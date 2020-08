به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt به تازگی و طی گفتگویی که رییس بخش Xbox در شرکت Microsoft یعنی آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) اخیراََ در جدید ترین قسمت از برنامه‌ی Animal Talking با آقای گری ویتا (Gary Whitta) در شبکه‌ی Twitch داشته است در کنار صحبتی مختصر در رابطه با طراحی کنسول نسل 9امی شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 اشاره کرده است که میزان صدای تولیدی توسط فن کنسول Xbox Series X به اندازه‌ی میزان صدای تولید شده توسط فن کنسول Xbox One X خواهد بود.

در گفتگوی اخیر رییس بخش Xbox در شرکت Microsoft یعنی آقای فیل اسپنسر در جدید ترین قسمت از برنامه‌ی Animal Talking با آقای گری ویتا ایشان در رابطه با موضوعات بسیاری با یکدیگر صحبت کردند، از صحبت کردن در رابطه با موضوعاتی مانند آینده‌ی سرویس Xbox Game Pass، تاخیر خوردن عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite که برای عرضه در اواخر سال 2020 و در کنار انتشار جهانی کنسول نسل 9امی Xbox یعنی کنسول Xbox Series X برنامه ریزی شده بود تا سال 2021 و در نظر گرفته شدن عرضه کردن عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite در قسمت‌های جداگانه پیش از اعلام تاخیر خوردن آن تا سال 2021 گرفته تا دیگر مباحثی مانند طراحی کنسول نسل 9امی شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5؛ در این میان سوالی از سوی آقای گری ویتا در رابطه با طراحی و میزان صدای تولیدی توسط فن کنسول Xbox Series X از رییس بخش Xbox در شرکت Microsoft یعنی آقای فیل اسپنسر پرسیده شد که ایشان پاسخ داد: "زمانی که ما در بخش Xbox به دنبال طراحی کردن کنسول Xbox Series X بودیم من میخواستم که ما یک کنسول بازی واقعاََ بی سر و صدا را طراحی کنیم" و از آنجایی که کنسول Xbox Series X از نظر میزان صدای تولیدی توسط فن این کنسول در سطح میزان صدای تولید شده توسط فن کنسول Xbox One X قرار دارد به نظر می‌رسد که آنها موفق به دست یافتن به این هدف خود شده‌اند.

رییس بخش Xbox در شرکت Microsoft یعنی آقای فیل اسپنسر در ادامه گفت:

"من در آخر هفته‌ی گذشته بر روی کنسول Xbox Series X به بازی کردن پرداختم، این کنسول‌ها در بخش‌های واحد پردازنده‌ی مرکزی (نام اصلی: Central Processing Unit یا به اختصار CPU) و واحد پردازنده‌ی گرافیکی (نام اصلی: Graphics Processing Unit یا به اختصار GPU) اساساََ رایانه‌هایی قدرتمند هستند؛ من یک فنِ بزرگ میخواستم تا ما بتوانیم آن فن را کمی آهسته‌تر به حرکت و چرخش در بیاوریم که از ایجاد صدا توسط آن جلوگیری کنیم، من میخواستم که ما یک کنسول بازی واقعاََ بی سر و صدا را طراحی کنیم، من عاشق کاری هستم که با کنسول Xbox One X انجام داده‌ایم و بی سر و صدا بودن کنسول چیزی است که ما به طور مخصوصی بر روی آن تمرکز کرده‌ایم

ما یک طرح و فُرم کُلیِ مبتنی بر عملکرد برای کنسول‌مان ساختیم و طراحی کردیم که بتوانیم تا به کمک چرخش یک فن بزرگ و با سرعت چرخشی کمی پایین‌تر و آهسته‌تر میزان بسیار زیادی از هوا را در درون کنسول وارد کرده و از درون و بالای آن خارج کنیم تا در عملکرد نهاییِ کنسول آن صداهای بلند و مزاحمِ فن وجود نداشته باشند، صداهایی ناله مانند که کنسول‌ها معمولاََ از فن خود تولید می‌کنند

زمانی که من کنسول Xbox Series X را در محل قرار گیریِ کنسول Xbox One X خودم قرار دادم هیچ صدای بیشتری نسبت به صدای آن زمانی که از کنسول Xbox One X خودم استفاده می‌کردم وجود نداشت و در همین حین قدرت بسیار بیشتری وجود داشت، شما عملاََ و به معنای واقعی کلمه فقط آن (کنسول Xbox Series X) را به برق میزنید و درست در همان جا و در همان لحظه یک بروزرسانی عظیم از نظر عملکرد نسبت به کنسول Xbox One X دریافت می‌کنید، تمام بازی‌های من بر روی کنسول Xbox Series X با همان میزان از سر و صدا نسبت به کنسول Xbox One X اجرا می‌شدند منتها با قدرتی خیلی بیشتر."

این قطعاََ خبر خوبی برای آن دسته از افرادی است که تقاضای کنسولی قوی و قدرتمند را داشتند اما از افزایش صدای فن آن کنسول به نسبت قدرت بیشتر و بالاتر آن و طبیعتاََ تولید گرمای بیشتر توسط قطعات داخلی آن کنسول و در نتیجه افزایش سرعت و دور فن در جهت کنترل و مهار کردن گرمای تولید شده و پیشبرد روند تهویه‌ی هوای درون کنسول واهمه داشتند...

رییس بخش Xbox در شرکت Microsoft یعنی آقای فیل اسپنسر در رابطه با طراحی کنسول نسل 9امی شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 و چگونگی رو به رو شدن آنها با چالش‌هایی مختلف در طراحی کنسول‌شان به علت پیش گرفتن روندی متفاوت در طراحی کنسول‌شان نسبت به کنسول Xbox Series X نیز به صحبت کردن پرداخت و گفت: "کنسول نسل 9امی شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 در حال کار کردن با میزان فرکانسی بالاتر (نسبت به کنسول Xbox Series X) است، این به آن معناست که آنها جعبه‌ی خود را به شکلی متفاوت نسبت به ما اداره می‌کنند پس در نتیجه طبیعی است که این موضوع چالش‌های متفاوتی را در طراحی کنسول برای آنها به وجود میاورد، آنها شیوه‌ای در طراحی کنسول‌شان را پیش گرفته‌اند که متفاوت است اما من اطمینان دارم که آنها نیز اهدافی مشابه به اهداف ما در طراحی کنسول‌شان برای خودشان داشته‌اند همانند اهدافی مانند این که (کنسول‌شان) چگونه کار کند و (کنسول‌شان) چه صدایی بدهد."؛ رییس بخش Xbox در شرکت Microsoft یعنی آقای فیل اسپنسر همچنین به این نکته اشاره کرد که از کنسول نسل 9امی شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 خوشش می‌آید.

کنسول Xbox Series X در به طور قطع ماه نوامبرِ 2020 (آبان - آذر سال 1399) و بر اساس تصویر و شایعات منتشر شده در فضای مجازی احتمالاََ در تاریخ 6 نوامبر 2020 (که مصادف است با 16ام آبان ماهِ سال 1399) در سراسر جهان منتشر و عرضه خواهد شد.

نظر شما در رابطه با سخنان رییس بخش Xbox در شرکت Microsoft یعنی آقای فیل اسپنسر چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید...

