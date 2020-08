اتفاقات مقدمه داستانی Resident Evil 8: Village لو رفت

احتمالا بعد از The Last of Us: Part II، بازی Resident Evil 8: Village بازی دیگری باشد که قربانی لو رفتن‌ها می‌شود. قبل از رونمایی رسمی از بازی هم اطلاعات زیادی از دشمنان، شخصیت‌ها و نام بازی لو رفته بود که همگی درست از آب در آمدند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTECH، کار اینجا تمام نشد و حالا حتی بخش مقدمه بازی به‌طور کامل لو رفت.

توجه: اتفاقات مقدمه داستانی Resident Evil 8: Village و اینکه بعد از آن صحنه پایانی عجیب تریلر بازی چه اتفاقاتی می‌افتد در ادامه متن توضیح داده شده است. اگر می‌خواهید تجربه کامل و تازه‌ای از بازی نهایی داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم ادامه متن را نخوانید.

در مقدمه بازی چه اتفاقاتی می‌افتد؟

همان‌طور که می‌دانید، Resident Evil: Village دنباله مستقیم نسخه هفتم است و داستان شخصیت Ethan Winters را دنبال می‌کند. همچنین از تریلر اول بازی هم فهمیدیم که شخصیت Chris Redfield هم در این نسخه حضور دارد و کار بدی در حق Mia می‌کند.

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط Biohazard Declassified، بازی Resident Evil 8 Village با یک بخش مقدمه شروع می‌شود که در آن می‌بینیم Mia یک داستان خیالی را برای دختری به‌نام Rose می‌خواند. Ethan همزمان با این داستان می‌تواند در خانه بگردد و بازیکن یادداشت‌هایی را پیدا می‌کند که در آن‌ها مشخص می‌شود Ethan و Mia از شر قارچ‌های انگلی نسخه هفتم خلاص شده‌اند و Ethan با Chris تمریناتی داشته است. شما Rose را از Mia می‌گیرید و به تخت‌خواب می‌برید، سپس هنگامی که Mia عصرانه را آماده می‌کند، به طبقه پایین بر می‌گردید. صدای آژیر کم‌کم به گوش می‌رسد و اینجاست که می‌فهمیم خانواده Winters دوباره به اروپا برگشته است.

درست همان لحظه که Ethan می‌خواهد با Mia درباره اتفاقات نسخه هفتم بحث کند، Chris Redfield و دو فرد ماسک‌دار دیگر به زور وارد خانه Winters می‌شوند و Mia را روانه آن دنیا می‌کنند. Chris سپس Ethan و Rose را با خود می‌برد اما ماشین آن‌ها ناگهان تصادف می‌کند و به سکانسی وارد می‌شویم که Ethan باید در یک جنگل برفی زنده بماند. در نهایت Ethan به کلبه‌ای می‌رسد که در آن با یک پیرمرد آشنا می‌شود (که خیلی سریع هم می‌میرد). در آخر Ethan باید از این کلبه در مقابل تعداد زیادی از دشمنان به سبک کلاسیک Resident Evilهای قدیمی دفاع کند.

اطلاعاتی از دشمنان و شخصیت‌ها (در این بخش چیزی از داستان لو نمی‌رود):

همان‌طور که قبلا شنیده بودیم، در Resident Evil 8: Village موجوداتی شبیه به گرگینه‌ها وجود دارند و طبق اطلاعات لو رفته، آن‌ها به‌طور دسته‌جمعی حمله‌ور می‌شوند و هوش مصنوعی آن‌ها هم بر این اساس ساخته شده تا بازیکن را محاصره کنند و بسیار هم سریع هستند. همچنین توضیحاتی راجع به چند نوع دیگر از دشمنان داده شده که یکی از آن‌ها "مرد گوریلا" است. مرد گوریلا تبری عظیم با خود دارد و ظاهرا کنترل این موجودات گرگینه شکل در دست اوست. یکی دیگر از دشمنان شما در بازی مردی است که بر اسب سوار می‌شود و سلاح وی یک نیزه است.

پیرزنی که در تریلر اول بازی دیدید، حالت متفاوت و جدیدی از همان فروشنده و بازرگان Resident Evil 4 است. او به شما آیتم می‌فروشد، سلاح‌ها را ارتقا می‌دهد و شایعاتی درباره اینکه چه اتفاقاتی در شهر می‌افتد را با شما به اشتراک بگذارد. ظاهرا Resident Evil Village برای سلاح‌های خود منوی ارتقا دارد و می‌توانید بخش‌هایی از سلاح‌ها را از این طریق آزاد کنید.

به هر حال اطلاعات بالا را قطعی ندانید و شایعه در نظر بگیرید. البته Dusk Golem و Biohazard Declassified اکثر مواقع اطلاعات درستی درباره Resident Evil ارائه می‌دهند.

بازی Resident Evil 8: Village سال آینده برای کامپیوتر، PS5 و Xbox Series X منتشر خواهد شد.

