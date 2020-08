تماشا کنید: ویدیویی از بخش چندنفره بازی The Last of Us Part II لو رفت

چند ماه پیش که بخش زیادی از داستان و کات‌سین‌های The Last of Us: Part II لو رفتند، طرفداران هم به اندازه ناتی داگ ناراحت و وحشت‌زده شدند. حالا بازی مدتی است که در دسترس قرار گرفته و درست وقتی که فکر می‌کردیم دیگر از شر لو رفتن‌ها خلاص شدیم، ویدیویی دیگر از گیم‌پلی بخش چندنفره The Last of Us: Part II در فضای مجازی منتشر شده است.

در این ویدیو چیز خاصی مشخص نیست و می‌بینیم شخصی که ظاهرا شبیه Mel است آسیب دیده و در مقابل آن بازیکنی دیگر از تیرکمان استفاده می‌کند. اگر از طرفداران بخش چندنفره نسخه اول که Factions نام داشت باشید، متوجه شباهت نقشه ویدیوی زیر به منطقه Lakeside از نسخه اول می‌شوید. صحت این ویدیو البته مشخص نیست و باید آن را به عنوان شایعه در نظر بگیرید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، شخصی که با نام The IrishLizard این ویدیو را آپلود کرده، گفته تهیه این ویدیو نهایت تلاش او بود چون از نسخه اولیه بخش چندنفره بازی به‌دست آمده، اما معلوم نشد چگونه به آن دسترسی پیدا کرده است.

ناتی داگ اطلاعات زیادی از بخش چندنفره بازی منتشر نکرده، اما قبلا اعلام شده بود که این بخش به‌صورت مستقل و جدا از بازی اصلی در زمانی دیگر منتشر خواهد شد. بخش چندنفره نسخه اول طرفداران زیادی دارد و هنوز هم بازیکنان بسیاری در آن فعال هستند. باید امیدوار باشیم که هر چه زودتر خبرهایی از آن بشنویم.

بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

