به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، کریگ مازین، خالق دارم تحسین شده Chernobyl، در مصاحبه‌ای با BBC اطلاعات جدیدی راجع به سریال The Last of Us و روند توسعه آن ارائه داد.

کریگ مازین و خالق بازی‌های The Last of Us یعنی نیل دراکمن، سریال آن را که توسط شبکه HBO در دست ساخت است نویسندگی می‌کنند. این سریال داستان بازی آن را در قالب نمایش قسمتی تلوزیونی به نمایش می‌گذارد. هنوز اطلاعات زیادی درباره اینکه این سریال با روایت خود چه چیزهایی را نشان می‌دهد نداریم، اما کریگ اکنون گفته این سریال چیزهایی دارد که استودیوی ناتی داگ در زمان ساخت بازی آن‌ها را حذف کرده بود: "ما در حال خلق چیزهای جدیدی هستیم و آنچه که قبلا در بازی بوده را هم برای نمایش دوباره در فرمتی جدید باز انگاری می‌کنیم. هدف ما این نیست که شما را عاشق The Last of Us نگه داریم، بلکه می‌خواهیم شما را به شکلی متفاوت دوباره عاشق آن کنیم. این بار به جای بازی کردن، به شکلی منفعل آن را می‌پذیرید اما با شخصیت‌های بیشتر و به روش‌هایی بیشتر آن را تجربه می‌کنید."

اگر فقط یک نفر در دنیا از شوکه کردن آدم‌ها لذت ببرد، آن شخص نیل دراکمن است، پس تعجب نمی‌کنیم که بدانیم مازین از بابت یک لحظه‌ای که نیل دراکمن در زمان ساخت بازی The Last of Us 2013 آن را رها کرده هیجان‌زده است:

مازین درباره واکنش خود نسبت به شنیدن جزئیات آن لحظه گفت: "فک‌برانداز بود! این صحنه را در سریال داریم. حتما باید این کار را انجام دهیم. نمی‌توانید جلوی من را بگیرید. باید از روی جنازه من رد شوید تا جلوی این کار را بگیرید. چند مورد دیگر هم شبیه به این وجود داشت. ضمنا ما از گرفتن تصمیماتی مثل اینکه با خود بگوییم "جالب نمی‌شود الی و جوئل سوار یک موتورسیکلت شوند و با یک گروه موتورسوار مبارزه کنند؟" اجتناب کردیم. ما این کار را نمی‌کنیم و هیچ قسمت غیر منطقی در آن وجود ندارد. همه چیز در این سریال به‌صورت منتخب و با علم و دانش به‌صورت حرفه‌ای به نمایش گذاشته شده، اما چیزهای جدید و بهبودهایی که ما در خط داستانی ایجاد می‌کنیم به شکلی ارگانیک و جدی به هم متصل هستند که من فکر می‌کنم طرفداران بازی و تازه‌واردان قدردان آن‌ها خواهند بود."

متاسفانه مازین وارد جزئیات این لحظه شوکه‌کننده نشد، اما با تجربه The Last of Us: Part 2 می‌توان مطمئن بود که خیلی از چیزهای عجیب و دیوانه‌وار در سریال مشخص می‌شوند که نمی‌توانیم برای دیدن آن‌ها صبر کنیم. همچنین گوستاوو سانتائولایا، آهنگ‌ساز The Last of Us و The Last of Us: Part 2، در ساخت این سریال همکاری می‌کند.

فعلا تاریخ پخش و بازیگران این سریال به‌طور کامل مشخص نشده‌اند.

منبع متن: pardisgame