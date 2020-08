ساخت مرحله "موزه" در The Last of Us: Part II تا 2 سال زمان برد

بازی The Last of Us: Part II دو ماه پیش بالاخره برای کنسول PS4 منتشر شد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت، اما بین بازیکنان جو دوقطبی ایجاد شد و تعدادی آن را شاهکار و تعدادی دیگر هم حتی آن را بدترین داستان ممکن می‌دانستند. با این حال، هیچ‌کس نمی‌تواند منکر فضاسازی، گرافیک و جزئیات فوق‌العاده این بازی شود و حداقل در این زمینه همگی با یکدیگر هم نظر هستند. قبلا گزارش دادیم که کلا بیش از 2 هزار نفر در ساخت The Last of Us: Part II نقش داشتند و حالا جزئیاتی درباره طراحی یکی از مراحل زیبای این بازی منتشر شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، ایوان هیل، طراح مراحل The Last of Us: Part II، در جدیدترین قسمت Game Maker’s Toolkit راجع به مرحله "موزه" صحبت کرد. این مرحله از لحاظ فاز داستانی و روایت شباهت خاصی به نسخه اول داشت و به همین دلیل به عنوان یکی از زیباترین و به یادماندنی‌ترین مراحل بازی از آن یاد می‌شود. او گفت 2 سال برای استودیو طول کشید تا این مرحله را بسازند:

"دقیقا دو سال کامل وقت گرفت. راز بزرگ طراحی تمام مراحل ناتی داگ در تکرار و کار کردن است. ما اصول و قوانینی مربوط به این داریم، اما طراحی بعضی از مراحل را 25 بار دوباره از اول انجام دادیم."

اگر علاقه‌مند به مشاهده کل مصاحبه هستید، می‌توانید آن را از طریق این لینک در یوتیوب تماشا کنید. بازی The Last of Us: Part II هم‌‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame