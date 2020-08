شایعه: تاریخ و ساعت رویداد ماه آگوست کنسول PS5 با نام The Future Of Gaming مشخص شد

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از منبع ساعتی پیش شایعه‌ای پیرو تاریخ و زمان احتمالی برگزاری رویداد ماه آگوست کنسول PlayStation 5 با نام The Future Of Gaming در فضای مجازی شد.

سری رویدادهای کنسول PlayStation 5 با نام The Future Of Gaming که به معرفی و به نمایش گذاشتن بازی‌های انحصاری (اصطلاح انگلیسی: Exclusive) و فرست پارتی (اصطلاح انگلیسی: First Party)، بازی‌های ترد پارتی (اصطلاح انگلیسی: Third Party) و همچنین به نمایش گذاشتن و یا به اشتراک گذاشتن جزئیات و اطلاعات دست اول از کنسول نسل 9امیِ شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 اختصاص دارد طبق شایعه‌ای تازه و جدید در ماه آگوست در تاریخ 20 آگوست 2020 که مصادف است با 31ام مرداد ماهِ سال 1399 و در ساعت 00:30 بامداد به وقت ایران به صورت زنده به نمایش در خواهد آمد؛ همچنین شایعاتی دیگر اشاره به معرفی نسخه‌ی جدید سری بازی God Of War (که قسمت دوم از مجموعه‌ی جدید این سری بازی می‌باشد) و نسخه‌ی ریبوت (اصطلاح انگلیسی: Reboot) شده‌ی سری بازی ترسناکِ Silent Hill در درون رویداد ماه آگوست کنسول PlayStation 5 با نام The Future Of Gaming دارند.

نظر شما درباره‌ی تاریخ احتمالی و همچنین خود رویداد ماه آگوست کنسول PlayStation 5 با نام The Future Of Gaming چیست؟ به نظر شما چه بازی‌ها و یا محتواهایی در رویداد ماه آگوست کنسول PlayStation 5 با نام The Future Of Gaming به نمایش در خواهند آمد؟ دوست دارید چه بازی‌هایی را در رویداد ماه آگوست کنسول PlayStation 5 با نام The Future Of Gaming مشاهده کنید؟

