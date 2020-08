اخیرا جزییات گیم‌پلی فیفا ۲۱ و تغییرات آن نسبت به فیفا ۲۰ در وبسایت رسمی الکترونیک آرتز منتشر شدند و ما هم تصمیم گرفتیم تا نگاهی اجمالی به آن‌ها داشته باشیم.

طبق رسم هر سال، در حال نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی شماره‌ی جدید بازی‌های فیفا و پرو هستیم. البته امسال خبری از شماره‌ی جدید پرو نخواهد بود و فیفا ۲۱ بی‌رقیب جولان خواهد داد. منطقی است که همیشه با هر تغییر جدید، عده‌ای خوشحال و عده‌ای ناراحت می‌شوند. برای مثال یکی از مهم‌ترین تغییرات نسخه‌ی قبلی فیفا تقویت قدرت دفاعی تیم‌ها بود. با این تغییر امکان به ثمر رساندن گل کاهش پیدا کرده بود. برخی به دلیل واقع‌گرایانه‌تر شدن بازی این تغییر را تایید و برخی به دلیل کاهش هیجان آن را رد می‌کردند.

یکی از مهم‌ترین تغییرات و پیشرفت‌های فیفا ۲۱ که الکترونیک آرتز روی آن مانور بسیاری داده، بهبود «شخصیت بازیکن‌ها» است. طبق گفته‌ی الکترونیک آرتز، صفت‌های جدیدی مانند دید و تسلط به خود را برای بازیکن‌ها در نظر گرفته‌اند که باعث می‌شوند بازیکن‌ها در بازی حداکثر شباهت را با همتای خود در دنیای واقعی داشته باشند. سازندگان فیفا ۲۱ اعلام کرده‌اند که این تغییرات با توجه به بازخورد‌های بازیکننده‌‌های فیفا ۲۰ در شماره‌ی جدید فیفا اعمال شده‌اند.

فیفا ۲۱ قرار است علاوه بر کنسول‌های نسل فعلی،‌ برای کنسول‌های نسل بعد هم منتشر شود. قابلیت‌های سخت‌افزاری کنسول‌های نسل بعد می‌تواند باعث پدید آمدن ویژگی‌های جدیدی در نسخه‌ی نسل نهم فیفا ۲۱ شوند. لیست پیش رو تغییرات و ویژگی‌هایی را بیان می‌کند که در هر دو نسخه‌ی بازی نسل هشتم و نسل نهم حاضرند. در آینده لیست قابلیت‌های نسخه‌ی نسل نهم بازی منتشر خواهد شد.

دریبل چابک:

دریبل چابک روش جدید فیفا ۲۱ برای کنترل نزدیک توپ است. همانند دریبل‌زن‌های واقعی، با دریبل چابک می‌توان توپ را به سرعت از طرفی به طرف دیگر حرکت داد و دریبل‌زن را از دست مدافع راحت کرد. در این روش می‌توان به کمک حرکات سریع پا مدافع را گول زد و به تکل زدن وا داشت که به این شکل فضای بیش‌تری برای مهاجم ایجاد می‌شود.

هدف دریبل چابک ایجاد تعادل برای دریبل زدن است. طراحی این مکانیک به طوری است که دریبل‌ها را انفجاری‌تر، سریع‌تر و نرم‌تر می‌کند.

برای انجام این حرکت با نگه داشتن دکمه‌ی R1 یا RB و حرکت دادن آنالوگ چپ دسته می‌توان توپ را با لمس‌های دقیق به حرکت در آورد. سرعت و دقت این مکانیک به توانایی‌های شخصی بازیکن مربوط است و بازیکن‌های حرفه‌ای‌تر بهتر می‌توانند توپ را زیر پای خود کنترل کنند.

در صورت روبه‌رو شدن دو بازیکن با یکدیگر، در شرایط خاص دریبل چابک به طور خودکار انجام می‌شود. می‌توان حالت اتوماتیک این قابلیت را در تنظیمات بازی غیرفعال کرد.

دویدن خلاقانه:

در فیفا ۲۱ می‌توان بازیکن‌های مهاجم که توسط کامپیوتر کنترل می‌شوند را هدایت کرد. با این ویژگی جدید می‌توان به روش‌های مختلف به بازیکن‌هایی که توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شوند دستور داد و حملات موثرتری انجام داد. این مکانیک انواع مختلفی دارد.

بعد از زدن دکمه‌ی L1 یا LB و حرکت دادن آنالوگ سمت راست، هم‌تیمی‌ای که توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شود حرکت داده می‌شود.

