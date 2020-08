نقد و بررسی بازی Neon Abyss

"به قلم عرفان جلیلی"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

برای موفقیت یک عنوان Rogue-lite، تنوع بالا در بخش‌های مختلف حرف اول و آخر را می‌زند. در صورتی که اگر عنوان شما حتی در یکی از بخش‌هایی مانند سلاح‌ها، دشمنان، باس‌ها، طراحی محیط و… عملکرد خوبی نداشته باشد به تجربه بازی صدمه جدی وارد و بازی در مدت کوتاهی تکراری می شود. حال Neon Abyss ساخته استودیو Veewo games یک عنوان اکشن پلتفرمر Rogue-lite دوبعدی می‌باشد که با طراحی خلاقانه سلاح‌ها و قابلیت‌ها و نحوه بدست آوردن آن‌ها، تجربه‌ تازه‌ای را فراهم نموده است.

همانطور که گفتم شما به یک عنوان Rogue-like طرف هستید. یعنی پس از مردن بازی دوباره از اول شروع می‌شود و باید در نقشه جدید شانس خود را امتحان کنید. در طول بازی نیز آیتم‌ها و ارتقاء‌های جدیدی باز می‌کنید که در به شما در به اتمام رساندن یک دور و افزایش ارزش تکرار بازی کمک می‌کند. سازندگان نیز در ساخت بازی از ویژگی‌های دو عنوان Enter the Gungeon و Binding of Isaac برای ساخت این عنوان الهام گرفته‌اند و با افزودن تعداد نسبتا بیشمار ترکیب‌های سلاح و آیتم‌های قدرتمدی که ممکن است در یک دور بدست آورید، تجربه جدیدی را ایجاد کرده‌اند.

شما در نقش فردی هستید که خدایان همه چیز را از شما گرفته‌اند و خانواده‌تان را نابود کرده‌اند. حال شما با کمک Hades به همراه سایر کاراکتر ها یک گروه به نام Grim Squad تشکیل می‌دهید تا این خدایان را که از آن‌ها به عنوان مدیر (Manager) یاد می‌شود از بین ببرید. داستان بازی در همین حد برای شما روایت می‌شود و اطلاعات بیشتری مانند گذشته شما و مدیر‌ها یا رابطه آن‌ها با Hades در اختیار شما قرار نمی‌گیرد. همانند سایر عناوین Rouge like داستان اهمیت چندانی در این بازی ندارد و نه سازندگان و نه بازیکن آن را جدی نمی‌گیرند.

در ابتدا هر دور بازی ۵ مرحله دارد که با شکست دادن باس هرکدام به مرحله بعدی می‌روید. در انتهای مسیر نیز باس اصلی یا همان مدیر که قبلا هدف شما قرار گرفته‌ بود، قرار دارد. در صورت مردن یا شکست دادن مدیر هدف دور بازی تمام میشود و شما به مکان اولیه خود که یک بار است باز می‌گردید و در آنجا می‌توانید به خریدن ارتقاء‌ها، انتخاب شخصیت و یا رقصیدن بپردازید. با شکست دادن مدیر، هدف جدید شما باز شده و در دور بعدی به بازی اضافه می‌شود. به این ترتیب در انتهای بازی با باز شدن مدیرهای جدید تعداد مراحل بازی از ۵ به ۸ یا ۹ عدد افزایش می‌یابد که شامل مدیرهای قبلی نیز می‌شود. امکانات زیادی نیز (مانند سلاح‌ها، آیتم ها و تخم مرغ‌ها که در ادامه توضیح خواهم داد)در طول بازی در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید آن‌ها را در صندوق‌ها، فروشگاه‌ها، اتاق‌های مخفی (با استفاده از نارنجک، کلید یا سکه‌هایتان) و یا با کامل کردن اتاق‌های مبارزه بدست آورید.

در بازی دو مسیر خرد و خشم را می‌توانید پیش بگیرید. در محیط بازی درها، صندوق‌ها و همچینین کرستال‌هایی بنفش وجود دارد که با مصرف یک یا چند کریستال خود می‌توانید آن‌ها را باز کنید. با اینکار و همچنین ضربه نخوردن در هر اتاق نوار بنفش رنگی در گوشه پایین تصویر به نام نوار خرد پر می‌شود. در صورت پر شدن این نوار اتاق مخفی خدای خرد باز می‌شود که در آن از میان ۲ آیتم می‌توانید یکی را انتخاب کنید. مسیر خشم برخلاف مسیر خرد شما باید به این درها و صندوق‌ها آسیب بزنید و پس از برخورد کردن با آن‌ها سلامتی شما کم می‌شود و نوار قرمز رنگ خشم پر می‌شود که در نهایت به اتاق مخفی خدای خشم ختم خواهد شد. البته مسیر خرد کمی اعصاب خورد کن است چون این موارد توسط دشمنان نیز می‌توانند آسیب ببینند و در بعضی موارد کریستال خرد یا صندوق درست در کنار یک دشمن قرار می‌گیرد و سریع به آن آسیب می‌رسد که ممکن است این مسیر را برای شما خراب کند.

