xbox game pass

به گزارش پردیس‌گیمو به نقل از سایت gamingbolt، علیرغم تأخیر اخیر بازی Halo Infinite، مایکروسافت با این اتفاق شروع عرضه Xbox Series X را به تاخیر نمی‌اندازد. همراه با بحث در مورد تصمیم به تعویق افتادن بازی Halo، مدیر بخش ایکس‌باکس مایکروسافت، فیل اسپنسر، به طور واضح این نکته را بیان کرد که برنامه‌های عرضه کنسول تغییر نکرده است. وی خاطرنشان کرد: ادامه سرمایه گذاری در Game Pass و برخی از معرفی‌های "بسیار عالی و قدرتمند" را مورد حمایت قرار می‌دهد.

اسپنسر در جدیدترین قسمت از گفتگوی Gary Whitta’s Animal Talking در Twitch ، بیان کرد: "نکته مثبت برای ما، چه از طریق ویترین ماه می و چه از طریق ویترین تابستان و ژوئیه ، باعث افزایش اهمیت و نگاه ویژه‌ای به Game Pass شده است. "سرمایه گذاری ما در Game Pass و معرفی‌هایی که قرار است ارائه شود همچنان پرقدرت ادامه دارد.ما عرضه عنوان‌های دیگری را برای ارائه در بستر Game Pass در نظر داریم بسیار عالی و با کیفیت، حال بعد از شنیدن این سخنان باید پرسید که این عناوین و معرفی‌ها چه می‌توانند باشند اما اسپنسر به این سوالات هنوز پاسخی نداده است و این عناوین همچنان مشخص نیستند.

صادقانه بگویم: "آنچه که درباره زمان عرضه کنسول از ما خواهید دید، خیلی تغییری نخواهد کرد زیرا می‌خواهید چیزهای زیادی راجع به کنسول و چیزهای زیادی درباره Game Pass و معرفی‌هایی که قرار است تحت این بستر ارائه شود فکر کنید و در مورد این موارد در آینده بیشتر بشنوید. که این یک امکان واقعاً عالی برای گیمرهای نسل بعدی کنسول است." این خبر و حرف‌ها متناسب با اعلامیه اخیر تاریخ انتشار Xbox Series X است که وعده از ارائه بازی‌های بسیاری زیادی داده شده است "هزاران بازی برای لذت بردن، چهار نسل طول می‌کشد".

Xbox Series X تقریباً در آبان ماه به بازار عرضه می‌شود. به نظر می‌رسد طبق اخبار منتشر شده برای کنترلر Xbox Series X حاکی از انتشار این کنترلر در تاریخ جمعه، ۱۶ آبان است. با تأخیر عنوان Halo Infinite، خط راه اندازی این مجموعه از عناوینی مانند Call of the Sea ، The Ascent ، Tetris Effect: Connected و Yakuza: Like a Dragon تشکیل شده است. همچنین مایکروسافت ظاهراً دلیل مهم دیگری را برای سرمایه گذاری در Game Pass به زودی ارائه خواهد داد. برای جزئیات بیشتر در هفته‌های آینده با پردیس‌گیم همراه باشید تا ببینید آیا چیز دیگری اضافه شده است یا خیر.

منبع متن: pardisgame