بازی The Last of Us: Part II به‌زودی دو حالت فوق‌العاده سخت را دریافت می‌کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، استودیوی ناتی داگ با به‌روزرسانی لیست تروفی‌های The Last of Us: Part II خبر از بازگشت دو حالت بازی جدیدی که طرفداران نسخه اول با آن آشنا هستند داد.

این دو تروفی جدید که توسط PowerPyx مشاهده شدند، مربوط به محتویات دانلودی هستند و برای گرفتن تروفی Platinum از این بازی نیازی به تکمیل آن‌ها نیست. تروفی Dig Two Graves را با تکمیل بخش داستانی The Last of Us: Part II روی درجه سختی Grounded به‌دست می‌آورید و تروفی You can’t stop this را هم با فعال کردن حالت Permadeath دریافت می‌کنید.

Grounded سخت‌ترین درجه سختی نسخه اول The Last of Us بود. در آن بازی با حالت Grounded دیگر قابلیت Listen Mode در دسترس نبود، HUD وجود نداشت، با یک یا دو ضربه کشته می‌شدید و مهمات و منابع هم بسیار محدود بودند. در The Last of Us: Part II از طریق بخش تنظیمات می‌توان بازی را تا حدی به اندازه Grounded در نسخه اول سخت کرد و ناتی داگ باید توضیح بدهد که Grounded در نسخه دوم چه حالت‌های سختی دیگری به بازی اضافه می‌کند. با توجه به اینکه تروفی‌های مربوط به آن قابل مشاهده هستند، پس احتمالا از اعلامیه رسمی هم زیاد فاصله نداریم.

حالت Permadeath هم باعث می‌شود در کل بازی فقط یک بار امکان مردن شخصیت اصلی بازی وجود داشته باشد. تجربه The Last of Us: Part II روی هردو حالت Grounded و Permadeath چالشی جدی خواهد بود؛ با این حال، در توضیحات تروفی Permadeath آمده که برای دریافت آن می‌توانید بازی را روی هر درجه سختی حتی حالت Easy هم تمام کنید.

بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame