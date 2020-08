فروش بازی The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan از یک میلیون نسخه فراتر رفته است

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، سال گذشته بود که اولین عنوان از سری‌بازی ترسناک سبک بقا با نام The Dark Pictures Anthology، اثر استودیوی Supermassive Games و ناشر Bandai Namco منتشر شد و توانست نظرات منتقدان را کم و بیش به خود جلب کند و رضایت نسبی طرفداران این سبک بازی‌ها را به دست آورد. اعضای استودیوی Supermassive Games همان قالب و ساختار گیم‌پلی بازی بسیار موفق Until Dawn را برای ساخت این سری‌بازی دنبال می‌کنند، یعنی عنوانی داستان محور با ماجراجویی ترسناکی که بسته به انتخاب‌های شما روایت می‌شود. خب، به نظر می‌رسد حداقل اولین نسخه‌ی منتشر شده از این مجموعه یعنی Man Of Medan توانسته موفقیت بسیار خوبی را به دست آورد.

همانطور که توسط GamesIndustry گزارش شده است، عوامل Bandai Namco تأیید کرده‌اند که عنوان Man of Medan موفق به فروش بیش از 1 میلیون نسخه شده است. در این گزارش دقیقا مشخصا نشده که چه بخشی از فروش بازی‌ها فیزیکی یا دیجیتال بوده‌اند یا چه درصدی از فروش متعلق به کدام پلتفرم است اما در هر حال این رقمی بسیار عالی برای اولین نسخه‌ی یک بازی محسوب می‌شود. هروا هردت از Bandai Namco به خوبی از این بازی صحبت کرد و گفت که آن‌‌ها فکر می‌کنند با گذشت زمان و عرضه‌ی نسخه‌های بیشتری از این مجموعه (نسخه‌ی دوم با نام Little Hope در دست توسعه است و به زودی منتشر خواهد شد) شاهد موفقیت روزافزون این سری‌بازی خواهیم بود.

وی گفت: "اینکه فقط با داشتن یک نسخه از یک بازی بخواهید آن را به مردم به صورت مجموعه معرفی کنید بسیار دشوار است. به همین دلیل ما بسیار منتظر انتشار نسخه دوم هستیم و می‌توانیم درباره نسخه‌های بعدی و احتمالی بحث کنیم‌، زیرا باید این عبارت" مجموعه‌ی بازی "را پایه گذاری کنیم. آنتولوژی(Anthology) به معنای چیزی نیست که فقط یک نسخه از آن را در قفسه خود داشته باشید یا فقط یک نسخه‌ی دیجیتالی از آن در کتابخانه شما موجود باشد. هر نسخه‌ی دیگری از آن می‌تواند باعث افزایش طرفداران کل مجموعه شود."

"در این سری‌بازی جاه طلبی‌های زیادی برای ما وجود دارد. مناطقی وجود دارد که فکر می‌کنیم می‌توانیم هواداران بیشتری را خوشحال و راضی کنیم، یعنی در ایالات متحده و آسیا. فکر می‌کنم [در این مجموعه‌بازی] جایی برای رشد وجود دارد. کیفیت اجرایی و تجربه‌ی بازی، به خوبی محبوبیت این سبک بازی است که باعث می‌شود فکر کنیم پتانسیل بیشتری وجود دارد."

Man of Medan اکنون برای PS4 ، Xbox One و رایانه‌های شخصی در دسترس است. همچنین این بازی در ماه فعلی در سرویس Xbox Game Pass برای Xbox One در دسترس قرار گرفت. بازی بعدی، Little Hope، در تاریخ 30 اکتبر برای تمامی پلتفرم‌های مشابه منتشر می‌شود.

