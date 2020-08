فیل اسپنسر: نینتندو قدرتمندترین عناوین ساخته شده توسط استودیوهای داخلی را داراست

به گزارش پردیس‌گیم، ما بالأخره به جایگاهی رسیدیم که هر سه شرکت صاحب پلتفرم می‌توانند به استودیوهای داخلی خود افتخار کنند و حرفی برای گفتن داشته باشند. این مهم با تلاش مایکروسافت در سال‌های اخیر تحقق پیدا کرد و آن‌ها سعی کردند عقب ماندگی خودشان را در این زمینه جبران کنند. چرا که پیش از این سطح بازی‌های ساخته شده توسط استودیوهای داخلی سونی و نینتندو اختلاف فاحشی با مایکروسافت داشتند، چه از لحاظ کیفی و چه کمی.

با تمام این تفاسیر اما و با وجود عناوين سطح بالا از هر سه شرکت، عادلانه است که بگوییم با حضور امثال زلدا، ماریو، مترویید، پوکمون و خیلی عناوين دیگر، نینتندو سهم عمده‌ای از بازار را در اختيار دارد، سهم بزرگی که در اختیار دیگر شرکت‌ها نیست. کسی که بدون شک همچین تصوری دارد، کسی نیست جز رئیس ایکس‌باکس، آقای فیل اسپنسر.

اسپنسر به تازگی و در جریان یک برنامه گفت‌وگو محور مرتبط با بازی Animal Crossing، تحت عنوان Animal Talking در Twitch، لب به تحسین فراوان نینتندو و شیوه‌ی رویکرد این غول ژاپنی گشود. اسپنسر پس از اینکه درباره استراتژی‌های نینتندو درباره ساخت کنسول و بازی‌های مرتبط به آن با بهره‌گیری از ایده‌های ناب و نتیجه‌ی فوق‌العاده‌ای که از این شیوه کسب کرده‌اند حرف زد، لب به تحسین این شرکت خلاق ژاپنی گشود و گفت: "آن‌ها در کاری که انجام می‌دهند استادند و قدرتمندترین عناوین ساخته شده توسط استودیوهای داخلی را دارا می‌باشند."

"می‌دانيد تجارت در حوزه‌ی سرگرمی به گونه‌ای است که خیلی از چیزها به موفقیت بزرگ و مورد نظرتان نمی‌رسند و همیشه باید انتظار مقداری شانس و شگفتانه باشید، اما نینتندو در کاری که انجام می‌دهد استاد است. من قبلاً هم گفتم، من فکر می‌کنم آن‌ها قدرتمندترین عناوین ساخته شده توسط استودیوهای داخلی را دارند و از لحاظ توان نیز همین جایگاه را دارند. آن‌ها برای ما به مانند جواهری در صنعت بازی و ما باید از آن‌ها حفاظت کنیم. "





با وجود امثال The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate و خیلی عناوین دیگر که در سال‌های اخیر توسط نینتندو عرضه شده‌اند، سخت است که با نقطه نظر فیل اسپنسر مخالفت کنیم، از طرفی با وجود فهرست بلند بالای عناوین استودیوهای داخلی سونی برای نسل هشتم که از کیفیت بالایی نیز برخوردار بودند، این صحبت‌های رئیس ایکس‌باکس بحث‌برانگیز به نظر می‌رسد.

بیایید امیدوار باشیم که این حرکت مثبت ادامه‌دار باشد و خروجی دیگر شرکت‌ها مثل نینتندو پربار شود.

خب دوستان نظرتان چیست؟ با حرف‌های فیل اسپنسر موافقید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

