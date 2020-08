تاریخ عرضه نسخه فیزیکی بازی Cadence Of Hyrule به همراه قیمت و دیگر اطلاعات تکمیلی

به گزارش پردیس‌گیم، بازی‌های مستقل فراوانی نسخه فیزیکی خود را بر روی Nintendo Switch عرضه کرده‌اند. جدیدترین عنوان از این جُرگه بازی Cadence of Hyrule می‌باشد که قرار است شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی فیزیکی آن باشیم. این بازی Rogue-like ریتمیک ساخته‌ی Brace Yourself Games می‌باشد که گیم‌پلی نوآورانه‌ی Crypt of the Necrodancer را با جهان زلدا عجین کرده است. شایان ذکر است که نسخه‌ی فیزیکی Cadence of Hyrule شامل تمام الحاقیات و محتواهای اضافه شونده بازی نیز می‌شود. منظورمان همان بخش‌های جدیدی است که در مراسم اخیر Nintendo Direct Mini از آن‌ها رونمایی شد. اگر هنوز این بازی را تجربه نکرده‌اید توصیه می‌کنیم که امتحانش کنید و از دستش ندهید. چرا که بازی با اقبال منتقدان رو به رو بوده است و رسانه‌هایی چون گیم‌اسپات به بازی نمره 8 از 10 داده‌اند. عموماً در نقدهای بازی عنوان شده که بازی روح شاهکارهای کلاسیک نینتندو را یدک می‌کشد، و آن را با گیم‌پلی نوآورانه‌ و سرگرم‌کننده ترکیب کرده است تا شما به بهترین و جالب‌ترین شکل ممکن از جهان زلدا یعنی Hyrule لذت ببرید و آن را کندوکاو کنید. این بازی یعنی Cadence of Hyrule برای عرضه در تاریخ جمعه (روز محبوب نینتندو) ۲ آبان‌ماه برای Nintendo Switch برنامه‌ریزی شده است و هم‌اکنون با قیمت 40 دلار قابل پیش‌خرید است. نسخه دیجیتالی بازی نیز هم‌اکنون با قیمت 25 دلار قابل خرید است اما پیشنهاد نمی‌شود چرا که شامل محتواهای الحاقی و جدید نیست، از این رو صرفه خرید ندارد.

منبع متن: pardisgame