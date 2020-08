سال 2020 تا به اینجا به دلیل شیوع ویروس کووید-19 غیر عادی بوده و بسیاری از مردم را در سرتاسر جهان خانه‌نشین کرده است. این خانه‌نشینی باعث شده مردم به سرگرمی‌های مختلفی روی بیاورند و یکی از بزرگ‌ترین آن‌ها بازی‌های ویدیویی هستند. یکی از بازی‌هایی هم که در دوران قرنطینه منتشر شد، Animal Crossing: New Horizons بود و ظاهرا همه‌جا از آن صحبت می‌شود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، توئیتر اعلام کرد بحث و گفت‌وگو راجع به بازی‌های ویدیویی در این رسانه افزایش فوق‌العاده زیادی داشته و از حالا یک میلیارد پست درباره بازی‌های ویدیویی طی نیمه اول سال 2020 در توئیتر منتشر شده است. در مقایسه، در کل سال 2019 به تعداد 1.2 میلیارد پست درباره بازی‌های ویدیویی ارسال شد و تخمین زده می‌شود سال 2020 تا به الان 71 درصد در این زمینه افزایش داشته و تعداد نویسندگان منحصر به‌فرد هم 46 درصد بیشتر بوده است. Animal Crossing: New Horizons در صدر لیست جدول 6 ماهه اول بازی‌هایی بود که در توئیتر از همه بیشتر راجع به آن‌ها پست ارسال شد. جایی به عملکرد فوق‌العاده این بازی پی می‌بریم که می‌بینیم این عنوان ماه مارس منتشر شد و یعنی فقط در عرض 3 ماه به چنین چیزی دست یافته است.

البته باید توجه کرد که Nintendo هم در گزارش مالی خود اعلام نمود Animal Crossing: New Horizons از زمان عرضه تاکنون بیش از 22 میلیون واحد فروش داشته است. تنها عنوانی که توان رقابت در عرصه بحث‌ و گفت‌وگو را با Animal Crossing: New Horizons دارد احتمالا The Last of Us: Part II است، اما این بازی خیلی دیرتر عرضه شد.

بازی Animal Crossing: New Horizons هم‌اکنون برای کنسول Switch در دسترس است.