می‌توان با حرکت دادن آنالوگ سمت راست بلافاصله بعد از پاس دادن، کنترل حرکت بازیکنی که پاس داده است را به دست گرفت.

با زدن دکمه‌ی هر دو آنالوگ، کنترل روی بازیکن فعلی قفل می‌شود. بعد از پاس دادن به یک بازیکن دیگر می‌توانید آن را با حرکت دادن آنالوگ سمت راست کنترل کنید.

برای عدم تصادم تکنیک‌های دیگر با این کنترل، مدت زمان شروع حرکت با نگه داشتن آنالوگ سمت راست محدود است.

شخصیت بازیکن و جای‌گیری:

در فیفا ۲۱ هوش مصنوعی جای‌گیری بازیکن‌ها چه در حمله و چه در دفاع عمیق‌تر شده. بازیکنان شبیه به بازیکن‌های همانند خود در دنیای واقعی جای‌گیری می‌کنند. بازیکنان حرفه‌ای‌تر، با جای‌گیری بهتر تاثیر بیش‌تری روی بازی دارند و در زمان مناسب عکس‌العمل مناسب‌تری نسبت به وضعیت بازی نشان می‌دهند.

کیفیت این جای‌گیری‌ها در حمله به کمک ویژگی «جای‌گیری» و در دفاع به کمک صفت «هوشیاری دفاعی» تعیین می‌شود. مشخصا این سیستم جای‌گیری برای بازیکن‌هایی که توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شوند، طراحی شده است.

برای مثال چند تا از تاثیرات مهم توانایی جای‌گیری بازیکن به این شکل هستند:

ویژگی جای‌گیری روی ماندن یا نماندن بازیکن در آفساید و کنترل سرعت‌اش موثر است.

بازیکن‌هایی با جای‌گیری بهتر برای حدس زدن پاس و شروع حرکت قبل از پاس زمان‌بندی بهتری دارند.

تصمیمات بازیکن‌ها برای زمان و مقصد حرکت حین بازی با این ویژگی مشخص می‌شود.

بازیکن‌هایی با جای‌گیری بهتر می‌توانند فضاسازی بهتری هنگام حمله داشته باشند و پاس دادن را راحت‌تر کنند.

از تاثیرات صفت هوشیاری دفاعی بازیکنان می‌توان به ویژگی‌های زیر اشاره کرد:

بازیکنان هوشیارتر می‌توانند دویدن بازیکن‌های خط حمله را بهتر حدس بزنند و راه آن‌ها را سد کنند.

دو بازیکن با هوشیاری دفاعی بالا می‌توانند به طور هماهنگ بازی را کنترل کنند و شانس ضدحمله را بالا ببرند.

بازیکنان با هوشیاری دفاعی بالاتر می‌توانند طوری جای‌گیری کنند که امکان قطع کردن پاس حریف برای‌شان وجود داشته باشد.

هوشیاری دفاعی باعث می‌شود افراد تیم در عقب‌نشینی همکاری بهتری داشته باشند. هم‌زمان با عقب‌نشینی بازیکن‌های در حال حمله را تحت فشار قرار می‌گیرند و حتی ممکن است مدافعان توپ را به دست بیاورند.

برخورد‌های نرم‌تر:

فیفا ۲۱ برای برخوردهای بازیکنان سیستم انیمیشن جدیدی طراحی کرده که کمک می‌کند جریان بازی روان‌تر باشد. این سیستم جدید باعث می‌شود برخورد‌های پر‌هرج‌و‌مرج کمتری را تجربه کنیم.

سیستم جدید برخوردها در فیفا ۲۱ سبب می‌شود بازیکن‌ها مسیر بهتری برای دویدن در نظر بگیرند و از برخورد با دیگر بازیکنان دوری کنند. بازیکنان هنگام رسیدن به بازیکن‌هایی که روی زمین افتاده‌اند پرش‌های بهتری انجام می‌دهند تا از برخورد جلوگیری شود. بازیکنان تلاش می‌کنند هنگام برخورد خود را کنترل کنند که تاثیر برخورد کم‌تر شود.

این سیستم باعث می‌شود حین رویارویی‌ها در بازی واقع‌گرایی بیش‌تری داشته باشیم و از برخورد‌های پیاپی پرآشوبی که در نسخه‌های قبلی فیفا وجود داشت جلوگیری شود.

هوش‌مصنوعی ارتقا یافته و حالت رقابتی:

در فیفا ۲۱ می‌توان هنگام بازی‌کردن در مقابل هوش‌مصنوعی کامپیوتر، در دو درجه سختی بالاتر بازی حالت رقابتی را فعال کرد. این حالت چالش‌های جدیدی در مقابل شما قرار می‌دهد. حالت رقابتی سعی دارد با تقلید از بازیکن‌های حرفه‌ای فیفا تجربه‌ای شبیه به بازی کردن در مقابل بازیکن‌های واقعی را برای شما به وجود بیاورد.

