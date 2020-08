سونی از بخش چند نفره‌ی بازی گوست آو سوشیما به نام Ghost of Tsushima: Legends رونمایی کرده است. این بخش چند نفره‌ی آنلاین قرار است پاییز امسال در قالب یک آپدیت رایگان به گوست آو سوشیما اضافه شود.

بخش Legends کاملا جدا از حالت داستانی بازی است؛ طوری که هیچ خبری از محیط‌ها یا شخصیت‌های اصلی گوست آو سوشیما در این بخش نیست. در Ghost of Tsushima: Legends بازی‌کننده‌ها به صورت آنلاین و در کنار یکدیگر مبارزه می‌کنند؛ یعنی بخش چند نفره رقابتی نیست.

سازندگان حالت چند نفره‌ی گوست آو سوشیما می‌گویند که این بخش را کاملا از ابتدا طراحی کرده‌اند و در نتیجه از نظر روند، با بازی اصلی متفاوت است. می‌توان در گروه‌هایی دو تا چهار نفره، با دوستان خود یا با دیگر بازی‌کننده‌های آنلاین، بخش Legends را تجربه کرد. چهار کلاس شخصیت در این بخش وجود دارد: سامورایی، شکارچی، رونین و قاتل. هر کلاس توانایی‌ها و قدرت‌های خاص خود را دارد و بازی‌کننده‌ها هم هر کدام یکی از این کلاس‌ها را انتخاب می‌کنند.

در Ghost of Tsushima: Legends با دو نوع مرحله‌ی متفاوت روبرو می‌شویم: ماموریت‌ها داستانی و مراحل بقا.

در مراحل داستانی این بخش، بازی‌کننده‌ها تعدادی مرحله که به تدریج سخت‌تر می‌شوند را با یکدیگر به پایان می‌رساند. این مراحل مبارزاتی شبیه به بازی اصلی گوست آو سوشیما دارند، اما عناصر جادویی هم به آن‌ها اضافه شده است. این حرکات جادویی حالت‌های مختلفی دارند و اجرای بیشتر آن‌ها نیازمند هماهنگی بسیار بالای بازی‌کننده‌هاست.

در مراحل بقا یا Survival همانطور که انتظار می‌رود، بازی‌کننده‌ها موج پس از موج با دشمنان مختلفی مبارزه می‌کنند. این دشمنان، شامل موجودات ماورایی جدیدی هستند که در بازی اصلی وجود ندارند.

با این حال، حالت‌های مختلف Ghost of Tsushima: Legends به این دو نوع مرحله ختم نمی‌شوند. بازی یک رید (Raid) چهار نفره هم خواهد داشت که سخت‌ترین حالت این بخش چند نفره محسوب می‌شود. این رید در نقشه‌ای کاملا متمایز از دیگر مراحل اتفاق می‌افتد و دشمنانی متفاوت را مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد.

می‌توانید در ادامه، تریلری که برای معرفی Ghost of Tsushima: Legends منتشر شده است و تصاویری از آن را ببینید.

