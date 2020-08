آخرین بسته‌ی الحاقی بازی Control قرار است تا دو هفته‌ی دیگر عرضه شود. در کنار این بسته‌ی الحاقی، آپدیتی رایگان هم برای بازی منتشر خواهد شد. این آپدیت قرار است درجه‌ی سختی جدیدی را در راستای ساده‌تر کردن یا بهتر است بگوییم تنظیم میزان سختی بازی، به کنترل اضافه کند.

درجه‌ی سختی جدید بازی، تنها قابلیت آپدیت جدید کنترل نخواهد بود. در واقع سازندگان بازی تلاش کرده‌اند تا در این آپدیت، بالانس بازی را نسبت به گذشته بهتر کنند. با اینکه اعتقاد چندانی به تغییر بالانس بازی نداریم و به نظرمان حالت اولیه‌ی بازی هم تجربه‌ی بسیار خوبی را رقم زده بود، اما نمی‌توانیم این موضوع را هم انکار کنیم که فاصله‌ی بین چک‌پوینت‌های بازی، در مقایسه با دیگر بازی‌های امروزی بسیار زیاد است.

آپدیت جدید کنترل در روز ۲۷ آگوست به رایگان منتشر خواهد شد.

آپدیت جدید کنترل، چک‌پوینت‌های جدیدی به بازی اضافه خواهد کرد. رمدی گفته است که چک‌پوینت‌های کاملا تازه‌ای به برخی از مراحل سخت بازی و قبل از غولآخرها اضافه خواهند شد. برخی دیگر از مراحل بازی هم تعدادی چک‌پوینت «نرم» دریافت کرده‌اند. ظاهرا نقطه‌ی دقیق این چک‌پوینت‌ها چندان مشخص نیستند و قرار است به کمک بازی‌کننده‌هایی بیایند که پیشرفت برای‌شان سخت شده.

تغییرات چک‌پوینت‌ها به‌طور کلی در بازی اعمال خواهد شد و وابسته به درجه‌ی سختی خاصی نیست.

با این حال، درجه‌ی سختی جدید بازی، حالت متفاوتی برای تجربه‌ی کنترل است. این درجه‌ی سختی، در واقع بیشتر شبیه به قابلیت‌هایی است تا به افراد در شخصی‌سازی تجربه‌ی بازی خود کمک کنند. در همین راستا هم درجه‌ی سختی جدید کنترل Assist Mode نام گرفته است.

در حالت Assist Mode می‌توان بخش‌های مختلفی از بازی را تنظیم کرد. برای مثال می‌توان میزان صدمه‌ای که وارد یا دریافت می‌کنید را شخصی‌سازی کنید، یا سرعت پر کردن سلاح‌ها را بالا و پایین ببرید. حتی این گزینه وجود دارد که به طور کلی امکان مردن را از بازی حذف کنید.

در قالب این آپدیت جدید هم‌چنین تعداد اشیایی که شخصیت اصلی بازی می‌تواند از روی زمین بلند و همزمان پرتاب کند، به سه عدد افزایش پیدا خواهد کرد.

بازی Control در حال حاضر روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شده است. نسخه‌ای هم از بازی برای عرضه در پایان سال روی ایکس‌باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته شده است.

بسته‌ی الحاقی جدید Control به نام AWE تا دو هفته‌ی دیگر عرضه خواهد شد و شخصیت محبوب «آلن ویک» را به کنترل خواهد آورد.

