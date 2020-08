به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot به تازگی به تازگی وبسایتی کشف شده است که اشاراتی به سخنرانی‌های مهم چهره‌های برجسته‌ی سیاسی و وقایع تاریخی با حال و هوای نسخه‌ی اول سری بازی Call of Duty: Black Ops دارد که احتمال حقیقی بودن شایعات روایت داستان Call Of Duty 2020 در دوران جنگ سرد را به میزان بسیار زیادی افزایش می‌دهد.

در جدیدترین نکته‌ی کشف شده از عنوان Call Of Duty 2020 سایتی پیدا شده است که در درون آن میتوان لوازماتی قدیمی مانند یک کامپیوتر قدیمی، 2 مهره‌ی سرباز شطرنج، تلفنی قدیمی (و عجیب!)، 3 عدد نوار دستگاه VHS (تا ساعتی پیش از نگارش این خبر و در بررسی اولیه‌ی بنده تنها 2 عدد نوار وجود داشت و حالا 3 عدد نوار رویت می‌شود)، یک دستگاه VCR (دستگاه پخش کننده‌ی نوارهای VHS) و یک تلوزیون قدیمی و سیاه و سفید را مشاهده کرد، در درون نوارهای VHS موجود چندین بار به رهبر حزب کوبا یعنی آقای فیدل کاسترو (Fidel Castro) اشاره شده و همچنین سخنرانی‌هایی از آقای جان اف کندی (John F. Kennedy) رییس جمهور آمریکا که مورد سوقصد قرار گرفت و به قتل رسید شنیده و دیده می‌شود که هر دوی این افراد از شخصیت‌های مهم در داستان نسخه‌ی اول سری بازی Call of Duty: Black Ops بودند؛ نکته‌ی قابل توجه دیگر نقشه‌ی بخش Warzone از جدیدترین نسخه‌ی سری بازی Call Of Duty یعنی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2019 که ریبوتی بر سه گانه‌ی اصلی این مجموعه می‌باشد است که قسمتی از نقشه‌ی این بخش را به نمایش می‌گذارد. (ممکن است به نکته‌ای مخفی در قسمت مشخص شده از نقشه و یا Bunkerها یا همان پناهگاه‌های مرموز این نقشه اشاره داشته باشد)

اما این ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که اگر به پایین صفحه اصلی وبسایت مذکور بروید و اقدام به بررسی کردن هر یک از سه گزینه‌ی موجود در پایین صفحه بپردازید می‌بینید که با زدن هر یک از سه گزینه‌ی موجود در پایین صفحه شما به بخشی مرتبط با آن گزینه در وبسایت رسمی شرکت Activision منتقل خواهید شد!

در لینکی دیگر که از این سایت به اشتراک گذاشته شده است برگه‌ی یادداشتی را میتوان دید که دارای محتویاتی شبیه به یک سخنرانی و یا صحبت‌های انگیزشی در رابطه با پیروزی یک جنگ پیش از آغاز شدن نبرد آن، اهمیت اطلاعات کد گذاری شده و محرمانه و پشت پرده‌ای که در پشت درهای بسته قرار دارند و اهمیت تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها در جنگ اشاره دارد که میتواند اولین سرنخ‌ها را از بازه‌ی دقیق روایت داستان بازی و موضوع و محوریت اصلی داستان آن را در اختیارمان قرار دهد پس در کنار نوارهای ویدیو توجه ویژه‌ای به سخنان موجود در درون این برگه‌ی یادداشت نیز داشته باشید!

همچنین تصویری نیز در همین رابطه منتشر شده است که میتواند در شکستن راز و رمز عنوان Call Of Duty 2020 و یافتن پاسخ برخی از سوالات (مانند سوالاتی که در بالا ذکر شد) مفید باشد، شما میتوانید این تصویر را در پایین مشاهده کنید:

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

نظر شما در رابطه با در جدیدترین نکته‌ی کشف شده از عنوان Call Of Duty 2020 که احتمالاََ به روایت داستان بازی در دوران جنگ سرد اشاره دارد چیست؟ وبسایت مذکور را بررسی کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید، شاید در کنار یک دیگر بتوانیم به نکات جالبی پی ببریم!

منبع متن: pardisgame