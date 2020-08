یوشینوری اونو (Yoshinori Ono)، تهیه کننده‌ی مجموعه بازی‌های استریت فایتر و یکی از افراد عالی رتبه‌ی شرکت بازی‌سازی کپ‌کام، به زودی این شرکت را ترک خواهد کرد. طبق خبری که اونو رسما خود اعلام کرده، او پس از ۳۰ سال فعالیت در کپ‌کام، از سمت خود به عنوان مدیر برند مجموعه‌های مختلف این شرکت استعفا داده است.

اونو رسما پیغامی در حساب کاربری توییتر خود منتشر کرده و در آن نوشته است: «زمانی بسیار طولانی را با استریت فایتر سپری کرده‌ام، زمان‌های خوب، زمان‌های بد و حتی زمان‌هایی که وجود نداشته‌اند را تجربه کرده‌ام. از صمیم قلب از بازی‌کننده‌هایی که با پشتیبانی گرم‌شان از استریت فایتر حمایت کرده‌اند، مشخصا در این یک دهه‌ی گذشته، تشکر می‌کنم. استریت فایتر در این مدت زمان توانست روشنایی و هیجان قدیمی خود را دوباره بدست آورد.»

او ادامه داده است: «و حالا، پس از حدود ۳۰ سال در کپ‌کام کار کردن، این شرکت را در همین تابستان ترک خواهم کرد؛ یعنی از سمت خود به عنوان مدیر برند بازی‌های مختلف کپ‌کام شامل استریت فایتر، استعفا خواهم داد.»

درباره‌ی ادامه‌ی ساخت بازی‌های استریت فایتر، اونو در پیغام خود اضافه کرده است: «نسل جدیدی از اعضای کپ‌کام مراقبت از استریت فایتر را برعهده خواهند گرفت و من هم معتقدم که آن‌ها استریت فایتر را شگفت‌انگیز خواهند کرد. این بار می‌خواهم به عنوان یک گیمر معمولی، استریت فایتر جدید و چگونگی گسترش آن را تجربه کنم.»

یوشینوری اونو و بازی‌های مبارزه‌ای پس از او

فعالیت حدود سی ساله‌ی یوشینوری اونو در کپ‌کام به عنوان یک طراح صدا آغاز شد. پس از کار روی چند بازی، اولین برخورد اونو با مجموعه‌ی استریت فایتر با «استریت فایتر آلفا ۳» صورت گرفت. اونو سپس به عنوان طراح صدا روی یکی دو بازی استریت فایتر دیگر و بازی‌هایی مثل دویل می کرای و داینو کرایسیس کار کرد.

قدم بعدی اونو، تهیه کنندگی بازی‌های بزرگی در کپ‌کام بود. فعالیت اونو به عنوان تهیه کننده، ابتدا در «اونیموشا ۲» شروع شد. او در پروژه‌ی اونیموشا ۲ به عنوان دستیار تهیه کننده نقش داشت. او سپس تهیه کنندگی بازی‌های «سایه روم» و «اونیموشا: طلوع رویاها» را به دست گرفت.

با تمام این اوصاف، پروژه‌ی بعدی یوشینوری اونو به ‌طور کلی جریان فعالیت‌های او را تغییر داد. اونو تهیه کنندگی «استریت فایتر ۴» را برعهده گرفت و عرضه‌ی این بازی در سال ۲۰۰۸ تاثیری بسیار بزرگ در صنعت بازی و جامعه‌ی بازی‌های مبارزه‌ای داشت.

وسعت بازی‌های مبارزه‌ای به شکل امروزی‌اش، یعنی آنچه که امروز در مسابقات و تورنمنت‌های بزرگ می‌بینیم و بازی‌های متعددی که در این سبک ساخته و مطرح می‌شوند، همگی به خاطر موفقیت استریت فایتر ۴ هستند. البته که بازی‌های مبارزه‌ای پیش از عرضه‌ی استریت فایتر ۴ هم طرفداران خود را داشتند و بخش قابل توجهی از جامعه‌ی گیمرها را تشکیل می‌دادند، ولی عرضه‌ی استریت فایتر ۴ و تمرکز آن روی تورنمنت‌ها و مسابقات حرفه‌ای، از زمین تا آسمان جامعه‌ی طرفداران بازی‌های مبارزه‌ای را تغییر داد.

کیفیت بالای استریت فایتر ۴ و پشتیبانی طولانی مدت کپ‌کام از این بازی، همگی به خاطر سیاست‌ها و برنامه‌های یوشینوری اونو بود. اونو شخصا به چهره‌ی مجموعه‌ی استریت فایتر تبدیل شد. او در تمام تورنمنت‌های بزرگ استریت فایتر و مسابقات حرفه‌ای بازی‌های مبارزه‌ای حضور پیدا می‌کرد و رابطه‌ای بسیار مستقیم و نزدیک با طرفداران بازی‌های مبارزه‌ای داشت.

قدمت مجموعه‌ی استریت فایتر، بیشتر از تمام بازی‌های هم‌سبک خود است؛ طوری که پیشینه‌ی بازی‌های مبارزه‌ای به شکل امروزی‌اش را باید در استریت فایتر ۲ جست و جو کنیم. یوشینوری اونو توانست طرفداران قدیمی استریت فایتر و بازی‌کننده‌هایی که سال‌ها از بازی‌های مبارزه‌ای دور شده بودند را با استریت فایتر ۴ دوباره به این عرصه بازگرداند. استریت فایتر ۴ جامعه‌ی طرفداران بازی‌های مبارزه‌ای به شدت گسترش داد و تمام بازی‌های این سبک در نتیجه‌ی این موضوع و به خاطر استریت فایتر ۴، چند سطحی بالا آمدند.

