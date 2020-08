چه انتظاراتی از بازی Suicide Squad داریم؟

استودیوی بازی‌سازی راک‌استدی، سازنده‌ی سه‌گانه‌ی محبوب و شگفت‌انگیز «بتمن: آرکام» ساعاتی پیش از جدیدترین ساخته‌ی خود پرده برداشت. استودیوی راک‌استدی مشغول ساخت یک بازی بر اساس مجموعه کمیک‌های جوخه‌ی انتحار (Suicide Squad) است. بازی Suicide Squad رسما دو هفته‌ی دیگر رونمایی می‌شود و ما هم تصمیم گرفته‌ایم تا قبل از رونمایی رسمی بازی، نگاهی به ظرفیت‌هایی که یک بازی Suicide Squad می‌تواند داشته باشد، بیاندازیم.

پیش از هر چیز، بگذارید به آنچه می‌دانیم اشاره کنیم. وجود بازی Suicide Squad چند ماه پیش توسط تعدادی دامنه که از سوی تهیه‌کننده‌ی بازی ثبت شده بودند، کم و بیش تایید شد. یکی از دامنه‌ها Suicide Squad: Kill the Justice League نام داشت. در آن زمان، خبرگزاری یوروگیمر ضمن تایید وجود بازی، با استناد به منابع خود نوشت که نام Kill the Justice League حتی اگر به نام نهایی بازی تبدیل نشود، توصیف بسیار خوبی برای بازی است.

خب، پس می‌دانیم که با یک بازی Suicide Squad طرف هستیم که در آن هدف ما کشتن قهرمان‌های اصلی کمیک‌های دی‌سی یعنی اعضای «لیگ قهرمانان» (Justice League) است؛ در واقع، قرار است در نقش شخصیت‌های جوخه‌ی انتحار قرار بگیریم و با شخصیت‌هایی مثل «بتمن»، «سوپرمن» و «واندروومن» مبارزه کنیم.

تا همین جای کار، با یکی از بهترین ایده‌های ممکن برای یک بازی ابرقهرمانی طرف هستیم. به لطف بازی‌های خود استودیوی راک‌استدی به اندازه‌ی کافی در نقش بتمن بازی کرده‌ایم و بهترین تجربه‌های ممکن را در یک بازی ابرقهرمانی داشته‌ایم. بدون اغراق بگوییم، ساخت بازی‌هایی با محوریت شخصیت‌هایی مثل سوپرمن، واندروومن و آکوامن هرگز جذابیت بازی کردن در نقش بتمن را نخواهد داشت.

در واقع ساخت یک بازی برای سوپرمن یکی از بزرگترین چالش‌های ممکن است. سوپرمن اساسا از هیچ چیز صدمه نمی‌بیند و بی‌نهایت قدرت دارد و هرگز به عنوان یک شخصیت اصلی جذاب نیست. با این حال، نظرتان درباره‌ی یک غول آخر که بی‌نهایت قدرت دارد و نمی‌توان به شکلی معمول به او آسیب زد، چیست؟

سوپرمن، بتمن و واندروومن این ظرفیت را دارند تا به بهترین غول‌آخرهای ممکن تبدیل شوند. مبارزه با این شخصیت‌ها به عنوان یک غول‌آخر می‌تواند منجر به طراحی بهترین مراحل تاریخ بازی‌های راک‌استدی شود. استودیوی راک‌استدی استاد طراحی غول‌آخرهای خوب است. از مبارزه با «مستر فریز» گرفته تا «بین» و «مترسک» و «آرکام نایت»، غول‌آخرها همیشه از بهترین بخش‌های سری بازی‌های بتمن: آرکام بوده‌اند.

از نظر ساختاری و با نگاه به سابقه‌ی راک‌استدی، می‌توانیم بگوییم که ممکن است بازی Suicide Squad نقشه‌ای باز را مقابل بازی‌کننده‌ها قرار دهد؛ نقشه‌ای که بازی‌کننده‌ها می‌توانند در آن به تنهایی یا به همراه دوستان خود گشت و گذار کنند. این جاست که به نکته‌ی دیگری درباره‌ی Suicide Squad می‌رسیم.

بازی Suicide Squad طبق آنچه شایعات گفته‌اند، یک بازی آنلاین و سرویس-محور است.

بازی Suicide Squad طبق آنچه شایعات گفته‌اند، یک بازی آنلاین و سرویس-محور است. احتمال دارد تا بازی‌کننده‌ها بتوانند در ابتدای کار، یکی از شخصیت‌های گروه Suicide Squad را انتخاب کنند؛ این شخصیت‌ها می‌توانند ضد قهرمان‌هایی مثل «ددشات»، «کاپیتان بومرنگ»، «پویزن آیوی»، «هارلی کویین» یا حتی «جوکر» باشند. از طرفی دیگر، البته این احتمال بسیار ضعیف‌تر است، ممکن است این انتخاب به بازی‌کننده‌ها داده شود تا خودشان یک شخصیت بسازند و به جوخه‌ی انتحار بپیوندند.

با این حال، از این موضوع حدودا مطمئن هستیم که با مجموعه‌ای از شخصیت‌های مختلف روبرو خواهیم شد که هر کدام مهارت‌ها و توانایی‌های خاص خود را دارند. بازی‌کننده‌ها در نقش ضد قهرمان‌های کمیک‌های دی‌سی، گروهی تشکیل می‌دهند و به مبارزه با قهرمان‌های دی‌سی می‌روند. تا همین جای کار حسابی برای چنین ایده‌ای هیجان‌زده شده‌ایم.

یکی از بزرگترین چالش‌ها در ساخت چنین بازی‌ای، قصه‌ی آن است. بازی زمانی جذاب خواهد بود که واقعا در نقش ضد قهرمان‌ها، به جنگ با سوپرمن و بتمن برویم. ولی نمی‌دانیم آیا دی‌سی اجازه‌ی نوشتن چنین قصه‌ای را به راک‌استدی داده است یا نه. آیا دشمنان ما واقعا سوپرمن و بتمن هستند، یا نسخه‌ای تقلبی از آن‌ها که ظاهر بتمن و سوپرمن را دارند؟ یا حتی یک بتمن و سوپرمن که از بعد زمانی دیگری وارد شده‌اند، مثل بازی‌های بی‌عدالتی (Injustice)، و آدم بد هستند؟ قصه‌ی بازی در صورتی جذاب می‌شود که سوپرمن و بتمن قهرمان را از پای در بیاوریم و نه نسخه‌ای تقلبی از آن‌ها را. البته که دی‌سی به احتمال زیاد اجازه‌ی نوشتن چنین قصه‌ای را حتی به راک‌استدی هم نمی‌دهد.

بازی قرار است به مرور زمان با محتوای جدید بروزرسانی شود و این محتوای جدید، می‌تواند ضد قهرمان‌ها و قهرمان‌های تازه برای بازی باشد. به احتمال زیاد هم با چنین محتوایی برخورد خواهیم کرد. بازی‌های قبلی راک‌استدی نقشه‌ای باز داشته‌اند و هر بخش این نقشه هم تحت سلطه‌ی یک قهرمان بوده است؛ طوری که هر بخش نقشه سبک ظاهری خاص خود، دشمنان متفاوت و نهایتا یک غول‌آخر مجزا و بزرگ دارد.

این بخش‌ها می‌توانند نقش همان محتوای دانلودی را برای بازی Suicide Squad ایفا کنند. تصور کنید که بازی با یک خط داستانی بزرگ برای پیدا کردن و کشتن سوپرمن عرضه می‌شود و آپدیت نخست آن، یک بخش کاملا جدید با محوریت بتمن است و به همین منوال. به بتمن و سوپرمن و دیگر قهرمانان دی‌سی هم به عنوان غول آخر یک رید (Raid) و به مراحل هم مثل سیاهچال‌های چند ساعته‌ی دنیای وارکرفت و دستینی نگاه کنید.

البته ساختاری ساده‌تر هم وجود دارد. بازی ممکن است مثل دو بتمن قبلی راک‌استدی باشد؛ یعنی یک نقشه‌ی بزرگ دارد و اعضای لیگ قهرمانان هم در این نقشه جای گرفته‌اند. بازی‌کننده‌ها نهایتا در گروه‌هایی چهار نفره، با یکدیگر مراحل را پیش می‌برند و نهایتا یک غول‌آخر را شکست می‌دهند. در واقع همان بازی‌های قبلی راک‌استدی را تصور کنید، ولی این بار می‌توان بازی را هم آفلاین و هم آنلاین به صورت چند نفره تجربه کرد. البته اگر واقعا هدف‌شان ساخت یک بازی آنلاین و سرویس-محور بوده، همان ساختار دستینی بسیار مناسب‌تر چنین بازی‌هایی است.

هرگز نباید این موضوع را فراموش کنیم که بازی‌های بتمن: آرکام به این دلیل عالی هستند که ادغامی بسیار خوب از اکشن، گشت و گذار و حل معما را در خود جای داده‌اند. به جرات می‌توانیم بگوییم که بیش از نیمی از بازی‌های بتمن: آرکام به حل معما و کارآگاه-بازی می‌گذرد.

با این حال، وقتی یک بازی چند نفره و آنلاین می‌شود، طراحی مراحل‌هایی که در آن قرار است چند بازی‌کننده به حل معما بپردازند، بسیار چالش‌برانگیز می‌شود. حتی شکست غولآخرهای سری بازی‌های بتمن: آرکام هم نیازمند حل معماست، ولی اگر قرار باشد به صورت چند نفره و آنلاین به یک غولآخر حمله کنیم، احتمالا باید تمام معماها را دور بریزیم و در بهترین حالت، از بازی‌کننده‌ها بخواهیم تا با چند سلاح متفاوت برای چند دقیقه به یک غولآخر صدمه وارد کنند.

بازی Suicide Squad در روز ۲۲ آگوست (اول شهریور) در مراسم DC Fandome رونمایی خواهد شد.

اینکه Suicide Squad ممکن است یک بازی آنلاین و چند نفره باشد، به طور کلی تمام طراحی‌های بازی را بهم می‌ریزد. اگر دستینی یا بازی‌های آنلاین دیگری مثل آن را تجربه کرده باشید، می‌دانید که بازی‌کننده‌ها حتی حاضر نیستند ثانیه‌ای دیالوگ و قصه بشنوند یا میان‌پرده ببینند، چه برسد به اینکه بخواهند با هم‌فکری یکدیگر و سر فرصت معما حل کنند.

نهایتا، بگذارید به یک موضوع دیگر هم اشاره کنیم. اگر تصورات ذهنی‌تان از Suicide Squad آن فیلم منحوس چند سال پیش است، خواهشا هر چه از Suicide Squad در ذهن دارید را پاک کنید. کمیک‌های جوخه‌ی انتحار و شخصیت‌های آن شگفت‌انگیز هستند و ذره‌ای به آن فیلم کذایی شباهت ندارند. ظرفیت‌های ساخت یک بازی عالی با اقتباس از کمیک‌های جوخه‌ی انتحار بسیار بالاست؛ مخصوصا اگر آن بازی را متخصصان ساخت بازی‌های ابرقهرمانی یعنی راک‌استدی بسازند.

بازی Suicide Squad در روز ۲۲ آگوست (اول شهریور) در مراسم DC Fandome رونمایی خواهد شد. تصور نمی‌کنیم این رونمایی شامل نمایش بلند و بالای گیم‌پلی باشد، در نتیجه انتظار پاسخ به سوالات‌مان درباره‌ی بازی را هم نداریم. مطمئنا تا نمایش کامل و عرضه‌ی بازی Suicide Squad زمان زیادی باقی است، فقط امیدواریم که بر و بچه‌های راک‌استدی بتوانند از پس چالش‌های بزرگی که مقابل‌شان قرار دارد، به خوبی بربیایند.

