در جدیدترین برنامه‌ی State of Play سونی، تریلر گیم‌پلی «کرش بندیکوت ۴» (Crash Bandicoot 4: It’s About Time) نشان داده شد. در این تریلر جزییات زیادی از بازی به نمایش در آمدند.

کرش بندیکوت ۴ دنباله‌ی مستقیم کرش بندیکوت ۳ است. بعد از سال‌ها شاهد یک نسخه‌ی جدید از سری بازی‌های کرش بندیکوت هستیم و این تریلر ما را نسبت به کیفیت بازی امیدوار می‌کند. ظاهر بازی شبیه به بازسازی سه‌گانه‌ی کرش که سه سال پیش عرضه شد و گیم پلی بازی مانند کرش بندیکوت‌های کلاسیک است. البته گیم‌پلی بازی بدون تغییر نمانده و قابلیت‌های جدیدی به سکوبازی کرش بندیکوت ۴ اضافه شده‌اند. از این قابلیت‌ها می‌توان به دویدن روی دیوار، آویزان شدن از طناب و سر خوردن روی ریل اشاره کرد.

از دیگر تغییرات بازی که تاثیر جدی روی گیم‌پلی خواهند داشت، اضافه شدن ماسک‌های کوانتومی است. بازی چهار ماسک کوانتومی دارد. با این ماسک‌ها می‌توان جهت جاذبه را تغییر داد، زمان را کند کرد و یا فاز اجسام را از نظر وجودی تغییر داد. توسعه‌دهنده‌ها می‌توانند با این ماسک‌ها مراحل خلاقانه‌ای تولید کنند که باعث می‌شود جریان بازی متنوع‌تر شود.

در کرش بندیکوت ۴، کرش تنها شخصیت قابل بازی نیست. می‌توان از ابتدای بازی تمام مراحلی که که برای بازی کردن با کرش ساخته شده‌اند را با خواهر کرش،‌ یعنی کوکو بازی کرد. کرش و کوکو هم تنها شخصیت‌های قابل بازی نخواهند بود و می‌توان بعضی مراحل بازی را با «دکتر نیو کورتکس» یا «دینگودایل» بازی کرد. این دو شخصیت منفی قابل بازی، توانایی‌های مخصوص به خود را دارند. دکتر نیو کورتکس اسلحه‌ی مخصوص خودش را دارد و می‌تواند با آن دشمان را به اجسام دیگری تبدیل کند. دینگودایل یکی از غول‌آخرهای کرش بندیکوت ۳ است و در این بازی با شعله‌افکن مخصوص‌اش می‌تواند اجسام را به سمت خود بکشد و آن‌ها را شلیک کند.

برای شخصیت‌های کرش و کوکو لباس‌های مختلفی وجود دارد. می‌توان با انجام چالش‌ها یا پیدا کردن الماس‌های درون بازی، این لباس‌ها را آزاد کرد. توسعه‌دهنده‌ها اعلام کردند برای آزاد کردن این لباس‌ها هیچ خرید درون برنامه‌ای وجود ندارد. اعلام کردن پولی نبودن لباس‌های بازی‌ها وضعیت اسفناک صنعت بازی را نشان می‌دهد. این روز‌ها مجبوریم در بازی‌ای که به قیمت ۶۰ دلار می‌خریم برای لباس‌ها و اسلحه‌های بازی هم پول پرداخت کنیم.

کرش بندیکوت ۴ یک حالت خاص برای بازی کردن به نام «حالت معکوس» دارد. این حالت نسخه‌ی پیشرفته‌تر حالت آینه‌ای از بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled است. حالت آینه بازی را مانند بازتاب تصویر اجسام در آینه طوری برعکس می‌کند که چپ و راست جابه‌جا شوند. حالت معکوس علاوه بر اثر آینه‌ای به بازی افکت‌های ویژه‌ای مانند افکت زیر آب یا دنیای بدون رنگ می‌دهد. این حالت باعث می‌شود ارزش تکرار بازی بالا برود و بتوان مراحل بازی را بیش از یک بار بازی کرد.

ساخت کرش بندیکوت ۴ برعهده‌ی استودیوی باز‌ی‌سازی Toys for Bob سپرده شده است. این استودیو پیش از این وظیفه‌ی ساخت بازسازی سه‌گانه‌ی اسپایرو و ساخت نسخه‌ی سوییچ بازسازی سه‌گانه‌ی کرش بندیکوت را به عهده داشته.

کرش بندیکوت ۴ روز ۲ اکتبر (۱۱ مهر) روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر معرفی گیم‌پلی بازی را ببینید.

