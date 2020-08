همان‌طور که در لیست تروفی‌های The Last of Us: Part II دیده شده بود، این بازی با دریافت درجه سختی Grounded دشوارتر می‌شود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، اولین به‌روزرسانی بزرگ The Last of Us: Part II روز 13 اوت (23 مرداد) به‌همراه حالت Permadeath در دسترس قرار می‌گیرد.

طرفداران نسخه اول باید با Grounded آشنا باشند که در آن منابع و مهمات تا حد قابل توجه‌ای محدود هستند. دشمنان قوی‌تر می‌شوند و حالت Listen و بخش‌هایی از HUD هم کاملا حذف شده‌اند. در Permadeath هم فقط یک بار اجازه مردن دارید. البته می‌توان در قسمت تنظیمات کاری کرد تا بعد از مرگ، به جای اینکه بازی کاملا از ابتدا شروع شود، از اولِ همان چپتری بیاید که در آن کشته شدید. تکمیل بازی در Grounded و Permadeath دو تروفی جدید برای پروفایل شما در PlayStation آزاد می‌کند (که البته برای دریافت تروفی Platinum این بازی نیازی به آن‌ها ندارید).

علاوه بر این، 30 حالت گرافیکی جدید هم به بازی اضافه می‌شود که در تریلر زیر می‌توانید نمونه‌هایی از آن‌ها را مشاهده کنید. حالت‌های دیگری مثل مهمات بی‌نهایت و کشتن با یک ضربه هم به بازی افزوده خواهند شد. تغییراتی هم در مبارزات قسمت Ground Zero، بهبود حالت Listen و مواردی دیگر را هم با این به‌روزرسانی می‌بینیم.

جزئیات کامل این به‌روزرسانی را می‌توانید از طریق این لینک مطالعه کنید. بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

