امسال تا به الان به لطف پخش انواع و اقسام رویدادهای دیجیتالی از بازی‌های سبک تیراندازی اول شخص مختلفی رونمایی نشده، اما هنوز چیزی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها یعنی Call of Duty ندیده‌ایم. برخی حدس می‌زدند که در State of Play بالاخره از آن رونمایی شود، ولی باز هم خبری نشد.

به گزارش پردیس‌گیم، ظاهرا Activision جعبه‌ای را به Charlie Intel (کانال خبری Call of Duty در توئیتر) ارسال کرده و روی آن نوشته که تا روز 10 اوت (20 مرداد)، ساعت 21:30 (به وقت تهران) آن را باز نکنند. هنوز نمی‌دانیم درون این جعبه چیست ولی از آنجا که به Charlie Intel ارسال شده، پس قطعا مربوط به Call of Duty است و احتمال خیلی زیاد محتویات آن از نسخه جدید است.

هنوز چیز زیادی از Call of Duty جدید نمی‌دانیم. طبق شایعات، نام این نسخه Black Ops - Cold War خواهد بود و Activision تایید کرده که دو استودیوی Raven Software و Treyarch روی آن کار می‌کنند. همچنین تسخه جدید Call of Duty به شدت با Call of Duty: Warzone حالتی یکپارچه خواهد داشت.

Activision در گزارش مالی اخیر خود گفته بود از بازی جدید Call of Duty به‌زودی رونمایی می‌کند، پس احتمالا زیاد روز 20 مرداد این اتفاق خواهد افتاد.

