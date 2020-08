احتمال عرضه The Legend of Zelda: Skyward Sword برای Switch وجود دارد

The Legend of Zelda: Skyward Sword به نوعی نقش سیاه‌لشکر خانواده Zelda را دارد. با این وجود که بازی بسیار خوبی است و هنگام عرضه خود برای Wii در سال 2011 مورد تحسین منتقدان قرار گرفت، اما به دلیل روند خطی خود چندان مورد توجه واقع نشد. نارضایتی طرفداران از یک‌سری بخش‌های این بازی باعث شد Nintendo مسیری کاملا متفاوت را در پیش بگیرد و نتیجه آن Breath of the Wild بود.

اما به‌نظر می‌رسد این بازی قرار است برای کنسول Switch هم منتشر شود و طرفداران این سری فرصت تجربه دوباره آن را خواهند داشت. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، شعبه بریتانیایی فروشگاه آمازون نسخه Switch از بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword را لیست کرده، البته تاکنون صفحه آن حذف شده اما می‌توانید تصاویر گرفته شده از آن را در ادامه مشاهده کنید:





بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword به‌طور به‌خصوصی وابسته به کنترلر حسگر حرکتی Wii بود و جالب می‌شود ببینیم روی Switch چگونه خواهد بود. با توجه به اینکه Nintendo مدل Lite از Switch را هم منتشر کرده، پس احتمال زیاد برای بازسازی The Legend of Zelda: Skyward Sword گیم‌پلی آن را با طرح کنترلرهای سنتی سازگار می‌کند.

اما باید توجه داشت که فعلا پورت نسخه Switch این بازی در حد شایعه است و هنوز چیزی تایید نشده و مخصوصا با Nintendo نباید چیزی را تا زمان اعلام رسمی باور کرد. Nintendo در سال 2018 اعلام کرده بود برنامه‌ای برای عرضه Skyward Sword روی Switch ندارد، اما شاید تا به الان نظر آن‌ها تغییر نموده است.

منبع متن: pardisgame