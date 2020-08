از باندل جدید بازی Fortnite رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، شرکت Epic Games اخیرا از باندل جدید بازی Fortnite با نام Fortnite: The Last Laugh Bundle رونمایی کرد، باندل جدیدی که شامل بسیاری از شرورهای نمادین دنیای Batman مانند Joker ، Poison Ivy و Midas Rex است.

Fortnite: The Last Laugh Bundle به دنبال بازگشت شخصیت‌های Batman ، Catwoman و Harley Quinn به Fortnite در تاریخ 17 نوامبر عرضه می‌شود. این باندل شامل V-Bucks و 11 آیتم جدید در بازی است:

-1,000 V-Bucks

-سه لباس شخصیت‌های Joker ، Poison Ivy و Midas Rex.

-سه Back Blings شامل Laugh Riot (reactive), Back Bloom, Midas Crest

-چهار Pickaxes شامل Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe, Kingmaker

- یک Card Contrail

The Last Laugh Bundle برای خرید دیجیتالی یا فیزیکی در دسترس خواهد بود. نسخه فیزیکی آن در خرده‌فروشی‌ها و برای پلتفرم‌های PS4 ، Nintendo Switch و Xbox One منتشر خواهد شد و همچنین پس از عرضه کنسول های نسل بعدی PS5 و Xbox Series X برای آن‌ها نیز منتشر می‌شود.

پس از اتفاقات اخیر پیرامون Epic Games و دو شرکت بزرگ دنیای فناوری یعنی Apple و Google، عرضه‌ی این باندل می‌تواند نشان از ادامه‌ی پشتیبانی قدرتمند Epic از بازی پرفروش خود بدون توجه به حواشی اخیر باشد. البته که عده‌ی بسیاری معرفی این باندل را مرتبط به معرفی جدیدترین بازی Batman در رویداد پیش‌روی دنیای DC می‌دانند.

منبع متن: pardisgame