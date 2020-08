بازی Suicide Squad رسما توسط خالقان بتمن آرکام تایید شد

بالاخره و بعد از سال‌ها گمانه‌زنی درباره‌ی ساخته‌ی بعدی استودیوی راک‌استدی، رسما می‌دانیم که بازی بعدی آن‌ها Suicide Squad است؛ شایعاتی که ماه‌ها پیش شنیدیم به حقیقت پیوسته‌اند و استودیوی بازی‌سازی راک‌استدی تایید کرده که می‌توانیم در روز ۲۲ آگوست انتظار رونمایی کامل بازی Suicide Squad را داشته باشیم.

ساعتی پیش، حساب کاربری رسمی استودیوی راک‌استدی با انتشار پوستری از بازی Suicide Squad خبر داد که می‌توانیم در رویداد DC Fandome که دو هفته‌ی آینده برگزار می‌شود، شاهد معرفی این بازی باشیم. استودیوی راک‌استدی در حالی ساخت بازی Suicide Squad را تایید می‌کند که پنج سال است کلمه‌ای از این استودیو درباره‌ی بازی بعدی‌شان نشنیده بودیم.

و دقیقا قبل از اینکه بخواهیم به اطلاعاتی که درباره‌ی بازی Suicide Squad شنیده‌ایم اشاره کنیم، بگذارید کمی به این رونمایی خشک و خالی خرده بگیریم. پنج سال است که در انتظار دیدن لوگوی «راک‌استدی»، به تماشای تمام کنفرانس‌ها در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف نشسته‌ایم؛ تا بلکه بدانیم این استودیوی بازی‌سازی بعد از سه‌گانه‌ی شگفت‌انگیز «بتمن: آرکام» سراغ چه پروژه‌ی جدیدی رفته است.

به جای یک مراسم رونمایی بزرگ، به جای یک غافلگیری شگفت‌انگیز در کنفرانس‌های بزرگ سونی و مایکروسافت، بازی بعدی استودیوی راک‌استدی در توییتر و با انتشار یک پوستر نه چندان جذاب رونمایی شده است.

موقعیتی را تصور کنید که سال‌هاست منتظر معرفی بازی استودیوی مورد علاقه‌تان نشسته‌اید، ناگهان در کنفرانس یا مراسم آنلاین بزرگی، لوگوی آن استودیو را می‌بینید؛ تریلری شگفت‌انگیز به دنبال آن لوگو پخش می‌شود و کمی از بازی را نشان می‌دهد و شما هم با رضایت تمام و هیجان بسیار، سازندگان و بازی و همه چیز و همه کس را تحسین می‌کنید.

وضعیت فعلی چیست؟ راک‌استدی که سابقه‌ی ساخت بهترین بازی‌های ابرقهرمانی تاریخ را دارد، یک پوستر درب و داغان در توییتر خود منتشر می‌کند و می‌گوید که بازی بعدی‌مان Suicide Squad است. نه چیزی از بازی می‌دانیم، نه کسی اساسا از Suicide Squad خوش‌اش می‌آید، نه می‌توانیم به خوبی در ذهن‌مان نسبت به آنچه دیده‌ایم نتیجه‌گیری کنیم و در نهایت، یکی دو فحش نثار مسئول مربوط می‌کنیم و می‌دانیم که تا دو هفته‌ی آینده که قرار است بازی رسما معرفی شود، از آن همه هیجان که در طول پنج سال قبل روی هم گذاشته بودیم و در حال حاضر به بالاترین میزان رسیده بود، ذره‌ای باقی نمانده است.

برای اینکه نور علی نور شود، این را هم اضافه می‌کنیم که بازی Suicide Squad قرار است آنلاین و سرویس-محور باشد. همین یک نکته کافی است تا در طول دو هفته‌ی آینده، هزاران فکر بد درباره‌ی بازی و آن را در ذهن‌مان با بازی اونجرز مقایسه کنیم.

البته که سرویس-محور و آنلاین بودن بازی Suicide Squad موضوعی رسمی نیست، اما همان جماعتی که یکی دو ماه پیش وجود بازی Suicide Squad را تایید کردند، گفته بودند که بازی با در نظر گرفتن حالت‌های چند نفره و مبتنی بر سرویس طراحی شده است. بارها و از سوی منابع مختلفی درباره‌ی این موضوع در طول چند سال اخیر شنیده بودیم و نسبت به آن حسابی مطمئن هستیم.

موضوع اصلی بازی کشتن اعضای لیگ قهرمانان یا همان قهرمان‌هایی مثل بتمن، سوپرمن و واندروومن است.

با تمام این اوصاف، به یک نکته‌ی دیگر اشاره و تخیلاتمان درباره‌ی اینکه بازی Suicide Squad دقیقا چه چیزی می‌تواند باشد را به مطلبی دیگر موکول می‌کنیم.

چند ماه پیش که وب‌سایت یوروگیمر رسما وجود بازی را تایید کرد، با یک دامنه به نام Suicide Squad: Kill the Justice League روبرو شدیم؛ ظاهرا این دامنه یکی از نام‌های احتمالی بازی است. به لطف همین نام و پوستر منتشر شده از بازی، می‌توانیم به راحتی بگوییم که موضوع اصلی بازی کشتن اعضای «لیگ قهرمانان» (Justice League) یا همان قهرمان‌هایی مثل «بتمن»، «سوپرمن» و «واندروومن» است.

تا اینجای کار را تایید شده بدانید، ولی اینکه آیا دقیقا بتمن و سوپرمن اهداف ما در بازی هستند، یا نسخه‌ای تقلبی آن‌ها که به آدم‌بد تبدیل شده‌اند، ما را به همان حیطه‌ی تخیل می‌برد و در نتیجه اینجا به آن ورود نمی‌کنیم.

مراسم DC Fandome در روز ۲۲ آگوست (۱ شهریور) برگزار می‌شود. این رویداد آنلاین، قرار است یک روز کامل را به رونمایی از بازی‌ها، فیلم‌ها، سریال‌ها و کمیک‌های دی‌سی بپردازد. اتفاقا در همین مراسم قرار است تیزری از فیلم جدید The Suicide Squad منتشر شود. دقیقا نمی‌دانیم چه زمانی از روز شاهد رونمایی بازی Suicide Squad خواهیم بود.

