اپیک گیمز، سازنده‌ی بزرگترین بازی ویدیویی حال حاضر دنیا، شمشیر را مقابل اپل و گوگل از رو بسته است؛ این شرکت که سال‌هاست از سیاست‌های اپ‌استور و پلی‌استور درباره‌ی امکاناتی که به شرکت‌ها ارایه می‌دهند، شاکی است، دیروز تصمیم گرفت تا روی نسخه‌ی موبایل فورتنایت، امکان خرید داخل این بازی را از طریق سیستم پرداخت خود و جدا از اپل و گوگل ممکن کند. تنها چند ساعت طول کشید تا اپل و گوگل فورتنایت را از روی پلتفرم‌های خود حذف کنند.

سیستم پرداخت خود اپیک گیمز، که به نسخه‌ی موبایل فورتنایت اضافه شده بود، قیمتی پایین‌تر از پرداخت توسط اپ‌استور و پلی‌استور ارایه می‌داد. طبق گفته‌ی اپیک، قیمت بالاتر پرداخت‌های اپل و گوگل، به خاطر ۳۰ درصدی است که آن‌ها روی هر پرداخت به عنوان حق خود دریافت می‌کنند. اپیک گیمز سال‌هاست که نسبت به این رقم ۳۰ درصد، نه فقط در اپ‌استور و بلکه در استیم و پلی‌استیشن و ایکس‌باکس، خرده می‌گیرد و روی فروشگاه خود، تنها ۱۲ درصد از رقم فروش یک بازی را دریافت می‌کند و مابقی را کاملا به بازی‌ساز می‌دهد.

اپیک گیمز بارها و در طول چند سال اخیر درباره‌ی اینکه آن‌ها حاضر نیستند این ۳۰ درصد را به اپل و گوگل بدهند، صحبت کرده بود. «تیم سویینی»، مدیر عامل اپیک گیمز، طی مصاحبه‌های خود گفته بود که آن‌ها معتقدند دریافت ۳۰ درصد رقم فروش فقط به خاطر پردازش پرداخت و هزینه‌های سرور، بسیار زیاد است.

واضح است که اپیک دیروز کاملا آماده‌ی برخورد با چنین موقعیتی بوده؛ چون به ترتیب پاسخ‌های خود نسبت به حذف فورتنایت از اپ‌استور را رو کرد.

اپیک گیمز شکایتی بلند و بالا علیه اپل تنظیم کرده است؛ شکایتی که تحلیل‌گران گفته‌اند توسط بهترین و گران‌ترین وکلای حال حاضر ایالات متحده تنظیم شده و پیگیری می‌شود. در این شکایت آمده است که اپیک گیمز نه به دنبال غرامت است و نه به دنبال درآمد بیشتر، بلکه آن‌ها تنها می‌خواهند تا به کنترل و مونوپل اپل در حوزه‌ی پلتفرم‌های نرم‌افزار موبایل، پایان دهند. درخواست‌های اپیک در این شکایت نامه، شامل موضوع‌هایی مثل ایجاد امکان رقابت سالم از سوی اپل است.

پس از انتشار شکایت‌نامه‌ی اپیک گیمز علیه اپل، نوبت به انتشار ویدیویی عجیب از سوی اپیک گیمز رسید. تمام شبکه‌های مختلف فورتنایت در یوتیوب، توییتر و حتی داخل خود بازی، دیروز شروع به پخش ویدیوی زیر کردند:

دانلود mp4

همانطور که می‌بینید، این ویدیو اپل را با نظام‌های تمامیت‌خواه مقایسه می‌کند؛ آن هم با ارجاعاتی واضح به ۱۹۸۴ جرج ارول. در انتهای ویدیو، اپیک گیمز می‌گوید که اپل فورتنایت را از اپ‌استور پاک کرده است و از طرفداران می‌خواهد تا با حمایت از بازی، نگذارند ۲۰۲۰ تبدیل به ۱۹۸۴ شود. در نظر داشته باشید که این ویدیو، خود ارجاعی به یکی از تبلیغات بسیار قدیمی اپل است و عینا شبیه به آن ساخته شده. این موضوع حسابی غافلگیرمان کرده که اپیک گیمز چنین ویدیویی را حاضر و آماده داشته تا در صورت پاک شدن بازی از اپ‌استور آن را منتشر کند.

نسخه‌ی موبایل فورتنایت از همان ابتدای کار روی اپ‌استور اپل عرضه شد، ولی اپیک گیمز تنها اخیرا حاضر شده تا نسخه‌ی اندروید این بازی را به پلی‌استور گوگل بیاورد. اپیک گیمز پیش از این حرکت، فورتنایت را از طریق وب‌سایت خود و خارج از پلی‌استور روی اندروید عرضه می‌کرد. همانطور که می‌توانید تصور کنید، چند ساعت بیشتر طول نکشید تا گوگل هم فورتنایت را از روی پلی‌استور حذف کند.

اپیک گیمز هم در پی حذف فورتنایت از پلی‌استور، شکایت دیگری را این بار علیه گوگل اجرا کرد.

