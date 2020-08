فروش بازسازی فاینال فانتزی ۷ به ۵ میلیون نسخه رسید

طبق گزارش جدید اسکوئر انیکس فروش بازسازی فاینال فانتزی ۷ از ۵ میلیون نسخه گذشته است. بیش از ۲ میلیون نسخه‌ی بازی به صورت دیجیتالی به فروش رسیده‌اند. اسکوئر انیکس گفته است که این بازی توانسته است بالاترین میزان فروش دیجیتال را در تاریخ بازی‌های اسکوئر انیکس روی پلی‌استیشن داشته باشد.

فاینال فانتزی ۷ یکی از مهم‌ترین بازی‌های نسل پنجم کنسول‌هاست. فاینال فانتزی ۷ در قالب یک نقش‌آفرینی ژاپنی، داستانی بارها فراتر از آنچه در صنعت بازی روال بود را تعریف می‌کند. شخصیت‌پردازی عمیق بازی باعث شده هنوز بعد از چند دهه بتوان از زیبایی داستان بازی لذت برد. این بازی هنگام عرضه حسابی سروصدا راه انداخت و یکی از اولین بازی‌های تراز اول (AAA) تاریخ محسوب می‌شود.

امسال شاهد عرضه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ روی پلی‌استیشن ۴ بودیم. این بازسازی بخشی از همان داستان را با گرافیک و گیم‌پلی امروزی دوباره تعریف می‌کند. بازسازی فاینال فانتزی ۷ توانست چه از نظر منتقدان و چه از نظر فروش حسابی موفق شود؛ طوری که این بازی توانست در سه روز ۳.۵ میلیون نسخه فروش داشته باشد.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ هم‌چنان به فروش خود ادامه می‌دهد و به یکی پرفروش‌ترین بازی‌های امسال تبدیل شده. یکی از نکات جالبی که در این گزارش می‌بینیم فروش بالای بازی از طریق فروشگاه دیجیتال پلی‌استیشن است. حدود نصف فروش بازی دیجیتالی بوده که نشان‌دهنده‌ی تاثیر بیماری کرونا و خانه‌نیشین شدن مردم روی فروش بازی‌ها است. بازسازی فاینال فانتزی ۷ یکی دو هفته بعد از شروع قرنطینه‌ها در دنیا عرضه شد؛ طوری که اسکوئر انیکس حتی نتوانسته بود به اندازه‌ی کافی نسخه‌ی دیسکی تولید کند. قرنطینه حسابی روی صنعت گیم تاثیر گذاشته و فروش دیجیتالی بازی در میان سیل لغو شدن رویدادها و تاخیر بازی‌ها اصلا خبر خاصی به شمار نمی‌رود.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ (Final Fantasy VII Remake) امسال به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. این بازی بخشی از داستان فاینال فانتزی ۷ را به شکلی گسترش یافته و با مجموعه‌ای از صحنه‌ها و قصه‌های جدید روایت می‌کند. ساخت ادامه‌ی بازی برای پلی‌استیشن ۵ آغاز شده، ولی اطلاعی از وضعیت آن نداریم.

اسکوئر انیکس در کنار اعلام این خبر، تریلری تازه از بازی منتشر کرده است که آن را معرفی می‌کند. می‌توانید این تریلر را در ادامه ببینید.

