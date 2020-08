در نمایش State of Play هفته‌ی گذشته‌ی سونی اعلام شد که بازی Braid قرار است برای کنسول‌های نسل هشتم و نهم بازسازی شود. این بازسازی Braid Anniversary Edition نام دارد و اوایل سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد.

عرضه‌ی بازی Braid، به عنوان یکی از مهم‌ترین ساخته‌های تاریخ صنعت بازی، به سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. «جاناتان بلو» (Jonathan Blow) با ساخت بازی Braid ثابت کرد می‌توان بدون بودجه‌ی بالا و فقط با تلاش و ذوق شاهکار خلق کرد و یک‌تنه دنیای ویدیو گیم را برای همیشه تغییر داد. این بازی ابتدا روی تنها پلتفرم عرضه‌ی بازی‌های مستقل یعنی ایکس‌باکس لایو آرکید عرضه شد. این پلتفرم که به اختصار XBLA هم شناخته می‌شود، فروشگاه آنلاین مایکروسافت روی ایکس باکس ۳۶۰ بود و از طریق آن امکان دانلود بازی‌های کوچک و مستقل فراهم شده بود.

موضوع اصلی بازی Braid کنترل زمان است. بازی به ظاهر یک سکوبازی ساده مانند سوپر ماریو همراه با تعدادی معما است اما وقتی در بازی پیش می‌روید عمق داستان و گیم‌پلی بازی نمایان می‌شوند. بازی چند فصل دارد و در هر فصل چند قابلیت جانبی به کنترل زمان اضافه می‌شود. این قابلیت‌ها همراه با توانایی اصلی شخصیت اصلی یعنی کنترل زمان باعث خلق پازل‌هایی چالش برانگیز و بسیار جذاب می‌شوند. موسیقی و طراحی بصری بازی جادویی هستند و روح شما را در خود حل می‌کنند.حین بازی کردن، هر چند وقت یک‌بار باید دست از بازی کشید و در موسیقی و تصاویر بازی غرق شد و زیبایی آن‌ها را ستود.

بازی Braid توانست توجه زیادی را به سمت خود جلب کند و چه از نظر منتقدان و چه از نظر فروش به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. موفقیت Braid سبب شد بسیاری از توسعه دهنده‌های کوچک شهامت بیش‌تری پیدا کنند و به این ترتیب جنبش بازی‌های مستقل شکل گرفت. ویژگی بازی‌های مستقل آزادی عمل آن‌هاست. از فشار تهیه‌کنندگان خبری نیست و هنرمندان هرطور که بخواهند طبق صلاح خود عمل می‌کنند. سوپر میت بوی، آندرتیل، اینساید و راکت لیگ بخش کوچکی از ثمرات بازی‌های مستقل و از نتایج عرضه‌ی Braid هستند.

هدف بازسازی بازی Braid به روز کردن ظاهر بازی در عین وفاداری کامل به نسخه‌ی اصلی است. وضوح تصویر بازی اصلی ۷۲۰p است که در این بازسازی به ۴K ارتقا پیدا کرده. این ارتقا به سادگی هم صورت نگرفته است. طراحی‌های گرافیکی بازی همگی از ابتدا و از نو انجام شده‌اند. برای بهتر شدن تجربه‌ی بازی انیمیشن‌های بیش‌تری به آن اضافه شده‌اند که از نظر بصری جریانی روان‌تر به بازی بخشیده است. افکت‌های صوتی بازی تازه‌سازی شده‌اند و موسیقی‌ها از اول میکس شده‌اند. کسانی که ظاهر قدیمی بازی را بیش‌تر می‌پسندند یا قصد مقایسه دارند در هر لحظه می‌توانند با فشار دادن یک دکمه بین ظاهر جدید و قدیمی بازی جا‌به‌جا شوند.

در کنار تمام این تغییرات جاناتان بلو هم‌چنین «توضیحات توسعه‌دهنده» یا همان (Developer’s commentary) را به بازی اضافه خواهد کرد. او قصد دارد غنی‌ترین توضیحاتی که یک توسعه‌دهنده تا به حال در طول تاریخ در بازی خود قرار داده را به بازسازی Braid اضافه کند. در بسیاری از بازی‌ها توسعه‌دهندگان صحبت‌های خود را در مورد نحوه‌ی ساخت بازی به بازی‌شان اضافه می‌کنند. این توضیحات برای افرادی که به ساخت بازی‌های ویدیویی علاقه دارند بسیار کاربردی هستند. داشتن توضیحات توسعه‌دهنده در یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های تاریخ بسیار خوش‌حال کننده است و این قابلیت می‌تواند به تعداد زیادی از توسعه‌دهنده‌های بازی (مخصوصا افراد تازه‌کار) کمک کند.

بازی Braid Anniversary Edition اوایل سال ۲۰۲۱ روی پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوتر‌های شخصی عرضه خواهد شد.

تریلر معرفی Braid Anniversary Edition و تصاویری از آن را در ادامه قرار داده‌ایم.

