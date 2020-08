بازی UFC 4 به‌تازگی توسط شرکت EA برای PS4 و Xbox One منتشر شد. بازیکنان می‌توانند در این عنوان با سیستم پیشرفتی یکپارچه در تمام حالت‌های این بازی مبارز خود را بسازند و آن را شخصی‌سازی کنند. در بخش Career می‌توانند از یک مبارز آماتور شروع کرده و به سطح سوپراستار برسند و گذشته و ریشه مبارزات ورزشی را از طریق 2 محیط کاملا جدید The Kumite و The Backyard ببینند. همچنین بخش آنلاین Blitz Battles هم برای رقابت با سایر بازیکنان در دسترس است.

در ادامه با پردیس‌گیم همراه باشید تا نگاهی به نمرات و نظرات برخی از منتقدان بیندازیم:

PlayStation Universe: 95/100

"EA Sports UFC 4 قطعا بهترین بازی ساخته شده از هنرهای رزمی ترکیبی در تاریخ است. این بازی مجموعه‌ای از حالت‌های آنلاین و آفلاین جدید با سیستم مبارزات بهبود یافته و بی‌نهایت سطح بالاست که همه می‌توانند از آن لذت ببرند. برای طرفداران هنرهای رزمی ترکیبی چیزی بهتر از این نمی‌شود."

Areajugones: 87/100

"EA بهترین شبیه‌سازی از مبارزات هنرهای رزمی ترکیبی را ارائه داده است؛ مبارزات سخت و واقع‌گرایانه و نیازمند یادگیری هستند تا بتوانیم مبارز خود را در UFC به بالای سکو ببریم. محتویات جدید نسخه چهارم UFC به‌نظر کافی هستند و طرفدارن این سبک را راضی می‌کنند. هرچند ما انتظار بیشتری از گرافیک آن داشتیم، اما حقیقت این است که UFC 4 دنباله باارزشی است."

Comicbook.com: 80/100

"UFC 4 اصلاحات جدیدی اعمال کرده که طرفداران قدیمی این سری مدت‌ها منتظرشان بودند و ویژگی‌های جدیدی دارد. اگر با UFC 4 تازه وارد این سری می‌شوید، پس باید خیلی تلاش و تمرین کنید اما ارزش آن را خواهد داشت. این بازی استانداردهای جدیدی ایجاد نمی‌کند ولی ظاهرا هرچه که بوده را بهبود بخشیده است."

IGN: 80/100

"EA Sports UFC 4 یک بازی مثل نسخه‌های قبلی است که مشکلات را رفع کرده و چند تغییر هوشمندانه به‌وجود آورده و آنقدر هم تازه و انقلابی نیست. به هر حال از این نظر یک موفقیت محسوب می‌شود. سیستم جدید تسلیم شدن نسبت به سال‌های گذشته بهبود بزرگی است. تغییرات بخش Career بسیار خوب هستند و آن را به تجربه لذت‌بخش‌تری تبدیل می‌کنند. سیستم جدید کمکی گلاویز شدن برای تازه‌واردان بسیار عالی است و باعث می‌شود حس گیجی و گم شدن به آن‌ها دست ندهد و به‌طور کلی سیستم مبارزات فوق‌العاده عمیق است. مشکلات قدیمی هنوز در بخشی که مبارزان به زمین می‌افتند و باید دفاع یا حمله کنند وجود دارند و کمبودهای گرافیکی هم دیده می‌شوند، اما EA Sports UFC 4 بدون هیچ رقیبی به عنوان پادشاه بازی‌های مبارزه‌ای ورزشی باقی می‌ماند."

Game Rant: 80/100

"EA Sports UFC 4 با وجود برخی ایرادات، تجربه‌ای اکثرا رضایت‌بخش است. کسانی که حاضر نشوند برای یادگیری سیستم مبارزات تلاش زیادی بکنند، احتمالا به اندازه بقیه از آن لذت نخواهند برد اما کسانی که برای آن وقت بگذارند، متوجه می‌شوند که UFC 4 با فهرست بزرگ و عمیق مبارزان و حالت‌های متنوع و سرگرم کننده، یکی از بهترین بازی‌های هنرهای رزمی ترکیبی در پلتفرم‌های مدرن است."

Shacknews: 70/100

"گیم‌پلی UFC 4 درخشان و رضایت‌بخش است، اما وقتی تازگی خود را از دست بدهد، دیگر چیزی ندارد که بازیکنان را در خود حفظ کند."

Hardcore Gamer: 60/100

"EA Sports UFC 4 سرگرم کننده است. برای یک بازی که هردو سال یک‌بار نسخه جدیدی از آن عرضه می‌شود، انتظار داشتیم فرمول آن تغییر و تکامل بیشتری نسبت به آنچه که می‌بینیم پیدا کرده باشد. از خیلی از موارد EA Sports UFC 4 می‌توان لذت برد چون هنوز یک بازی مبارزه‌ای سرگرم کننده است، اما به آن چیزهایی که انتظار داشتیم نرسیده است."

میانگین نمرات بازی با 14 نقد: 79

بازی UFC 4 هم‌اکنون برای PS4 و Xbox One در دسترس است.

منبع متن: pardisgame