تغییرات اساسی گیم‌پلی:

الکترونیک آرتز در از بازی‌کننده‌های فیفا ۲۰ بازخورد‌های متعددی در مورد ویژگی‌های اساسی بازی دریافت کرده و حالا سعی دارد با توجه به آن‌ها بازی را بهبود بخشد.

سرزنی:

در فیفا ۲۰ امکان به ثمر رساندن گل به کمک ضربه‌ی سر کمتر از نسخه‌های قبلی فیفا است. طبق گفته‌ی سازندگان بازی از، در شماره‌های قبلی به ثمر رساندن گل با ضربات سر بسیار راحت بود و در نتیجه آن را ساده کرده بودند. بسیاری از بازی‌کننده‌ها از این تغییر بازی ناخشنود بودند. حالا در فیفا ۲۱ ضربه‌های سر قابل اتکاتر شده‌اند.

 

البته برای این که گل زدن با سر بدون زحمت نباشد سیستم «سرزنی دستی» به بازی اضافه شده که باعث می‌شود برای به ثمر رساندن گل به عمل مستقیم بازیکن نیاز باشد. سرزنی دستی را می‌توان در بعضی از حالت‌های بازی غیرفعال کرد.

دفاع و مسدود کردن:

در فیفا ۲۰ توانایی مدافعان در انجام تکل‌های موفق بالا است. در فیفا ۲۱ به لطف قابلیت شخصیت بازیکنان حالا تکل زدن هم به بازیکن مربوط است و بازیکن‌ها با توجه به مهارت‌شان تکل‌های بهتری می‌زنند. درگیری‌های نزدیک بین مدافعان و مهاجمان هم دوباره طراحی شده‌اند که واقع‌گرایانه‌تر شوند.

فیفا ۲۱ سیستم مسدود کردن جدیدی دارد. این سیستم باعث می‌شود مسدود کردن شوت‌ها و پاس‌ها قابل اطمینان‌تر و واقع‌گرایانه‌تر باشد. در این سیستم هم شخصیت بازیکن‌ها دخیل است و صفات بازیکن سرعت شروع حرکت و فاصله‌ای که می‌توان از آن‌جا سد راه توپ شد را مشخص می‌کند.

پاس دادن:

امسال فیفا سیستم پاس دادن را طوری بهبود داده که پاس‌ها هوشمندانه‌تر باشند. بازیکنان درک بهتری از باز بودن فضا و جای بازیکن‌های حریف خواهند داشت. این موضوع باعث می‌شود انتخاب بازیکن هدف برای پاس‌ها معقولانه‌تر باشد.

سیستم پاس در عمق فیفا ۲۱ به طور کامل بازسازی شده و حالا میزان فضای آزاد و شانس گل زنی برای انتخاب بازیکن دریافت کننده در نظر گرفته می‌شود.

 

سانترها هم بازنگری شده‌اند و حالا بازیکن‌ها سعی می‌کنند هنگام سانتر مسیر بهتری را در نظر بگیرند که توپ حین ارسال، با بازیکنان دیگر برخورد نکند. انواع جدیدی از سانتر کردن هم به بازی اضافه شده که باعث می‌شود برای انتخاب نوع سانتر دست بازیکن باز‌تر باشد.

انیمیشن‌ها:

سیستم انیمیشن‌های میانی بهبود پیدا کرده که باعث می‌شود شاهد انیمیشن‌های روان‌تر و واکنش‌های بهتری باشیم. این تغییرات در پاس دادن، شوت کردن، کنترل توپ، دریبل زدن و حرکت بازیکن به خوبی خود را نشان می‌دهد. شخصیت بازیکن‌ها روی سرعت آنان در انیمیشن‌ها و زمان واکنش‌شان موثر خواهد بود و سرعت انجام حرکات توسط بازیکنان شاخص سریع‌تر است.

فیفا ۲۱ اولین نسخه‌ی فیفا روی کنسول‌های نسل نهم خواهد بود. باید صبر کنیم و ببینیم فیفا ۲۱ چگونه از قدرت و قابلیت‌های کنسول‌های نسل نهم استفاده خواهد کرد.

فیفا ۲۱ روز ۹ اکتبر (۱۸ مهر) روی کامپیوتر‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس بعدتر منتشر خواهد شد. ارتقا به نسخه‌ی نسل نهم برای دارندگان بازی روی کنسول‌های نسل هشتم رایگان خواهد بود.

