بازی Need for Speed: Hot Pursuit Remastered توسط آمازون لیست شد

به‌نظر می‌رسد شرکت EA برای عرضه یک نسخه Remaster از بازی Need for Speed: Hot Pursuit برنامه‌ریزی می‌کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGAMING، در سایت فروشگاه آمازون لو رفته که بازی Need for Speed: Hot Pursuit Remastered اواخر سال جاری منتشر خواهد شد.

آمازون هم‌اکنون Need for Speed: Hot Pursuit Remastered را برای پیش‌خرید قرار داده و طبق همین لیست، این بازی روز 13 نوامبر (23 آبان) منتشر خواهد شد. البته احتمالا تاریخ انتشار ثبت شده واقعی نباشد. در ادامه می‌توانید تصویری از صفحه این بازی در آمازون را مشاهده کنید:

در این صفحه پلتفرم‌های مقصد Need for Speed: Hot Pursuit Remastered هم مشخص نشده‌اند، اما حدس می‌زنیم مثل Crysis Remastered برای کامپیوتر، PS4 ،Xbox One و Nintendo Switch عرضه می‌شود.

نکته جالب دیگر هم اینکه استودیوی Criterion که وظیفه ساخت نسخه نسل بعدی و جدید Need for Speed را برعهده دارد، سازنده Need for Speed: Hot Pursuit هم بوده، پس این Remaster و واقعی بودن آن منطقی به‌نظر می‌رسد.

Need for Speed: Hot Pursuit در سال 2010 منتشر شد و بسیاری از طرفداران آن را به عنوان بهترین بازی Need for Speed می‌دانند.

منبع متن: pardisgame