بسیاری از جریان‌های امروزی بازی‌های مبارزه‌ای توسط استریت فایتر ۴ شکل گرفتند. استریت فایتر ۴ بود که عرضه‌ی آپدیت‌های منظم و بالانس بازی‌های مبارزه‌ای را به موضوعی معمول و لازم تبدیل کرد؛ آن هم بالانس‌های مرتب با بالاترین میزان دقت و مختص تورنمنت‌های حرفه‌ای. عرضه‌ی محتوای جدید برای بازی و پشتیبانی از بازی و برگزاری جام‌های مختلف، همگی از برنامه‌های بزرگ یوشینوری اونو بودند که جانی تازه به بازی‌های مبارزه‌ای بخشیدند.

یوشینوری اونو پس از استریت فایتر ۴ و نارضایتی کپ‌کام

در ادامه‌ی موفقیت‌های استریت فایتر ۴، ساخت شماره‌ی بعدی این مجموعه بازی‌ها هم مشخصا به یوشینوری اونو سپرده شد. با این حال، استریت فایتر ۵ به هیچ وجه نتوانست موفقیت‌های شماره‌ی چهارم را تکرار کند. از همان ابتدای کار که بازی عرضه شد، استریت فایتر ۵ با مجموعه‌ای از مشکلات همراه بود؛ حجم زیادی از محتوای بازی به هنگام عرضه آماده نبود، ولی این تصمیم گرفته شد تا به خاطر عقب نیافتادن تورنمنت‌های برنامه‌ریزی شده، بازی را عرضه کنند.

بروزرسانی‌ها و محتواهای مختلف استریت فایتر ۵ هرگز در عرضه نظم شماره‌ی قبل را تکرار نکردند و حتی وعده‌هایی که اونو از عرضه نکردن نسخه‌های مختلف بازی داده بود، به حقیقت نپیوستند.

با این حال، ظاهرا ساخت استریت فایتر ۶ هم به یوشینوری اونو سپرده شده بود. این اطلاعات به هیچ وجه رسمی نیستند، ولی نه‌تنها توسط منبعی مطمئن منتشر شده‌اند، بلکه بخشی از آن‌ها به حقیقت پیوسته‌اند؛‌ طوری که تصمیم گرفته‌ایم به این اطلاعات اعتماد کنیم.

هفته‌ی گذشته و پیش از اینکه چیزی از خروج اونو بدانیم، در قالب شایعه‌ای از نارضایتی کپ‌کام درباره‌ی وضعیت ساخت استریت فایتر ۶ شنیدیم. کپ‌کام هفته‌ی قبل رویدادی آنلاین برای استریت فایتر ۵ برگزار کرد و در آن از برنامه‌های خود برای فصل پنجم این بازی گفت. کمی بعد از برنامه‌ی کپ‌کام، شایعه‌ای شنیدیم که از عدم تمایل کپ‌کام برای عرضه‌ی محتوای تازه و شروع فصل پنجم استریت فایتر ۵ خبر می‌داد.

طبق این شایعه، کپ‌کام قصد داشت تا در سال ۲۰۲۰ به جای رونمایی فصل دیگری از استریت فایتر ۵، از شماره‌ی بعدی این مجموعه بازی‌ها رونمایی کند؛ ولی به خاطر وضعیت نابه‌سامان تولید استریت فایتر ۶، مجبور به برنامه‌ریزی برای فصل دیگری از استریت فایتر ۵ شده است.

هفته‌ی پیش در قالب شایعه‌ای از نارضایتی کپ‌کام درباره‌ی وضعیت ساخت استریت فایتر ۶ شنیدیم.

این شایعه از تلاش‌های یوشینوری اونو برای ساخت استریت فایتر ۶ و نتایج نه‌چندان خوب او گفته بود. ظاهرا کپ‌کام دو سال گذشته را مشغول ساخت استریت فایتر ۶ زیر نظر اونو بوده، ولی آنچه ساخته شده، نه‌تنها نتوانسته مدیران کپ‌کام را راضی کند، بلکه حتی از سوی بازی‌کننده‌های آزمایشی (پلی‌تسترها) هم بازخوردهایی بسیار منفی گرفته است. گفته شده که اونو تاکید بسیاری بر ساخت یک بازی مبارزه‌ای تیمی (تگ) داشته و این ایده‌ی خود را برخلاف تمایلات کپ‌کام، بسیار پیش برده است.

شایعه‌ی منتشر شده در هفته‌ی پیش گفته بود که کپ‌کام هم در نتیجه‌ی این اتفاقات، به طور کلی پروژه‌ی استریت فایتر ۶ را از یوشینوری اونو گرفته و مراحل ساخت زیر نظر تهیه کننده‌ای دیگر، از سر گرفته شده‌اند.

منبع شایعه اضافه کرده بود که شرکت‌های ژاپنی معمولا افراد را اخراج نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را در سمت‌ها و موقعیت‌های شغلی که مناسب‌شان نیست قرار می‌دهند تا خودشان خسته شوند و استعفا دهند.

و نهایتا امروز مشاهده کردیم که یوشینوری اونو، خود خبر استفعای‌اش از کپ‌کام را اعلام کرد.

این طور که به نظر می‌رسد، کپ‌کام زودتر از سال ۲۰۲۱ از استریت فایتر ۶ و برنامه‌هایی که برای این بازی دارد صحبت نخواهد کرد.

The post یوشینوری اونو، منجی بازی‌های مبارزه‌ای و تهیه‌کننده استریت فایتر، استعفا داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala