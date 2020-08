چند روز اخیر خبرهای خوبی از Cyberpunk 2077 منتشر می‌شوند. با پخش قسمت دوم Night City Wire تریلر جدید و جذابی را از این بازی دیدیم و پاول کاپلا، طراح ارشد گیم‌پلی هم در مصاحبه‌ای درباره دشمنان بازی و حس تیراندازی در آن صحبت کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTECH، مصاحبه ویدیویی جدیدی با مایلز تاست، طراح ارشد مراحل Cyberpunk 2077، در یکی از سایت‌های طرفداران این بازی به‌نام NetRunner 2077 منتشر شد. تاست گفت Cyberpunk 2077 در مقایسه با The Witcher 3: Wild Hunt تجربه نقش‌آفرینی بسیار عیمق‌تری است:

"سلاح‌های فوق‌العاده زیادی در بازی وجود دارند. خلاصه بگویم که فکر می‌کنم مردم دوست دارند فراموش کنند Cyberpunk 2077 اول از همه و پیش از هر چیزی یک بازی نقش‌آفرینی است. شخصی‌سازی و انتخاب تجهیزات، انتخاب مهارت‌هایی که می‌خواهید، استعدادها، ظاهر شخصیت‌، چگونگی انتخاب دیالوگ، همه این‌ها در مرکز تجربه این بازی هستند. فکر می‌کنم بعضی از مردم این بازی را می‌بینند و با خودشان می‌گویند "اوه، این بازی اول شخص است و اسلحه دارد. سبک آن تیراندازی است!" این به‌نظر من یک ارزیابی سطحی است و فکر می‌کنم Cyberpunk 2077 از خیلی لحاظ تجربه نقش‌آفرینی فوق‌العاده عمیق‌تری نسبت به The Witcher 3: Wild Hunt است."

او همچنین توضیح داد که تیم سازنده بسیار تلاش کرده تا هر در جایی که امکان داشته برای هر درب‌ بسته در دنیای Cyberpunk 2077 زمینه‌سازی کند:

"ما تلاش می‌کنیم. همه‌‌‌‌‌‌جا این شکلی نیست. ما نمی‌توانیم جلوی هر دری در دنیای آن یک بانسر بگذاریم. اگر در یک مرحله اصلی دربی وجود داشته باشد که نتوانید به آن وارد شوید، محتوا و دلیلی برای آن به بازی اضافه کرده‌ایم. اما تعداد درهای The Witcher 3: Wild Hunt در مقایسه با درهای دنیای Cyberpunk 2077 بسیار کمتر هستند. خود من در دوران ساخت The Witcher 3 تعداد درهای آن را شمردم که 2500 مورد بود. طبیعتا در یک بازی مثل Cyberpunk که چنین دنیایی دارد، تعداد درها بسیار بیشتر از The Witcher 3 خواهند بود."

بازی Cyberpunk 2077 روز 29 آبان برای کامپیوتر، PS4 و Xbox One منتشر می‌شود. بازی از روز اول عرضه کنسول‌های PS5 و Xbox Series X روی آن‌ها هم اجرا خواهد شد، اما بهبودهای تکمیلی و مخصوص به آن‌ها تا سال آینده انجام خواهند شد.

منبع متن: pardisgame