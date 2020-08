نینتندو آمار و ارقام مربوط به فروش بازی‌های خود تا پایان ماه ژوئن را منتشر کرده است. طبق این گزارش تعداد ۶۱.۴۴ میلیون دستگاه نینتندو سوییچ تا به امروز به فروش رفته‌اند. در ادامه‌ی این گزارش، لیست پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییچ اعلام شده‌اند و شماره‌ی جدید انیمال کراسینگ فروشی بسیار شگفت‌انگیز را تجربه کرده است.

در ماه ژوئن و دو ماه قبل از آن، مجموعا تعداد ۵.۶۷ میلیون دستگاه نینتندو سوییچ و ۵۰.۴۳ میلیون بازی این کنسول به فروش رفته است. شرکت نینتندو لیست پرفروش‌ترین بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ را که نینتندو تهیه‌کننده‌ی آن‌ها است (بازی‌های (ساخته‌ی خود نینتندو) را به شکل عمومی منتشر کرده.

Mario Kart 8 Deluxe – به تعداد ۲۶.۷۴ میلیون نسخه Animal Crossing: New Horizons – به تعداد ۲۲.۴ میلیون نسخه Super Smash Bros. Ultimate – به تعداد ۱۹.۹۹ میلیون نسخه The Legend of Zelda: Breath of the Wild – به تعداد ۱۸.۶۰ میلیون نسخه Pokemon Sword Pokemon Shield – به تعداد ۱۸.۲۲ میلیون نسخه Super Mario Odyssey – به تعداد ۱۸.۰۶ میلیون نسخه Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – به تعداد ۱۲.۲۰ میلیون نسخه Super Mario Party – به تعداد ۱۰.۹۴ میلیون نسخه Splatoon 2 – به تعداد ۱۰.۷۱ میلیون نسخه New Super Mario Bros. U Deluxe – به تعداد ۷.۴۴ میلیون نسخه

علاوه بر این لیست، لیست فروش بازی‌های دیگر نینتندو برای سوییچ هم منتشر شده‌اند.

Ring Fit Adventure – به تعداد ۳.۹ میلیون نسخه Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – به تعداد ۱.۳۲ میلیون نسخه Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – به تعداد ۱.۰۳ میلیون نسخه

طبق گفته‌ی نینتندو، این شرکت موفق شده در مجموع بیش از ۴۰۶.۶۷ میلیون بازی برای نینتدو سوییچ به فروش برساند.

یکی از جالب‌ترین نکات این لیست، میزان فروش بازی Animal Crossing: New Horizons است. حدود پنج ماه از عرضه‌ی این بازی می‌گذرد و این بازی موفق شده در این مدت زمان کوتاه روی ۶۰ میلیون دستگاه نینتندو سوییچ حدود ۲۲ میلیون نسخه فروش داشته باشد. این رقم شگفت‌انگیز نشان دهنده‌ی موفقیت مالی بازی است. برای این که دیدگاه بهتری از فروش بازی داشته باشید، یادآوری می‌کنیم که جی‌تی‌ای ۵، پر فروش‌ترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴ است و با وجود این که شش سال از عرضه‌ی جی‌تی‌ای ۵ می‌‌گذرد، این بازی روی ۱۱۰ میلیون دستگاه پلی‌استیشن ۴ توانسته ۲۰ میلیون نسخه فروش داشته باشد.

سری بازی‌های انیمال کراسینگ یکی از محبوب‌ترین بازی‌های نینتندو هستند. این بازی حول محور زندگی ساکت و آرامی در جنگل، کنار حیوانات بانمک طراحی شده است. این روزها اکثر مردم خانه‌نیشن شده‌اند. وقت آزاد بیش‌تر افراد در کنار نیاز به بازی‌های آرامش‌بخش برای رهایی از استرس قرنطینه، موفقیت Animal Crossing: New Horizons را تسهیل بخشیده‌اند.

کنسول قبلی نینتندو، یعنی Wii U برای این شرکت یک شکست جدی بود و این کنسول رکورد پایین‌ترین فروش را بین تمام کنسول‌های نینتندو ثبت کرد. بعد از شکست Wii U نینتندو توانست با سوییچ افتخار خود را پس بگیرد. طبق این گزارش نینتندو، کنسول سوییچ موفق شده چه از نظر فروش کنسول و چه از نظر فروش بازی ارقامی حدود چهار برابر Wii U را به ثبت برساند.

فروش نینتندو سوییچ کمی کمتر از دومین کنسول خانگی موفق نینتندو، یعنی NES است. انتظار داریم میزان فروش کنسول سوییچ به زودی فروش کنسول NES را رد کند و مقام دومین کنسول خانگی پرفروش نینتندو را تصاحب کند. کنسول Wii موفق‌ترین کنسول خانگی نینتندو با فروش حدود ۱۰۰ میلیون دستگاه است. بعید می‌دانیم نینتندو سوییچ بتواند به این زودی‌ها رکورد فروش کنسول Wii را بشکند.

