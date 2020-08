تماشا کنید: نمایشی جدید از بازی مورد انتظار Microsoft Flight Simulator

به گزارش پردیس‌گیم، به زمان عرضه‌ی بازی ساخته شده توسط Asobo Studios یعنی Microsoft Flight Simulator نزدیک شده‌ایم. عنوانی که با شبیه‌سازی خارق‌العاده‌ی خود آسمانی واقعگرایانه‌ و ابرهایی باورپذیر را طراحی کرده است و در جدیدترین تریلر خود ما را به تماشای فرودگاه‌ها و هواپیماهای موجود در بازی دعوت کرده است. تریلر مذکور تماماً به صورت در لحظه (Real Time) و وضوح تصویر 4k ضبط شده است، همچنین فرودگاه‌های نمایش داده شده به صورت دستی طراحی شده‌اند و این بر ارزش کار و کیفیت آن افزوده است.

برای شروع تریلر ما را با هواپیماهای موجود در نسخه standard edition بازی Microsoft Flight Simulator آشنا می‌کند. فهرست هواپیماهای موجود از Beechcraft Bonanza G36,Icon A5، Cessna 172 Skyhawk G1000 و خیلی‌های دیگر تشکیل شده است. از هواپیماهای خدماتی و سمپاشی بگیر تا هواپیماهای جت و مسافربری.

سپس تریلر به فرودگاه‌های موجود در نسخه استاندارد بازی می‌پردازد. فرودگاه‌های موجود از کشورهایی چون USA, France, Nepal, the United Kingdom, Portugal, Austria, Uganda, Ireland, Peru و Indonesia می‌باشند. همچنين شامل دیگر نقاط جهان مانند: Bhutan, New Zeland, Ecuador, Brazil, the Dutch Caribbean, Costa Rica, Canada, Australia, Japan و Honduras نیز هستند.

اگر این‌ها برای شما کافی نبود، Microsoft Flight Simulator در نسخه‌های deluxe edition و premium edition دارای فرودگاه‌ها و هواپیماهای بیشتری می‌باشد، که برخی از آن‌ها را در این تریلر جدید به نمایش گذاشته است. فرودگاه‌های اضافه در نسخه‌های ویژه بازی شامل مکان‌های جدید در کشورهای بالا به علاوه‌ی کشورهایی چون: Spain, South Africa, Egypt, the Netherlands, UAE و Germany می‌باشد.

اگر قصد دارید بازی را به صورت دیجیتالی تهیه کنید باید به فکر خالی کردن حداقل 150 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی برای بازی باشید. اگر بخواهید بازی را فیزیکی تهیه کنید، گفته شده که بازی مذکور مشتمل بر 10 دیسک می‌باشد. که البته چندان هم تعجب‌آور نیست، با توجه به حجم اطلاعات به کار رفته برای شبیه‌سازی اتمسفر واقعی و همچنين نورپردازی واقعگرایانه‌ و خیلی چیزهای دیگر. با این‌که این قابلیت در زمان عرضه در دسترس نیست اما Asobo Studio گفته است که بازی قرار است از واقعیت مجازی پشتیبانی کند.

اولین نسخه از این مجموعه در اواخر سال 1982 عرضه شده و جدیدترین نسخه از این مجموعه‌ی 37 ساله تحت عنوان Microsoft Flight Simulator قرار است در تاریخ سه‌شنبه 28 مردادماه برای PC عرضه شود. نسخه‌ی Xbox One نیز در برنامه قرار دارد اما تاریخ عرضه‌ی مشخصی برای آن تعیین نشده است.

جدیدترین تریلر از بازی را در پائین مشاهده بفرمایید:

خب دوستان نظرتان چیست؟ از عناوین شبیه‌ساز استقبال می‌کنید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

