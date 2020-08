مایکروسافت طبق بیانیه‌ای اعلام کرد که بازی Halo Infinite طبق برنامه‌ی قبلی در تعطیلات ۲۰۲۰ و همزمان با عرضه‌ی کنسول ایکس‌باکس سری ایکس عرضه نخواهد شد. عرضه‌ی Halo Infinite به سال ۲۰۲۱ موکول شده است.

در این بیانیه گفته شده دلیل این تاخیر عدم تطابق بازی با انتظارات سازنده‌های بازی است. توسعه‌دهنده‌ها همچنین به مشکلاتی که بیماری کرونا برای تیم سازنده ایجاد کرده اشاره کرده‌اند. در نهایت به طرفداران قول داده شده Halo Infinite بعد از بهبود‌هایی که در زمان این تاخیر دریافت می‌کند، بلندپروازانه‌ترین نسخه‌‌، در کل سری بازی‌های هیلو باشد.

تنها تریلری که تا کنون از Halo Infinite دیده‌ایم فقط به یک چیز اشاره دارد: اینکه بازی ناقص است. ظاهر بازی حتی نمی‌تواند با بازی‌های نسل هشتم رقابت کند و بیش‌تر در سطح بازی‌های اواخر نسل هفتم است. بازی پرداخت نشده و در حد انتظارات ما از یک بازی نسل نهمی نیست.

بازی Halo Infinite دو سال در نمایشگاه E3 2018 معرفی شد و خدا می‌داند چند سال قبل از این معرفی در دست ساخت بوده. این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که مایکروسافت بودجه‌ای فضایی برای ساخت بازی هزینه کرده و طبق گزارشات، چیزی حدود نیم میلیارد دلار را در استودیوی سازنده‌ی Halo Infinite یعنی استودیوی ۳۴۳ Industries تزریق کرده است.

صحبت‌های سازنده‌های بازی در این بیانیه با واقعیت جور در نمی‌آیند. با وجود این که Halo Infinite بعد از این همه سال هنوز در سطح قابل قبولی ندارد، باور این که طی چند ماه بتوان به شکل جادویی تمام مشکلات بازی را رفع کرد سخت است. حالا به شرایط بد خود بازی وضعیت فعلی قرنطینه را هم اضافه کنید تا فاجعه تکمیل شود. توسعه‌دهنده‌ها نتوانسته‌اند در شرایط عادی بازی را به سطحی قابل قبول برسانند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار داشت تا در این زمان محدود و شرایط بحرانی بتوانند «بلند‌پروازانه‌ترین نسخه در کل سری» را خلق کنند؟

کنسول ایکس‌باکس سری ایکس قرار است قدرتمندترین کنسول کل تاریخ ویدیو گیم باشد و مطمئنا هم هست. اینکه مایکروسافت نتواند با مهم‌ترین سری بازی انحصاری خود، که نماد ایکس‌باکس است قدرت این کنسول را به رخ همه بکشد، سوال‌های بسیاری را در ذهن ما به وجود می‌آورد. از سال‌ها پیش قرار بود Halo Infinite همراه با کنسول نسل بعد مایکروسافت وارد بازار شود و تصمیم مایکروسافت در اجتناب از این موضوع و تاخیر در عرضه‌ی بازی، خود به اندازه‌ی کافی نمایانگر وضعیت نابه‌سامان بازی است؛ باید این موضوع را در نظر داشت که نبود هیلو در کنار ایکس‌باکس سری ایکس به هنگام عرضه، تمام برنامه‌های مایکروسافت را برهم می‌زند و ضرر تجاری قابل توجهی را بر این شرکت محتمل می‌شود.

متاسفانه انتظارات گرافیکی این نسل آن‌قدر بالا رفته‌اند که توسعه‌دهنده‌ها منابع کافی برای ساخت بازی‌هایی به آن عظمت را ندارند. احتمال می‌دهیم اگر همین روند ادامه پیدا کند در این نسل آتی‌ ناتوانی توسعه‌دهنده‌ها در برآورده کردن انتظارات بالا باعث ضعف در ابعاد دیگر بازی‌ها شود و بازی‌های این نسل دچار مشکلات جدی شوند.

بازی Halo Infinite قرار است به شکل یک بازی سرویس‌محور با مدت زمان پشتیبانی طولانی عرضه شود. مایکروسافت اعلام کرده برنامه‌ای برای نسخه‌ی بعدی هیلو ندارد.

منبع متن: digikala