سم فیشر اپراتور بعدی رینبو سیکس است

یوبی‌سافت جزییات حضور «سم فیشر»، شخصیت اصلی مجموعه بازی‌های اسپلینتر سل را در فصل جدید رینبو سیکس مشخص کرده است. سم فیشر، اپراتور جدید فصل تازه‌ی رینبو سیکس به نام Operation Shadow Legacy است و همانطور که انتظار دارید، مخفی‌کاری و بررسی دشمنان، اصلی‌ترین قابلیت او هستند.

هفته‌ی گذشته بود که یوبی‌سافت با تیزری کوتاه، از حضور سم فیشر در بازی Rainbow Six: Siege خبر داد. فصل جدید این بازی، که البته هنوز تاریخ شروع رسمی آن روی تمام پلتفرم‌ها مشخص نیست، به صورت آزمایشی روی سرور تست نسخه‌ی کامپیوتر رینبو سیکس شروع شده است. این فصل در کنار حضور سم فیشر، نقشه‌ای جدید و تغییراتی متعدد را به بازی می‌آورد.

شخصیت اصلی مجموعه بازی‌های اسپلینتر سل با نام «زیرو» (Zero) به رینبو سیکس اضافه می‌شود. مهم‌ترین قابلیت این اپراتور، دوربینی دو طرفه است. این دوربین توسط سلاحی به اسم Argus Launcher پرتاب می‌شود و می‌تواند به هر نقطه‌ای در محیط بچسبد. این دوربین سم فیشر، دو طرفه است؛ یعنی وقتی به یک سطح متصل می‌شود، می‌تواند دو طرف دیوار را ببیند. این دوربین حتی می‌تواند یک لیزر هم شلیک کند که البته اصلا قدرتمند نیست، اما می‌تواند گجت‌های دشمن را از کار بیاندازد.

در کنار این قابلیت سم فیشر، او هم‌چنین می‌تواند یک MP7 و دو سلاح دیگر را هم با خود به مبارزه ببرد. کلت کمری معروف سم فیشر هم در رینبو سیکس حضور خواهد داشت و مثل گذشته، یک کلت با صداخفه‌کن است.

به غیر از این اپراتور جدید، یوبی‌سافت در فصل جدید رینبو سیکس هم‌چنین بیشتر اپتیک‌ها و دوربین‌ها را تغییر داده است. تعدادی از دوربین‌ها به‌طور کلی طراحی جدیدی پیدا کرده‌اند. از طرفی هم امکان استفاده از دوربین ACOG روی اکثر مسلسل‌ها غیر ممکن شده است. به جای ACOG چند دوربین جدید به بازی اضافه شده که هر کدام قدرت زوم مختلفی دارد. اساسا با شروع فصل Operation Shadow Legacy احتمالا باید زمان زیادی برای عادت کردن به اپتیک‌ها و اسکوپ‌های جدید صرف کنید.











نقشه‌ی جدیدی که با فصل جدید به بازی می‌آید، در واقع یکی از نقشه‌های قدیمی بازی است که تغییراتی اساسی روی آن اعمال شده. نقشه‌ی Chalet با تعدادی اتاق جدید و تغییراتی دیگر به بازی بازخواهد گشت. اتاقی به زیرزمین نقشه اضافه شده و منطقه‌ی بمب‌گذاری و اتاق انجام اهداف هم تغییر کرده‌اند. پنجره‌ی آشپزخانه‌ها هم از نقشه حذف شده‌اند.

یکی دیگر از پیشرفت‌های فصل جدید رینبو سیکس، بهبود قابلیت پینگ بازی است. از این پس، پینگ هر بازی‌کننده با شماره‌ای مختص او مشخص می‌شود؛ یعنی می‌دانید دقیقا چه کسی این پینگ را کرده است. از طرفی، پینگ‌ها هم‌چنین با آیکون‌ها مشخصی، آنچه پینگ شده است را نشان می‌دهند.

زمان رسمی شروع فصل Operation Shadow Legacy مشخص نیست. با این حال، اگر روی کامپیوتر بازی می‌کنید، می‌توانید روی سرور تست به اپراتور جدید این فصل و قابلیت‌های تازه‌ای که به بازی اضافه شده، دسترسی داشته باشید و آن‌ها را امتجان کنید.

هم‌چنین، شاید بد نباشد به این موضوع هم اشاره کنیم که از روز ۲۷ آگوست تا ۴ سپتامبر، بازی کردن Rainbow Six Siege رایگان خواهد بود. در این مدت زمان، می‌توانید به رایگان به کل بازی و ۲۰ اپراتور اصلی آن دسترسی داشته باشید.

یوبی‌سافت ویدیویی برای نمایش کلی قابلیت‌ها و تغییرات Operation Shadow Legacy منتشر کرده است که آن را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

