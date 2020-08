به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTECH، گروه NPD لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌ها و سخت‌افزارهای ماه جولای 2020 را منتشر کرد و به دلیل خانه‌نشین شدن مردم بخاطر شیوع ویروس همه‌گیر کووید-19، آمار به‌دست آمده افزایش قابل توجهی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته داشته است. بازیکنان جمعا در جولای امسال 3.6 میلیارد دلار پول خرج بازی‌ها، محتویات اضافه و سخت‌افزارها کردند و شاهد افزایش 32 درصدی نسبت به جولای 2019 هستیم. Nintendo Switch طبق معمول پرفروش‌ترین سخت‌افزار بود.

Ghost of Tsushima در صدر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های ماه جولای قرار دارد و به رکورد سریع‌ترین فروش در بین تمام بازی‌های تاریخ استودیوی Sucker Punch دست یافت. Paper Mario: The Origami King در رتبه سوم قرار گرفت و نسبت به تمام نسخه‌های قبلی Paper Mario فروش بیشتری در ماه عرضه داشت. تنها بازی جدید دیگر لیست Sword Art Online: Alicization Lycoris بوده که در رتبه دهم قرار گرفته است. The Last of Us: Part II هم به رتبه چهارم رفت و Call of Duty: Modern Warfare و Animal Crossing: New Horizons هم 2 بازی دیگری هستند که لیست 5 بازی اول را تشکیل داده‌اند.

نکته جالب توجه اینجاست که The Last of Us: Part II عملکرد بسیار خوب خود را ادامه داده و از زمان عرضه تاکنون سومین بازی برتر تاریخ سونی از نظر کسب درآمد دلار است. مت پیسکاتلا، تحلیل‌گر گروه NPD، گفت Ghost of Tsushima در زمینه کسب درآمد دلار، در رتبه چهارم برترین ماه‌ عرضه تاریخ بازی‌های سونی در ایالات متحده قرار می‌گیرد.

پیسکاتلا در ادامه همچنین افزود دو برابر شدن درآمدهای به‌دست آمده از لوازم جانبی، اشتراک‌ها، موبایل و بازی کاملا دیجیتال و همچنین محتویات بعد از عرضه در کنسول‌ها و کامپیوتر کاهش جزئی درآمد سخت‌افزارها نسبت به جولای 2019 را جبران می‌کنند.

به دلیل اجبار خانه‌نشینی مردم برای در امان ماندن از دست ویروس کووید-19 فروش دیجیتالی محصولات افزایش بسیار زیادی داشته و درآمد حاصل از محتویات دیجیتالی، شامل بازی‌های کامل، محتویات بعد از عرضه، موبایل و خرید اشتراک‌ها 41 درصد بیشتر شده است. از ابتدای سال 2020 تاکنون 23 میلیارد دلار درآمد از فروش محتویات به‌دست آمده و در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش در خرید محتویات دیجیتالی را در کنسول‌ها شاهد هستیم.

در ادامه می‌توانید لیست 20 بازی پرفروش ماه جولای 2020 را مشاهده کنید:

Ghost of Tsushima -1

Call of Duty: Modern Warfare- 2

Paper Mario: The Origami King- 3

4- The Last of Us Part II

5- Animal Crossing: New Horizons

6- Ring Fit Adventure

7- Mortal Kombat 11

8- Mario Kart 8 Deluxe

9- Super Smash Bros. Ultimate

10- Sword Art Online: Alicization Lycoris

11- Minecraft

12- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

13- Rainbow Six Siege

14- New Super Mario Bros. U Deluxe

15- MLB The Show 20

16- Star Wars Jedi: Fallen Order

17- Need for Speed: Heat

18- Marvel’s Spider-Man

19- Assassin’s Creed Odyssey

20- Call of Duty: Black Ops III

لیست پرفروش‌ترین بازی‌های سال 2020 تا به الان:

1- Call of Duty: Modern Warfare

2- Animal Crossing: New Horizons

3- The Last of Us Part II

4- Final Fantasy VII Remake

5- Ghost of Tsushima

6- Dragon Ball Z: Kakarot

7- MLB: The Show 20

8- Resident Evil 3

9- Mario Kart 8 Deluxe

10- Mortal Kombat 11

به‌طور کلی شاهد یک ماه خوب دیگر برای سونی و PlayStation هستیم. آیا سونی می‌تواند تا پایان نسل به همین روند خوب ادامه دهد؟ باید دید.

منبع متن: pardisgame