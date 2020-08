شرکت بتسدا اعلام کرده که بازی‌های Doom Eternal و The Elder Scrolls Online روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس عرضه خواهند شد.

نسخه‌ی نسل نهم این دو بازی با بهبودهای گرافیکی متعددی همراه خواهند بود و قرار است از قدرت بالای کنسول‌های نسل نهم برای خلق گرافیکی با کیفیت‌تر استفاده کنند. نسخه‌ی نسل نهم این دو بازی برای کسانی که بازی را روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان خریداری کرده‌اند رایگان خواهد بود.

بتسدا گفته است که هم Doom Eternal و هم The Elder Scrolls Online دقیقا هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهم در دسترس خواهند بود. قرار است در هفته‌های آینده جزییات پیشرفت‌های گرافیکی نسخه‌ی نسل نهم این دو بازی اعلام شود.

اگر نخواهیم Doom Eternal را بهترین شوتر اول شخص تاریخ خطاب نکنیم، می‌توانیم به جرات لقب یکی از بهترین بازی‌های تیراندازی‌های تاریخ را به آن نسبت دهیم. نسخه‌ی اصلی Doom که در سال ۱۹۹۳ ساخته شد، پایه و اساس سبک تیراندازی اول شخص را بنا نهاد و هنوز هم یکی از بهترین بازی‌های اول شخص موجود است. سال شاهد عرضه‌ی بازنگری (ریبوت) بازی Doom بودیم. این بازنگری فرمول اساسی Doom کلاسیک را با حفظ اصول، از هر نظر گسترش داد.

امسال هم استودیوی «اید سافتور» با ساخت Doom Eternal نشان داد هنوز می‌درخشد. بازی Doom Eternal شکوه این مجموعه بازی‌ها را را به حد اعلا رسانده. این بازی سریع‌ترین و دیوانه‌وار‌ترین نسخه‌ی Doom است. مکانیک‌های تیراندازی Eternal همان هسته‌ی اصلی Doom سال ۲۰۱۶ را دارد ولی با اضافه شدن توانایی‌هایی مانند قابلیت جاخالی دادن (Dash)، هیولاهای جدید و تجهیزات جدید دووم اسلیر در کنار طراحی ستودنی محیط و مراحل، این بازی به یکی از بهترین اکشن‌های اول شخص تاریخ تبدیل شده است.

بازی The Elder Scrolls Online هم اولین تلاش بتسدا برای ساخت یک بازی آنلاین کلان است. این بازی در سرزمین تامریل، یعنی سرزمین اصلی مجموعه بازی‌های طومارهای باستانی جریان دارد و وقایع آن هزار سال قبل از داستان اسکایریم اتفاق می‌افتند. گیم‌پلی بازی نسبت به بقیه‌ی بازی‌های نقش‌آفرینی کلان آنلاین اکشن‌تر است. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این بازی میزان محتوا و ماموریت‌های زنجیروار بازی هستند.

الدر اسکرول آنلاین شش سال پیش عرضه شد. در ابتدا، بازی مشکلات ریز و درشت زیادی داشت اما توسعه‌دهنده‌ها به بازخورد بازی‌کنان توجه کردند و به مرور زمان با آپدیت‌های پیاپی بازی را بهبود دادند. چند ماه پیش شاهد عرضه‌ی جدیدترین بسته‌ی الحاقی بازی به نام «گریمور» (Greymoor) بودیم. داستان این بسته‌ی جدید حول محور خون‌آشام‌ها است و چند منطقه که در بازی اسکایریم وجود داشت را به بازی اضافه می‌کند.

اینکه پیش از اسکایریم، از عرضه‌ی دوباره‌ی Doom Eternal و The Elder Scrolls Online شنیده‌ایم، حسابی برای گوش‌مان غریب است. در دهه‌ی گذشته فکر و ذکر بتسدا این بود که بازی اسکایریم را به هر شکل ممکن به گیمر‌ها غالب کند. این که با نزدیک شدن به عرضه‌ی کنسول‌های جدید بتسدا دوباره اسکایریم را نمی‌فروشد عجیب است. البته هنوز برای قضاوت کردن زود است و بدون شک در ماه‌های آینده سنت همیشگی بتسدا در عرضه‌ی دوباره‌ی اسکایریم را تماشا خواهیم کرد.

هر دو بازی Doom Eternal و The Elder Scrolls Online هم‌اکنون روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا برای خرید موجود است.

منبع متن: digikala