یکی از ایراداتی که نه تنها این عنوان بلکه برخی دیگر از عناوین Rouge-like را تحت تاثیر قرار می‌دهد، محدودیت‌های کاراکتر اصلی از نظر حرکت کردن و قابلیت‌های فرعی می‌باشد. در بازی شما تنها می‌توانید به چپ و راست حرکت کنید و به بالا یا پایین بپرید که این موضوع ۲ مشکل را برای بازی بوجود آورده است. اول اینکه موفقیت شما در بازی بسیار به سلاح و آیتم‌های شما وابسته می‌شود که آن نیز به شانس شما برای پیدا کردن آن‌ها بستگی دارد و در نهایت مهارت شما در موفقیت تاثیر چندانی ندارد. دوم اینکه دست سازندگان برای طراحی محیط‌های متنوع با تله‌های چالش برانگیز و همچنین دشمنان جذاب‌تر بسته می‌شود. به نظر من حال که عنوان Dead Cells در افزودن عناصر مترویدوانیا به این سبک موفق عمل کرده است، بهتر است سایر عناوین نیز این کار را انجام دهند و به گیم‌پلی بازی‌های این سبک که مهم‌ترین بخش آن محسوب می‌شود، عمق بیشتری ببخشند.

تجربه شما در طول بازی بر اساس سلاح‌ها و آیتم‌هایی که پیدا می‌کنید شکل می‌گیرد. سازندگان نیز در این‌زمینه بسیار خوب عمل کرده‌اند و انواع مختلفی از سلاح‌ها و آیتم‌ها که هرکدام منحصر به فرد هستند را در اختیار بازیکن قرار داده‌اند. شخصیت شما توانایی استفاده از یک عدد سلاح را در اختیار دارد. چون شما به غیر از استفاده این‌سلاح تقریبا کار دیگری نمی‌توانید انجام دهید، طراحی هر کدام بسیار منحصربه‌فرد و با جزئیات دقیق صورت گرفته تا در مدت زمان‌های طولانی خسته کننده نشود. این‌سلاح‌ها هر کدام می‌توانند با یک قابلیت Passive همراه باشند که با استفاده از تعدادی کریستال می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. مثلا یک تفنگ در ازای دریافت چند سکه به شما آیتم می‌دهد یا سلاح دیگر سرعت آن را در یک اتاق افزایش می‌دهد. آیتم ها نیز هرکدام یا یک قابلیت جدید (مانند پرواز کردن یا پرش مجدد) به شما اضافه می‌کنند یا یکی از ویژگی‌های شما را ارتقا می‌دهند. مثلا سلامتی و دمیج شما را زیاد می‌کند یا تعداد گلوله های شلیک شده از تفنگتان را افزایش می‌دهد. هر کدام از این آیتم‌ها را که بردارید، یر روی سلاح یا شخصیت شما نمایش داده می‌شود که توجه به این مورد کوچک هر دور بازی را جالب‌تر می‌کند.

ترکیب این آیتم‌ها با یکدیگر گاها کاراکتر شما را بسیار بسیار قوی و بازی را هیجان‌انگیز می‌کند. در یک دور بازی، من چند عدد آیتم مختلف پیدا کرده بودم که هم قدرت سلاح و هم تعداد گلوله‌های آن را افزایش می‌داد و در کنار این، قابلیت پرواز کردن نیز برای من باز شده بود که همه این‌ها در کنار هم یک دور خیلی جذاب را برای من رقم زد. البته در صورت زیاد شدن دمیج سلاح، گلوله‌های بازی بزرگ‌تر می‌شود و تعداد زیاد گلوله‌ها در یک صفحه گاها می‌تواند دید شما را مختل کند.

علاوه بر سلاح‌ها و آیتم‌ها، در بازی تخم مرغ‌هایی وجود دارد که پس از پیدا کردن آن‌ها با شما همراه می‌شود. بعد از شکست دادن چند دشمن این‌ تخم‌ مرغ‌ها باز می‌شوند و یک همراه را در اختیار شما قرارمی‌دهند. اکثر این همراه‌ها به دشمنان شما حمله می‌کنند ولی برخی از آن‌ها آیتم‌های بازی را جمع آوری می‌کنند و به جای آن احتمال دارد چیز دیگری را در اختیارشما قرار دهند. مثلاً ممکن است یک همراه قلب‌های بازی را جمع‌آوری و به جای آن سپر در اختیار شما قرار دهد. برای این که استفاده از این همراه‌ها ناعادلانه نشود آن‌ها پس از مرگ تعدادی آیتم (در مثال قبلی سپر) را بر زمین می‌ا‌ندازند. ولی باز هم ممکن است استفاده از این همراهان برای برخی آزار دهنده باشد. در مثال قبلی اگر میزان سلامتی شما کم باشد، جمع کردن قلب‌ها قبل از مرگ همراه به نفع شما نخواهد بود.