اپل و گوگل، هر دو بیانیه‌هایی در پاسخ به شکایت اپیک گیمز منتشر کرده‌اند. اپل به طور کلی گفته است که حرکت اپیک گیمز کاملا مخالف قوانین آن‌هاست و اپل به هیچ وجه حاضر نیست استثنایی برای فورتنایت قائل شود و اپیک گیمز هم باید مانند تمام شرکت‌های دیگر، قوانین اپ‌استور را رعایت کند. گوگل در پاسخ خود گفته که اندروید یک پلتفرم کاملا باز است و اپیک گیمز می‌تواند بازی را از طریق استور خود عرضه کند، ولی اگر می‌خواهند به پلی‌استور بازگردند باید از قوانین پلی‌استور پیروی کنند. اپل و گوگل، که هر دو به طور کلی کنترل کاملا یک پلتفرم موبایل را در اختیار دارند، ظاهرا تصمیم گرفته‌اند تا علیه اپیک دست بر دست کنار یکدیگر بایستند.

از آن طرف، اسپاتیفای اولین شرکتی بود که به حمایت از اپیک گیمز بلند شد. اسپاتیفای هم سال‌ها پیش علیه اپل و سیاست‌های آن‌ها شکایتی رسمی تنظیم کرده بود. اسپاتیفای حدود پنج سال پیش در شکایت خود از اپل گفته بود که آن‌ها مجبورند به خاطر ۳۰ درصد دریافتی اپل، قیمت اشتراک اسپاتیفای روی اپ‌استور را بالا ببرند، در صورتی که اپل سرویس اپل‌‌میوزیک خود را با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کند و مانع رقابت دیگران می‌شود.

وضعیت فورتنایت و کسانی که بازی را روی اپ‌استور و پلی‌استور دانلود کرده‌اند، چه می‌شود؟ نسخه‌هایی که از این دو پلتفرم دانلود شده باشند، روی دستگاه افراد باقی می‌مانند و حتی آخرین آپدیت عرضه شده را هم می‌توانند دریافت کنند، اما دیگر امکان دانلود دوباره‌ی بازی یا عرضه‌ی آپدیت جدید از طریق این پلتفرم‌ها وجود نخواهد داشت. اپیک گیمز در وب‌سایت خود نوشته است که این نسخه‌ی فورتنایت، که نسخه‌ی ۱۳.۴۰ است، تا عرضه‌ی فصل بعد بازی کار خواهد کرد و هیچ محتوایی را از دست نخواهد داد. با این حال، با شروع فصل بعد، امکان دریافت محتوای جدید یا استفاده از بتل پس روی این نسخه وجود ندارد.

اپل می‌گوید که آن‌ها حاضر نیستند هیچ استثنایی برای فورتنایت قائل شوند. البته که درخواست اپیک گیمز هم این نیست و آن‌ها حداقل آن‌طور که در شکایت نامه‌ی خود گفته‌اند، به دنبال حل این مشکل برای تمام تولید کنندگان نرم‌افزار هستند. با این حال، همین ماه گذشته بود که در پی انتشار تعدادی مدارک طی دادرسی علیه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی متوجه شدیم که اپل تنها ۱۵ درصد از فروش‌های اپ آمازون را دریافت می‌کند و به طور کلی هم قید دریافت ۳۰ درصد خود از خریدهای اشتراک آمازون پرایم ویدیو را زده است.

هیچ سرویس اشتراکی بازی هم حق فعالیت روی اپ‌استور را ندارد. سرویس‌هایی مثل xCloud مایکروسافت، گوگل استیدیا یا انویدیا GeForce Now حق فعالیت روی دستگاه‌های اپل را ندارند و همگی محدود به دستگاه‌های اندرویدی هستند. اپل می‌گوید که آن‌ها نمی‌توانند تک تک بازی‌ها را بررسی کنند و در نتیجه اجازه‌ی فعالیت این سرویس‌ها را نمی‌دهند، در حالی که نه‌تنها اپ‌استور پر است از بازی‌های تقلبی که هرگز بررسی نشده‌اند، بلکه حتی اپل هرگز توانایی بررسی تمام محتوای ارایه شده در سرویس‌های استریم دیگر مثل نت‌فلیکس یا آمازون پرایم را هم ندارد، اما ظاهرا این سرویس‌ها مشکلی از سوی اپل ندارند. تحلیل‌گران می‌گویند واقعیت ماجرا این است که اپل نمی‌خواهد سرویس اشتراکی بازی دیگری به غیر از اپل آرکید روی پلتفرم آن‌ها وجود داشته باشد.

به جرات می‌توانیم بگوییم که اپیک گیمز بسیار روراست‌تر از اپل و گوگل در صحبت‌ها و رفتارهای خود بوده و حرکت آن‌ها علیه این دو شرکت، موضوعی است که تولید کنندگان نرم‌افزار سال‌هاست به دنبال آن هستند. اپیک گیمز در حال حاضر از معدود شرکت‌های تولید کننده‌ی نرم‌افزار است که توانایی مالی مبارزه با اپل و گوگل را دارد و می‌تواند تغییری در وضع فعلی ایجاد کند. پیشنهاد می‌کنیم شکایت‌نامه‌ی کامل اپیک گیمز علیه اپل را بخوانید.

منابع: توییتر، اپیک گیمز، The Verge

The post فورتنایت از روی اپ‌استور و پلی‌استور حذف شد؛ قضیه چیست؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala