مایکروسافت اعلام کره که سرویس استریم بازی Project xCloud از روز ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) بدون هزینه‌ی اضافی در دسترس مشترکان Xbox Game Pass Ultimate قرار می‌گیرد.

در یکی دو سال‌ گذشته توجه زیادی به استریم بازی‌ها به کمک سیستم‌های ابری جلب شده. بازی‌ها روی سرور‌های ابری اجرا می‌شوند و تصویر آن‌ها به صورت همزمان با اینترنت روی دستگاه شما استریم می‌شود. با این سیستم بدون داشتن سخت‌افزار قوی می‌توانید سنگین‌ترین‌بازی‌ها را روی سخت‌افزار‌های ضعیف اجرا کنید. شرکت‌های مختلفی مانند گوگل و اینویدیا راه‌حل‌های خود را برای این موضوع ارایه کرده‌اند.

سرویس Project xCloud ورود مایکروسافت را به استریم بازی و پلتفرم‌های ابری رقم می‌زند. پیش‌نیاز‌های این سرویس یک موبایل اندرویدی، اینترنت پرسرعت و یکی از دسته‌های بلوتوثی تایید شده توسط مایکروسافت است.

با Project xCloud می‌توان به بیش از ۱۰۰ بازی دسترسی پیدا کرد. از این بازی‌ها می‌توان به دستینی ۲،‌ گیرز ۵ و ماینکرفت دانجنز اشاره کرد. این سرویس در ابتدا برای ۲۲ کشور در دسترس خواهد بود. نیازی به تفکر وجود ندارد و چشم بسته می‌توان گفت کشور ما بین آن‌ها نیست. حتی اگر اجازه‌ی استفاده از طرف مایکروسافت هم فراهم می‌شد زیرساخت کافی برای استریم بازی در کشور ما وجود ندارد.

حالا Xbox Ultimate Game Pass علاوه بر سرویس‌های ایکس‌باکس لایو گلد و ایکس‌باکس گیم پس، سرویس استریم بازی Project xCloud را هم به مشترکان ارایه می‌دهد. مدتی است تمام شرکت‌ها به سیستم فروش اشتراک رو آورده‌اند و بعضی از این اشتراک‌ها برای کسانی که وقت زیادی برای بازی می‌گذارند حسابی به صرفه است. برای مثال می‌توان به جای خرج کردن چند صد دلار برای چند بازی، با کم‌تر از هزینه‌ی یک بازی مستقل به تعداد خیلی بیش‌تری از بازی‌ها دسترسی پیدا کرد.

سرویس‌های ابری استریم بازی و جایگزین شدن کنسول‌ها و کامپیوتر‌های مرسوم توسط آن‌ها حسابی بحث برانگیز شده‌اند. نه تنها در کشور ما، بلکه در خیلی از نقاط دنیا هنوز زیرساخت‌های کافی را برای اجرای بازی از طریق اینترنت وجود ندارد. کنسول‌های نسل جدید به همان شکل مرسوم در راه هستند. البته اصلا بعید نیست چند سال بعد قسمت زیادی از اجرای بازی‌های ویدیویی روی سیستم‌های ابری رخ بدهد. تنها زمان این موضوع را مشخص می‌کند.