پس از شکست دادن هر باس شما یک عدد کریستال طلایی دریافت می‌کنید که آن‌ها را می‌توانید پس از اتمام هر دور در بار ابتدای بازی استفاده کنید. با استفاده از این‌ها شما می‌توانید آیتم، اتاق‌ یا حتی کاراکترهای جدیدی را باز کنید و در دورهای بعدی از آن‌ها استفاده کنید. متاسفانه قیمت هر کدام از این آیتم‌ها و ارتقاء‌ها کمی زیاد است و در پایان هر دور شما تنها می‌توانید یک یا دو عدد آیتم را از میان انبوه موارد پیشنهاد شده خرید کنید که پیشرفت در بازی را کمی طاقت‌فرسا و فرسایشی می‌کند.

متاسفانه تنوع دشمنان و باس های فرعی و محیط های بازی کم است و طراحی آن‌ها بسیار شبیه به یکدیگر صورت گرفته است. اگر یک دور بازی ۸ مرحله داشته باشد ممکن است اتاق‌های تکراری با همان دشمن‌ها ۴ یا حتی ۵ بار در مراحل مختلف تکرار شود. تنوع بالای سلاح‌ها و مخصوصا آیتم‌ها تا حدودی این مشکل را پوشش میدهد ولی این موضوع در دراز مدت میتواند از ارزش تکرار بازی بکاهد. در بازی همینطور ۳ درجه سختی آسان متوسط و سخت وجود دارد که می‌توانید از بین آن‌ها یکی را انتخاب کنید.

بر خلاف باس‌های فرعی که شبیه یکدیگر هستند، باس‌های اصلی یا همان مدیرها بسیار خوب طراحی شده‌اند و هر کدام اتاق خاص خود را دارند. حملات هرکدام از این‌ باس‌ها به گونه‌ای طراحی شده که هر بار با آیتم‌ها و سلاح متفاوت به مبارزه می‌روید باید از استراتژی متفاوتی استفاده کنید که مبارزه با آن‌ها را منحصر‌به‌فرد می‌کند. مثلا اولین مدیر بازی آرگوس نام دارد که به صورت تصادفی نیزه‌هایی را به سمت شما می‌فرستد. اگر شما قابلیت پرواز کردن را داشته باشید می‌توانید این نیزه‌ها را راحت‌تر جاخالی دهید و تهاجمی‌تر عمل کنید.

بازبینی تصویری

در بازی اتاق‌هایی خاص برای بدست آوردن آیتم وجود دارد که تنوع آن‌ها بالاست.

استراگ‌های زیادی در آیتم‌ها، کاراکترها و حتی باس‌ها وجود دارد.

این موضوع شاید خیلی مهم نباشد ولی منوی بازی موسیقی و اتمسفر نسبتا سنگینی دارد که با محتوای باز هم خوانی ندارد.

منوی آپگرید‌های بازی

یکی از باس‌های اصلی بازی

در برخی از دست‌ها شما بسیار قدرتمند می‌شوید.

کاراکتر های مختلفی را می‌توانید انتخاب کنید که البته تفاوت چندانی با هم ندارند.

نکات مثبت:

آیتم‌ها و سلاح‌های متنوع با ترکیب‌های هیجان‌انگیز

طراحی خوب باس‌های اصلی (مدیر‌ها)

جزئیات بالای سلاح‌ها و آیتم‌ها

نکات منفی:

تکراری شدن دشمنان و محیط بازی

محدودیت‌های حرکتی بازیکن که باعث کاهش تنوع محیط‌ها و دشمنان شده است

موفقیت در بازی بیشتر به شانس بستگی دارد تا به مهارت

سخن آخر:‌ عنوان Neon Abyss جزو عناوینی می‌باشد که ایده های بسیار خوبی دارد و در پیاده کردن آن‌ها نیز موفق عمل کرده است. منتهی برخی ایرادات این بازی را از تبدیل شدن به یکی از بهترین عناوین سبک Rouge-like باز نگه داشته است. با شناختی که از Team 17 دارم، می‌دانم که در آپدیت‌های بعدی بازی بسیاری از این ایرادات مورد توجه قرار خواهد گرفت و ارزش بازی از آنچه که الان هست بیشتر خواهد شد. ولی همچنان این عنوان می‌تواند که تجربه لذت بخشی بری آشنایان این سبک رقم بزند.

Verdict

Neon Abyss is among those games that have great ideas and the developers have succeeded in implementing them. But that are holding the game back to become one of the best Rouge-like games. knowing Team 17, I am sure that they are going to address these issues in the future updates and the value of the game in going to be higher than what it is now. But still the game could bring an enjoying experience to those familiar with the genre.

Final Score: 7.5 out of 10

منبع متن: pardisgame